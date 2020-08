Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on August 1

With 113 new COVID-19 positive cases reported on Saturday, Indore has recorded 7,555 COVID-19 cases so far.

According to the official data, three deaths have been reported here, taking the total deaths to 315.

Total 1,671 samples were tested in Indore on Saturday while 71 patients were discharged in the district.

MP coronavirus figures are as follows: Total cases 32,614, active cases 8,769, new cases 808, deaths 876, discharged 22,969, people tested so far 7,83,769

Here is a list of reported cases as issued by health department on August 1:

1. Om Sai Vihar Bicholi Hapsi - 1

2. Utkarsh Vihar Colony - 1

3. County Walk Jhalariya - 2

4. St Francis Hospital - 1

5. Vinayak Township Bypass Road - 1

6. Mohta Bagh - 1

7. BJ Vihar Colony - 1

8. Mangal Vihar Mangliya Sadak - 1

9. Emerald Court Bicholi Mardana - 1

10. Pipalda - 3

11. Nader Gali Harsola - 2

12. Alkapuri Colony - 1

13. Vishnupuri Colony - 1

14. Near Aditya Hospital - 1

15. Park Road - 1

16. Shri Krishna Avenue Limbodi - 1

17. Shri Ram Nagar Dhar Naka Mhow - 1

18. Bajrang Mohalla Mhow - 1

19. Victoria Urbane 12 Park Road - 1

20. Navlakha Complex - 1

21. Khudel - 1

22. Sai Kripa Colony - 1

23. Sai Bagh Colony- 1

24. Ram Krishna Bagh Colony Mig -1

25. Shri Vihar Colony - 1

26. Near Unique Hospital -1

27. Silver Palace Colony -1

28. Dhanvantri Nagar -1

29. Pipliyahana- 7

30. Adarsh Nagar - 1

31. New Anjani Nagar - 1

32. Vasant Vihar Colony- 1

33. Saket Nagar - 2

34. Maa Sharda Nagar - 1

35. Anjani Nagar - 1

36. Agrawal Nagar - 4

37. Janki Nagar- 1

38. Ram Nagar Near Meghdoot Garden (Badi Bhamori)- 1

39. Sarvahara Nagar - 2

40. Y N Road Tukoganj - 1

41. Jeevan Ki Phel - 1

42. Opp Arya Samaj-luniyapura Mhow - 3

43. Ram Bagh - 1

44. Harijan Colony-new Palasia - 1

45. Panchshil Nagar - 1

46. Old Palasia- 1

47. Tilak Path Ram Bagh - 1

48. Drp Line - 3

49. Bakhtawar Ram Nagar- 1

50. Goma Ki Chal/phel- 1

51. Goyal Nagar -1

52. Sadhu Vaswani Nagar- 1

53. Chhota Bazar Mhow - 1

54. New Dewas Road-malwa Mill - 1

55. Saims Campus- 1

56. Shiv Shakti Nagar- 1

57. Silicon City- 2

58. Sanjana Park - 1

59. Lake Palace Colony-airport Road- 1

60. Kanchan Bag -1

61. Laxmanpura Thikariya Road- 2

62. Dwarikapuri - 1

63. Kamathipura- 1

64. Somnath Ki Chal- 1

65. Palace Colony Manik Road- 1

66. Maruti Nagar, Veena Nagar-Sukhliya - 3

67. Khatiwala Tank- 1

68. Veer Sawarkar Nagar- 1

69. Highway Tower-Navlakha - 1

70. Tilak Nagar- 1

71. Narayan Bagh- 1

72. North Toda- 1

73. Scheme 71- 1

74. Musakhedi- 1

75. Jawahar Marg - 1

76. Vijay Nagar- 2

77. Nehru Nagar - 1

78. Raj Mohalla - 1

79. Malharganj- 1

80. Sudama Nagar- 2

81. Tanjim Nagar - 4

82. Khajrana - 1