Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on August 18

Indore reported 188 new COVID-19 cases on Tuesday, taking the total number of cases in Madhya Pradesh to 47,375.

Coronavirus figures in MP are as follows: Total cases 47,375, new cases 990, death toll 1,141, recovered 35,713, active cases 10,521, total number of tested people 10,72,575.

Here is a list of reported cases as issued by health department on August 18:

1. Ocean Park- 1

2. Gram Mandot Sanwer- 1

3. Kingdom Height- 1

4. BPK Star Tower AB Road- 1

5. Ward 15 Betma- 2

6. Ashirwad Nagar- 1

7. Ward 4 Near Ram Mandir- 1

8. Kamla Nehru Marg- 1

9. Atlanta Aura Nipania- 1

10. Gyan Sagar Apartment - 1

11. Chandralok Colony- 1

12. Tapu Nagar- 2

13. Hasalpur - 1

14. New Dewas Road- 1

15. Satellite Township - 2

16. Sampat Vihar- 1

17. Sanghi Colony- 1

18. Mhow- 1

19. Dhar Road - 1

20. Imli Bazar Rau- 3

21. Sahil Shivneri - 1

22. Ratan Bagh - 2

23. Gurjar Kheda Mhow- 3

24. Mandi Road Bijalpur- 1

25. Mahal Kachehri Raoji Bazar- 1

26. Naliya Bakhal - 1

27. Kailash Park Colony- 1

28. Lahiya Colony - 2

29. Krishna Nagar- 1

30. Nihal Pura- 5

31. Manak Chowk Mhow- 1

32. Dwarika Palace Nipania- 1

33. Bhawarkuan- 2

34. Elite Tower-Park Road -1

35. Sampat Hills- 1

36. Anand Nagar Chitawad- 1

37. RS Bhandari Marg - 1

38. Bijali Nagar Bicholi Hapsi- 1

39. Residency Area- 1

40. Shangri LA EWS Talawali Chanda- 1

41. Krishna Vihar Colony Chhota Bangarda- 1

42. Anand Bagichi- 1

43. Ayodhya Nagri- 1

44. Scheme 114 Lasudia- 1

45. Mangal Nagar - 1

46. Silver Springs - 1

47. Damodar Nagar- 1

48. Betma- 1

49. Sainath Colony- 1

50. Scheme 54- 4

51. Kasera Bazar- 1

52. Amrit Palace Nipaniya- 1

53. Sachidanand Nagar- 1

54. Mhow Gaon- 1

55. Niranjanpur- 1

56. Vandana Nagar- 1

57. Shree Nagar Main - 1

58. Chhota Bangarda- 1

59. Samajwadi Indira Nagar- 1

60. Scheme 78- 2

61. Sarvahara Nagar- 1

62. Shanti Nagar Mhow Gaon- 4

63. Labriya Bheru- 1

64. South Tukoganj- 1

65. Triveni Nagar Chitawad- 1

66. Raj Nagar- 1

67. Subhash Marg- 1

68. Chhatribagh- 7

69. Parsavnath Nagar Rto Road- 1

70. Ashoka Colony- 1

71. Badak Mohalla Mhow- 1

72. Kalani Nagar- 1

73. Bakhtawar Ram Nagar - 1

74. Scheme 136- 3

75. Kamla Nehru Nagar- 8

76. Goyal Nagar- 1

77. Ananda Colony Radisson Square- 1

78. Malwa Mill- 1

79. Sanjana Park- 1

80. MG Road Indore- 1

81. Airport Road- 2

82. Triveni Colony- 1

83. SCH 103 Kesar Bagh Road- 1

84. Prajapat Nagar- 1

85. Bhagirathpura- 3

86. Dwarikapuri- 8

87. Lokmanya Nagar - 1

88. Veena Nagar, Sukhliya - 8

89. Gandhi Nagar - 5

90. MGM Boys Hostel- 1

91. Sai Dham- 1

92. Bholaram Ustad Marg- 2

93. Scheme No 51- 1

94. Snehlataganj- 2

95. Marimata- 1

96. Bengali Square- 1

97. Navlakha - 1

98. Shikshak Nagar- 1

99. Mayur Nagar-Musakhedi- 1

100. Gumashta Nagar - 1

101. Jawahar Marg- 1

102. Vijay Nagar- 1

103. Mahesh Nagar-Raj Mohalla- 4

104. Malharganj- 3

105. Palhar Nagar- 1

106. Parsi Mohalla-Chhawni- 2

107. Siddhipuram Colony- 1

108. Green Park Colony- 2

109. Sudama Nagar- 6

110. Bhim Gir Gali-Juni Indore- 1

111. Ganeshpuri, Ashrafi Colony-Khajrana- 3

112. Chandan Nagar - 1

Total- 188