Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on August 11

Indore reported 173 new COVID-19 cases on Tuesday, taking the total number of cases in the state to 40,734.

Coronavirus figures in MP are as follows: Total cases 40,734, active cases 9,105, new cases 843, death toll 1,033, recovered 30,596, total number of tested people 9,31,143.

Here is a list of reported cases as issued by health department on August 11:

1. Dhaturiya Sanwer- 2

2. Ward 7 Betma- 2

3. Ward 5 Betma- 6

4. Gopur Colony- 1

5. Dwarika Palace Nipania- 1

6. Balaji Vihar- 1

7. Ringnodiya- 1

8. Greater Baba Parisar- 1

9. Jawahar Tekri- 1

10. Alwasa- 1

11. Baman Tekri Tillor- 1

12. Prithvi Regency- 1

13. Milan Heights Kanadia- 1

14. Talawali Chanda- 1

15. Ghosikheda Village- 1

16. Dhanshree Nagar- 1

17. Shiv Sagar Rau- 1

18. Agrasen Nagar - 4

19. Kudana Sanwer- 1

20. Gram Katakya- 2

21. Ashok Vihar Rau- 1

22. Manish Bagh Colony- 1

23. Maa Vihar Colony- 1

24. Martand Nagar- 1

25. Karas Dev Nagar- 1

26. Bijalpur- 1

27. Malikhedi, Guran -1

28. Pipliya Kumar - 1

29. Mohta Bagh- 1

30. Pipalda- 1

31. Sinhasa- 2

32. Temporary Jail Asrawad Khurd- 1

33. Chandravati Ganj- 1

34. Station Road Rau- 1

35. Sampat Hills- 3

36. Sai Kripa Colony- 2

37. 1st Battalion Marimata Square - 9

38. Residency Area- 4

39. Dwarkadhish Colony - 1

40. Silver Palace Colony- 2

41. Sai Vihar Colony Rau- 1

42. Annapurna Nagar- 1

43. Solanki Nagar - 1

44. Scheme 114 Lasudia- 1

45. CSWT BSF Airport Road- 4

46. Singapore Township Talawali Chanda - 2

47. Zila Jail/campus Residency Area - 4

48. Shivdham Colony Limbodi - 1

49. Scheme 54- 1

50. Keshripura Sanwer- 1

51. Satyasai Bagh Colony- 2

52. Scheme 94- 1

53. Yadav Nand Nagar- 1

54. Meghdoot Nagar- 1

55. CHL Hospital - 1

56. Shyam Nagar - 1

57. Triveni Colony Ext - 1

58. Gawli Palasia (Pin 453441) - 1

59. Scheme 78- 2

60. Shanti Nagar Mhow Gaon- 1

61. Y N Road Tukoganj- 1

62. Trishla Apartment - 1

63. Abhinandan Nagar- 1

64. South Tukoganj- 1

65. Lal Bahadur Shastri Nagar- 1

66. Usha Nagar- 1

67. Raghuvanshi Colony- 1

68. Pragati Nagar - 1

69. Kshitij Apartment-old Palasia- 2

70. Mahalaxmi Nagar- 5

71. Shubh Labh Residency Ring Road- 1

72. Bajrang Nagar- 1

73. LIG Indore- 1

74. Silicon City- 2

75. Jayrampur Colony - 1

76. MG Road Indore- 1

77. CRP Line- 1

78. Prajapat Nagar - 1

79. Geeta Nagar- 1

80. Nanda Nagar- 1

81. Scheme 140- 1

82. Bhagirathpura- 5

83. Dwarikapuri- 1

84. Sunder Nagar - 3

85. Siddharth Nagar- 1

86. Yashraj Residency, Nrk Villa- Manorama Ganj - 4

87. Palace Colony Manik Road- 4

88. Gori Nagar-Sukhliya- 2

89. Arihant Nagar-Gandhi Nagar- 1

90. Anoop Nagar - 1

91. Marimata- 4

92. Vinoba Nagar- 1

93. Scheme 71- 2

94. Indra Ekta Nagar-Musakhedi- 2

95. Vijay Nagar- 3

96. Nehru Nagar- 3

97. Sadar Bazar- 2

98. Malharganj- 1

99. Murai Mohalla-Chhawni- 1

100. Ganeshpuri Colony, Ashrafi Nagar, Ilyas Colony-Khajrana- 3

Total- 173