Uttar Pradesh Polls: Full list of candidates from BJP, Congress and Samajwadi Party

The Uttar Pradesh polls will be held in seven phases -- on February 10 14, 20, 23, 27, March 3 and 7. The results will be declared on March 10 along with the four other poll-bound states of Punjab, Uttarakhand, Goa and Manipur.

Meanwhile, all the major parties including BJP, Congress, Samajwadi Party have announced a list of candidates for some of the assembly constituencies. Check the party-wise list as follows; The lists will be updated as the parties announce more candidates.

BJP

Gorakhpur (Urban) – Yogi Adityanath – Gorakhpur (Urban)

Sirathu – Keshav Prasad Maurya

Kairana – Mriganka Singh

Thana Bhawan – Suresh Rana

Shamli – Tejendra Singh Nirwal

Budhana – Umesh Malik

Charthawal – Sapna Kashyap

Purqazi – Pramod Utwal

Muzaffarnagar – Kapil Dev Aggarwal

Khatauli – Vikram Saini

Meerapur – Prashant Gurjar

Siwalkhas – Manendra Pal Singh

Sardhana – Sangeet Som

Hastinapur – Dinesh Khatik

Kithore – Satyavir Tyagi

Meerut Cantt. – Amit Agarwal

Meerut South – Somendra Tomar

Chhaprauli – Sahendra Singh Ramala

Baraut – Krishnapal Singh Malik

Bagpat – Yogesh Dhama

Loni – Nandkishor Gurjar

Muradnagar – Ajit Pal Tyagi

Sahibabad – Sunil Sharma

Ghaziabad – Atul Garg

Modinagar – Manju Shivach

Dholana – Dharmesh Tomar

Hapur (SC) – Vijay Pal Aadti

Garhmukteshwar – Harendra Choudhary Tevatiya

Noida – Pankaj Singh

Dadri – Tejpal Singh Nagar

Jewar – Dhirendra Singh

Secunderabad – Laxmiraj Singh

Bulandshahr – Pradeep Chaudhary

Syana – Devendra Singh Lodhi

Anupshahr – Sanjay Sharma

Debai – C P Singh

Shikarpur – Anil Sharma

Khurja (SC) – Meenakshi Singh

Khair (SC) – Anoop Pradhan Balmiki

Barauli – Thakur Jayveer Singh

Atrauli – Sandeep Singh

Chharra – Ravendra Pal Singh

Koil – Anil Parashar

Iglas – Rajkumar Sahyogi

Chhata – Chaudhary Laxmi Narayan

Mant – Rajesh Chaudhary

Goverdhan – Thakur Meghshyam Singh

Mathura – Shrikant Sharma

Baldev (SC) – Pooran Prakash Jatav

Etmadpur – Dharampal Singh

Agra Cantt. – G S Dharmesh

Agra South – Yogendra Upadhyaya

Agra North – Purshottam Khandelwal

Agra Rural (SC) – Baby Rani Maurya

Fatehpur Sikri – Choudhary Babulal

Kheragarh – Bhagwan Singh Kushwaha

Fatehabad – Chhotelal Verma

Bah – Rani Pakshalika

Behat – Naresh Saini

Nakur – Mukesh Chaudhary

Saharanpur Nagar – Rajeev Gumbar

Saharanpur – Jagpal Singh

Deoband – Brijesh Singh Rawat

Rampur Maniharan (SC) – Devendra Nim

Gangoh – Keerat Singh Gurjar

Najibabad – Kunwar Bhartendu Singh

Nagina (SC) – Dr Yashwant

Barahpur – Sushant Singh

Dhampur – Ashok Kumar Rana

Nehtaur – Om Kumar

Bijnor – Suchi Mousam Chaudhary

Chandpur – Kamlesh Singh

Noorpur – C P Singh

Kanth – Rajesh Kumar Chunnu

Moradabad Rural – Krishankant Mishra

Moradabad Nagar – Ritesh Gupta

Kundarki – Kamal Prajapati

Bilari – Parmeshwar Lal Saini

Chandausi (SC) – Gulabo Devi

Asmoli – Harendra Singh (Rinku)

Sambhal – Rajesh Singhal

Chamraua – Mohan Kumar Lodhi

Bilaspur – Baldev Singh Aulakh

Ramour – Aakash Saxena

Milak (SC) – Rajbala

Dhanaura (SC) – Rajeev Tarara

Naugawan Sadat – Devendra Nagpal

Amroha – Ram Singh Saini

Hasanpur – Mahendra Singh Khadagvanshi

Gunnaur – Ajeet Kumar (Raju Yadav)

Bisauli (SC) – Kushagra Sagar

Sahaswan – K D Bhardwaj

Bilsi – Harish Shakya

Budaun – Mahesh Gupta

Shekhupur – Dharmendra Shakya

Dataganj – Rajeev Singh (Babbu Bhaiya)

Meerganj – D C Verma

Nawabganj – M P Aarya Gangwar

Faridpur (SC) – Dr Shyam Bihari Lal

Bithari Chainpur – Dr Raghvendra Sharma

Bareilly – Dr Arun Saxena

Bareilly Cantt. – Dr Sanjeev Aggarwal

Aonla – Dharmpal Singh

Katra – Veer Vikram Singh

Powayan (SC) – Chetram Pasi

Shahjahanpur – Suresh Khanna

Hathras - Anjula Mahor

Sadabad————————-Ramveer Upadhyay

Sikandra Rao——————-Birendra Singh Rana

Tundla—————————-Prempal Singh Dhangar

Jasrana————————–Manvendra Singh Lodhi

Firozabad———————–Manish Asija

Shikohabad——————–Omprakash Verma Nishad

Sirsaganj———————–Hariom Yadav

Kasganj————————-Devendra Singh Lodhi

Aliganj————————–Satyapal Singh Rahtore

Etah—————————–Vipin Verma David

Mainpuri———————–Jaiveer Singh

Bhongaon———————Ram Naresh Agnihotri

Pilibhit————————–Sanjay Gangwar

Barkhera———————–Swami Pravktanand

Puranpur———————-Baburam Paswan

Bisalpur———————–Vivek Verma

Tilhar————————–Salona Kushwaha

Dadraul———————–Manvendra Singh

Palia————————–Harvindra Romi Sahani

Nighasan———————Shashank Verma

Gola Gokranath——————-Arvind Giri

Nagar————————-Manju Tyagi

Dhaurahra——————-Vinod Shankar Avasthi

Lakhimpur——————-Yogesh Verma

Kasta————————-Sourabh Singh Sonu

Mohammdi——————-Lokendra Pratap Singh

Hargaon———————-Suresh Rahi

Laharpur———————-Sunil Verma

Sevata————————Gyan Tiwari

Mahmoodabad———————Asha Maurya

Misrikh————————Ramkrishan Bhargav

Sawaijpur——————–Madhvendra Pratap Ranu

Shahabad——————-Rajni Tiwari

Hardoi———————-Nitin Aggarwal

Gopamau——————Shyam Prakash

Sandi————————Prabhash Verma

Bilgram-Mallanwan———————Ashish Singh Ashu

Balamau———————Rampal Verma

Sandila———————–Alka Arkvanshi

Bangarmau—————–Shrikant Katiyar

Safipur———————–Bamba Lal Diwakar

Mohan———————–Brijesh Rawat

Unnao———————–Pankaj Gupta

Purwa————————Anil Singh

Harchandpur—————Rakesh Singh

Rae Bareili——————Aditi Singh

Amritpur———————Sushil Kumar Shakya

Farrukhabad—————Major Sunil Dutt Dwivedi

Bhojpur———————-Nagendra Singh Rathore

Chhibramau—————-Archana Pandey

Tirwa————————-Kailash Singh Rajput

Kannauj———————Asim Arun

Etawah———————Sarita Bhadauriya

Bidhuna——————–Riya Shakya

Dibiyapur——————Lakhan Singh Rajput

Akbarpur-Raniya———————Pratibha Shukla

Sikandra——————–Ajit Pal

Bilhaur———————-Rahul bachcha Sonkar

Bithoor———————-Abhijeet Sanga

Kalyanpur——————Nilima Katiyar

Govindnagar————–Surendra Maithani

Sishamau——————Salil Vishnoi

Arya Nagar—————-Suresh Awasthi

Kidwai Nagar————–Mahesh Trivedi

Kanpur Cantt.————-Rahunandan Bhadauria

Maharjpur——————Satish Mahana

Madhaugarh—————Moolchand Niranjan

Orai————————–Gauri Shankar Verma

Babina———————-Rajeev Parichha

Jhansi Nagar————–Ravi Sharma

Garautha——————-Jawahar Rajput

Lalitpur———————-Ramratan Kushwaha

Mahroni———————Manohar Lal Mannu Kori

Rath————————-Manisha Anuragi

Mahoba——————–Rakesh Goswami

Charkhari——————Brijbhushan Rajput

Baberu———————-Ajay Patel

Naraini———————Ommani Verma

Banda———————-Prakash Dwivedi

Fatehpur——————-Vikram Singh

Ayah Shah—————-Vikash Gupta

Husaingaj—————–Ranvendra Pratap Singh Dhunni

Khaga———————-Krishna Paswan

Biswan————————-Nirmal Verma

Tiloi—————————–Mahankeswar Singh

Salon—————————Ashok Kori

Jagdishpur——————–Suresh Kumar Pasi

Kadipur————————Rajesh Gautam

Bhognipur———————Rakesh Sachan

Tindwari———————–Ramkesh Nishad

Rampur Khas—————-Nagesh Pratap Singh

Babaganj———————-Keshav Pasi

Kunda————————–Sindhuja Mishra

Patti—————————–Rajendra Pratap Singh

Manjhanpur——————-Lal Bahadur

Phaphamau——————-Guruprasad Maurya

Phulpur————————-Praveen Kumar Patel

Meja—————————–Neelam Karwaria

Allahabad West—————Siddharth Nath Singh

Allahabad South————–Nand Kumar Gupta

Koraon—————————Aarti Kol

Kursi—————————–Sakendra Pratap Verma

Ram Nagar———————Sharad Kumar Awasthi

Barabanki———————–Arvind Maurya

Zaidpur—————————Amrish Rawat

Dariyabad———————–Satish Chandra Sharma

Rudauli—————————Ram Chandra Yadav

Haidergarh———————–Dinesh Rawat

Milkipur—————————Baba Gorakhnath

Bikapur—————————-Amit Singh Chauhan

Ayodhya————————-Ved Prakash Gupta

Gosaiganj————————Aarti Tiwari

Jalalpur————————–Subhash Rai

Balha—————————–Saroj Sonkar

Matera—————————Arun Veer Singh

Mahsi—————————–Sureshwar Singh

Bahraich————————-Anuparna Jaiswal

Payagpur————————Subhash Tripathi

Kaiserganj———————-Gaurav Verma

Bhinga—————————Padamsen Choudhary

Shrawasti————————Ram Feran Pandey

Tulsipur————————–Kailash Nath Shukla

Gainsari————————–Shailesh Kumar Singh

Utraula—————————Ram Ptarap Alias Shashikant

Balrampur———————–Palturam

Mehnaun————————Vinay Kumar Dwivedi

Gonda—————————–Prateek Bhushan Singh

Katra Bazar———————-Bawan Singh

Colenlganj————————Ajay Kumar Singh

Tarabganj————————-Prem Narayan Pandey

Mankapur————————Ramapati Shastri

Gaura—————————–Prabhat Kr Verma

Kapilvastu————————Shyam Dhani Rahi

Bansi—————————–Jay Pratap Singh

Itwa——————————–Dr Satish Chandra Dwivedi

Dumariyaganj——————-Raghvendra Pratap Singh

Harraiya—————————Ajay Kumar Singh

Kaptanganj———————–Chandra Prakash Shukla

Basti Sadar———————–Dayaram Chaudhary

Mahadeva————————Ravi Kumar Sonkar

Khalilabad————————-Ankur Raj Tiwari

Dhanghata————————Ganesh Chandra Chauhan

Pharenda————————–Bajrang Bahadur Singh

Paniyara—————————Gyanendra Singh

Caimpiyarganj——————–Fateh Bahadur Singh

Pipraich—————————–Mahendra Pal Singh

Sahjanwa—————————–Pradeep Shukla

Khajni——————————-Sriram Chauhan

Bansgaon————————-Vimlesh Paswan

Chillupar—————————-Rajesh Tripathi

Fazilnagar————————-Surendra Kushwaha

Kushinagar————————PN Pathak

Hata———————————Mohan Verma

Rudrapur—————————Jaiprakash Nishad

Deoria——————————Shalabh Mani Tripathi

Pathardeva————————Surya Pratap Sahi

Rampur Karkhana—————Surendra Chaurasia

Barhaj——————————-Deepak Mishra Shaka

Gopalpur————————–Satyendra Rai

Azamgarh————————-Akhilesh Mishra Guddu

Nizamabad————————Manoj Yadav

Didarganj————————–Dr Krishna Murari Vishwakarma

Lalganj—————————–Neelam Sonkar

Mehnagar————————-Manju Saroj

Belthara Road——————-Chhattu Ram

Rasara—————————–Babban Rajbhar

Sikandarpur———————–Sanjay Yadav

Phephana————————-Upendra Tiwari

Badlapur—————————Ramesh Chandra Mishra

Jaunpur—————————-Girish Chandra Yadav

Zafrabad—————————Dr harendra Prasad Singh

Kerakat—————————–Dinesh Chaudhary

Zamania—————————Sunita Parikshit Singh

Congress

Naijibababd ———————— Hazi Mohd Saleem Ansari

Nagna —————————— Henreita Rajeev Singh

Nehtaur —————————- Meenakshi Singh

Moradabad Rural ————— Mohd Nadeem

Moradabad Nagar ————– Mohd Rizwan Qureshi

Asmoli —————————– Hazi Marghoob Alam

Sambhal ————————– Nida Ahmad

Suar ——————————- Haider Ali Khan

Chamraua ———————– Yusuf Ali Yusuf

Bilaspur ————————– Sanjay Kapoor

Rampur ————————– Kazim Ali Khan

Dhanaura ———————– Samar Pal Singh

Amroha ————————- Saleem Khan

Hastinapur ——————— Archana Gautam

Kithore ————————- Babita Gurjar

Chhaprauli ——————– Dr Yunus Chaudhary

Loni —————————– Yameen Malik

Muradnagar —————— Bijendra Yadav

Ghaziabad ——————– Sushan Goyal

Garhmukteshwar ———— Abha Chaudhary

Noida ————————– Pankhuri Pathak

Dadri ————————– Deepak Bhati Chotiwala

Jewar ————————- Manoj Chaudhary

Barauli ———————– Gaurang Dev Chauhan

Atrauli ———————– Dharmendra Kumar

Koil ————————— Vivek Bansal

Aligarh ———————- Mohd Salman Imtiyaz

Goverdhan —————- Deepak Chaudhary

Mathura ——————– Pradeep Mathur

Baldev ——————— Vinesh Kumar Sanwal Valmiki

Etmadpur —————— Shivani Singh Baghel

Agra South —————— Anuj Sharma

Agra North —————— Vinod Kumar Bansal

Agra Rural —————— Upendra Singh

Kheragarh —————— RamNath Shikarwar

Fatehabad —————— Hotam Singh Nishad

Bah ————————— Manoj Dixit

Tundla ———————– Yogesh Diwakar

Jasrana ——————— Vijay Nath Singh Verma

Shikohabad ————— Shashi Sharma

Sirsaganj —————— Pratima Pal

Etah ————————- Gunjan Mishra

Mainpuri ——————- Vineeta Shakya

Karhal ——————— Gyanvati Yadav

Bisauli ——————— Pragya Yashoda

Badaun ——————- Rajni Singh

Baheri ——————— Santosh Bharti

Meerganj —————— Mohd Ilyas

Bareilly Cantt ———— Supriya Aron

Aonla ———————- Omveer Yadav

Barkhera —————— Harpreet Singh Chabba

Puranpur —————— Ishwar Dayal Paswan

Jalalabad —————— Gurmeet Singh

Tilhar ———————- Rajnish Kumar Gupta

Powayan —————— Anuj Kumari

Shahjahanpur ———– Poonam Pandey

Dadraul —————— Tanveer Safdar

Mohammdi ————– Ritu Singh

Sitapur ——————- Shameena Shafiq

Biswan ——————- Abhinav Bhargva

Bangermau ————- Arti Bajpai

Mohan ——————- Madhu Rawat

Unnao ——————– Asha Singh

Bakshi Ka Talab ——- Lalan Kumar

Sarojini Nagar ——— Rudra Daman Singh

Lucknow Central —— Sadaf Jafar

Lucknow Cantt ——– Dilpreet Singh

Mohanlalganj ———- Mamata Choudhary

Bachhrawan ———– Sushil Pasi

Tiloi ———————- Pradeep Singhai

Salon ——————– Arjun Passi

Jagdishpur ————- Vijay Passi

Kadipur —————– Niklesh Saroj

Farrukhabad ———- Louise Khurshid

Auraiya —————– Sarita Dohre

Bilhaur —————— Usha Rani Kori

Arya Nagar ———— Pramod Kr Jaiswal

Kidwai Nagar ——— Ajay Kapoor

Kanpur Cantt ——— Sohail Akhtar Ansari

Maharajpur ———– Kanishka Pandey

Kalpi ——————– Umakanti

Orai ——————— Urmila Sonkar Khabri

Mahoba —————- Sagar Singh

Manikpur ————— Rajna Bharatilal Pandey

Husainganj ———— Shivakant Tiwari

Rampur Khas ——— Aradhana Mishra Morna

Babaganj ————– Beena Rani

Pratapgarh ———— Neeraj Tiwari

Manjhanpur ———– Arun Kr Vidyarthi

Phaphamau ———– Durgesh Pandey

Allahabad North —— Anugrah Narain Singh

Allahabad South —— Alpana Nishad

Bara ———————- Manju Sant

Ram Nagar ————- Gyanesh Shukla

Zaidpur —————— Tanuj Punia

Dariyabad ————— Chitra Verma

Haidergarh ————- Nirmala Chaudhary

Utraula —————— Dhirendra Pratap Singh

Gonda ——————- Rama Kashyap

Domariyaganj ———- Kanti Pandey

Harraiya —————– Laboni Singh

Rudhauli —————- Basant Chaudhary

Pharendra ————– Virendra Chaudhary

Maharajganj ———— Alok Prasad

Paniyara ————— Shardendu Kumar Pandey

Khajani —————– Rajni Devi

Padrauna ————– Manish Jaiswal

Tamkuhi —————- Raj Ajay Kumar Lallu

Rudrapur ————— Ahilesh Pratap Singh

Rampur Karkhana ——– Shehla Ahrari

Bhatpar Rani ———- Keshav Chand Yadav

Barhaj ——————- Ramji Giri

Sagri ——————— Rana Khatoon

Azamgarh ————— Praveen Kumar Singh

Nizamabad ————- Anil Kumar Yadav

Mehnagar ————— Nirmala Bharti

Madhuban ————— Amresh Chandra Pandey

Muhammadabad Gohna —— Banwari Lal

Jakhanian ————— Sunil Ram

Ghazipur —————– Lautan Ram Nishad

Sakaldiha —————- Devendra Pratap Singh

Pindra ——————– Ajay Rai

Rohaniya —————- Rajeshwar Patel

Chhanbey ————— Bhagwati Prasad Chaudhary

Obra ———————- Ram Raj Gond

Saharanpur Nagar ——– Smt. Sukhwinder Kaur

Kairana ———- Haji Akhlaq

Thana Bhawan ——— Satya Sayyam Saini

Shamli ——— Mohd Ayub Jang

Budhana ——— Devendra Kashyap

Charthawal ——— Smt. Dr. Yasmeen Rana

Purqazi (SC) ——— Deepak Kumar

Muzaffarnagar ——— Subodh Sharma

Khatauli ——— Gaurav Bhati

Meerapur ——— Maulana Jameel Qasmi

Thakurdwarra ——— Salma Agha Ansari

Bilari ——— Kalpana Singh

Chandausi (SC) ——— Smt. Mithlesh

Siwalkhas ——— Jagdish Sharma

Sardhana ——— Syed Rianuddin

Meerut Cantt ——— Avanish Kajala

Meerut ——— Ranjan Sharma

Meerut South ——— Nafees Saifi

Baraut ——— Rahul Kashyap

Baghpat ——— Anil Dev Tyagi

Sahibabad ——— Smt. Sangeeta Tyagi

Modi Nagar ——— Smt. Neeraj Kumari Prajapati

Dholana ——— Arvind Sharma

Hapur (SC) ——— Smt. Bhawna Valmiki

Sikandrabad ——— Saleem Akhtar

Bulandshahar ——— Sushil Chaudhary

Syana ——— Ms. Poonam Pandit

Anupshahr ——— Chaudhary Gajendra

Debai ——— Smt. Sunita Sharma

Shikarpur ——— Ziyaur Rehman

Khurja (SC) ——– Tukki Mal Khatik

Khair (SC) ——– Smt. Monika Suryawanshi

Chharra ——— Akhilesh Sharma

Iglas (SC) ——— Smt. Preeti Dhangar

Chhata ——— Smt. Poonam Devi

Mant ——— Smt. Suman Chaudhary

Agra Cantt (SC) ——— Sikander Valmiki

Fatehpur Sikri ——— Hemant Chahar

Nawabganj ——— Smt. Usha Gangwar

Katra ——— Munna Singh

Akbarpur ——— Smt. Priyanka Jaiswal

Behat————————Poonam Kamboj

Nakur————————Randir Singh

Saharanpur————————Sandeep Rana

Deoband————————Raahat Khalil

Rampur Maniharan————————Ompal Singh

Gangoh————————Ashok Saini

Barhapur————————Hazi Ahsan Ali Ansari

Dhampur————————Hussain Ahmad Ansari

Bijnor————————Akbari Begum

Chandpur————————Uday Tyagi urf Michael

Noorpur————————Bala Devi Saini

Kanth————————Mohd Israr Saifi

Kundarki————————Daraksha Ahsan Khan

Suar————————Ram Rakhspal Singh

Milak————————Kumar Eklavya Valmiki

Naugawan Sadat————————Rekha Sukhraj Rani

Hasanpur————————Asim Hussain Sabri

Hathras————————Sarojj Devi

Sababad————————Mathura Prasad Kushwaha

Sikandra Rao————————Dr Chavi Varshney

Firozabad————————Sandeep Tiwari

Amanpur————————Divya Sharma

Patiyali————————Mohd Imran Ali

Aliganj————————Subhash Chandra Verma

Marhara————————Tara Rajput

Jalesar————————Neelima Raj

Bhongaon————————Mamta Rajpur

Gunnaur———————–Vijay Sharma

Sahaswan———————–Rajveer Singh Yadav

Bilsi———————–Ankit Chauhan

Shekhupur———————–Farah Naeem

Dataganj———————–Atif Khan Zakhmi

Bhojipura———————–Sardar Khan

Faridpur———————–Vishal Sagar

Bithari Chainpur———————–Alka Singh

Bareilly———————–Krishna Kant Sharma

Bareilly Cantt——————Mohd Islam Ansari

Mohali———————–Ashish Mishra

Hargaon———————–Dr Mamta Verma

Laharpur———————–Anuparna Dwivedi

Mahmoodabad———————–Usha Devi Verma

Sidhauli————————-Kamla Rawata

Misrikh————————–Subhash Chandra Rajvanshi

Sawajipur———————–Rajvardhan Singh Raju

Hardoi————————–Ashish Kumar Singh

Gopamau———————–Sunita Devi

Sandi————————–Akansha Verma

Balamau———————–Surendra Kumar

Safipur————————–Shankar Lal Gautam

Sadar————————–Abhishek Singh Rana

Tirwa—————————-Neelam Shakya

Bharthana———————–Snehlata Dohre

Bidhuna———————–Suman Vyas

Dibiyapur———————–Manoj Kumar Pal

Rasulabad———————–Manorma Shankhwar

Akbarpur-Raniya——————-Amrish Singh Gaur

Sikandra———————–Naresh Katiyar

Bhognipur———————–Govind Nishad

Bithoor———————–Ashok Kumar Nishad

Mauranipur———————–Bhagwan Das Kori

Garautha———————–Neha Snajeev Niranjan

Charkhari———————–Nirdosh Dixit

Chitrakoot———————–Nirmala Bharti

Jhahanbad———————–Kamla Prajapati

Bindki———————–Abhimanyu Singh

Fatehpur———————–Md Mohsin Khan

Patti———————–Sunita Singh Patel

Kursi———————–Jameel Ahmed

Barabanki———————–Gauri Yadav

Rudauli———————–Dayanand Shukla

Milkipur———————–Neelam Kori

Bikapur———————–Akhilesh Yadav

Tanda———————–Syed Mirzauddin Kichauchi

Alapur———————–Satyamvada Paswan

Jalalpur———————–Dr Ragini Pathak

Nanpara———————–Dr Abdul Mohammad Siddique

Matera———————–Alii Akbar

Payagpur———————–Major Rana Shivam Singh

Bhinga———————–Vandana Sharma

Shrawasti———————–Jyoti Verma

Gainsari———————–Ishtiyak Ahmead Khan

Balrampur———————–Babita Arya

Shohratgarh———————–Chaudhary Ravindra Pratap

Bansi———————–Kiran Shukla

Itwa———————–Ashad Khurshid

Basti Sadar———————–Devendra Kr Srivastav

Pipraich———————–Menika Pandey

Pathardeva———————–Ambar Jahan

Bansdih———————–Punit Pathak

Hathras (SC) – Kuldeep Kumar Singh

Kasganj – Kuldeep Pandey

Kishni (SC) – Dr Vinay Narayan Singh

Bisalpur – Smt Shikha Pandey

Palia – Rishal Ahmad

Nighasan – Atal Shukla

Gola Gokrannath – Prahlad Patel

Sri Nagar (SC) – Smt Chandni

Dhaurahra – Smt Jitendri Devi

Lakhimpur – Dr Ravi Shankar Trivedi

Kasta (SC) – Radheshyam Bhargav

Biswan – Smt Vandana Bhargav

Sevata – Dr Vijaynath Awasthi

Bilgram Mallanwan – Subhash Pal

Sandila – Md. Haneef alias Babloo Goshi

Bhagwantnagar – Jang Bahadur Singh

Malihabad (SC) – Ram Karan Pasi

Harchandpur – Surender Vikram Singh

Sareni – Smt Sudha Dwivedi

Gauriganj – Mohd. Fateh Bahadur

Sultanpur – Firoz Ahmad Khan

Kaimganj (SC) – Ms Shakuntala Devi

Amritpur – Shubham Tiwari

Bhojpur – Smt Archana Rathore

Chhibramau – Vijay Kumar Mishra

Kannauj (SC) – Smt Vineeta Devi

Etawah – Mohd Rashid

Govindnagar – Smt Karishma Thakur

Sishamau – Haji Sohail Ahmed

Ghatampur (SC) – Raj Narayan Kureel

Madhaugarh – Siddarth Devolia

Babina – Chandra Shekhar Tiwari

Jhansi Nagar – Rahul Richhariya

Lalitpur – Balwant S Lodhi

Mehroni (SC) – Brij Lal Khabri

Hamirpur – Smt Raj Kumari

Rath (SC) – Kamlesh Kumar Siwas

Baberu – Gajendra Singh Patel

Naraini (SC) – Smt Pawan Devi Kori

Banda – Lakshmi Narayan Gupta

Ayah Shah – Smt Hemlata Patel

Khaga (SC) – Om Prakash Gihar

Raniganj – Maulana Abdul Wahid

Pratappur – Sanjay Tiwari

Ayodhya – Smt Reeta Maurya

Bahraich – Jai Prakash Mishra

Kaiserganj – Smt Geeta Singh

Tarabganj – Smt Savita Pandey

Mankapur (SC) – Smt Kamla Sisodiya

Kaptanganj – Ambika Singh

Khalilabad – Smt Sabiha Khatoon

Hata – Armenier Mal

Salempur (SC) – Sir Sulari Devi

Mau – Manvendra Bahadur Singh

Rasara – Smt (Dr) Omlata

Sikanderpur – Brijesh Singh Gath

Bairia – Ms Sonam Bind

Badlapur – Smt Aarti Singh

Marihan – Smt Geeta Devi

Ghorawal – Smt Videshwari Singh Rathore

Duddhi (SC) – Smt Basanti Panika

Samajwadi Party

Shamli—————–Prasanna Chaudhary (RLD)

Purkaji—————–Anil Kumar (RLD)

Khatauli—————Rajpal Singh Saini (RLD)

Nehtaur—————Munshi Ram (RLD)

Baghpat—————Ahmad Hameed (RLD)

Loni——————–Madan Bhaiya (RLD)

Modinagar————Sudesh Sharma (RLD)

Hapur——————Gajraj Singh (RLD)

Jewar——————-Avtar Singh Bhadana (RLD)

Bulandshehar——–Haji Yunus (RLD)

Siyana—————–Dilnawaj Khan (RLD)

Khair——————-Bhagwati Prasad Suryavanshi (RLD)

Sadabad————–Pradeep Chaudhari Guddu (RLD)

Chhata—————-Tejpal Singh (RLD)

Govardhan———–Pritam Singh (RLD)

Baldev—————–Babita Devi (RLD)

Agra Dehat———–Mahesh Kumar Jatav (RLD)

Fatehpur Sikri——–Brijesh Chahar (RLD)

Khairagarh————Rautan Singh (RLD)

Muzaffarnagar————————–Sourabh

Chhaprauli——————————-Prof Ajay Kumar

Gola Gokarnnath———————-Vinay Tiwari

Srinagar———————————Ramsaran

Lakhimpur——————————-Utkarsh Verma

Maholi————————————Anup Gupta

Sitapur———————————–Radheshyam Jaiswal

Hargaon———————————Ramhet Bharti

Biswa————————————-Afjal Kausar

Sewta————————————Mahendra Singh Jheen Babu

Mahmudabad————————–Narendra Verma

Shahabad——————————-Asif Khan Babbu

Hardoi————————————Anil Verma

Gopamau——————————–Rajeshwari

bilgram Mallanwa———————Brijesh K Verma Tillu

Safipur———————————-Sudhir Rawat

Mohan———————————-Dr Anchal Verma

Unnao———————————-Abhinav Kumar

Bhagwantnagar———————-Ankit Parihar

Purva———————————–Udayraj

Harchandpur————————–Rahul Lodhi

Sareni———————————-Devendra Pratap Singh

Unchahar——————————Manoj Pandey

Kaimganj——————————-Sarvesh Ambedkar

Amritpur——————————–Dr Jitendra Yadav

Farrukhabad————————–Suman Maurya

Bhojpur———————————Arshad Jamal

Chhibramau—————————Arvind Yadav

Tirwa————————————Anil Kr Pal

Kannauj——————————–Anil Kumar

Jaswant Nagar ———————-Shivpal Singh Yadav (PSP)

Bharthana—————————–Raghvendra Kr Singh

Dibiyapur——————————Pradeep Yadav

Auraiya——————————–Jitendra Dohare

Rasulabad—————————-Kamlesh Chandra Diwakar

Akbarpur Raniya——————–RP Kushwaha

Bhognipur—————————–Narendra Pal Singh

Bithoor———————————Munendra Shukla

Kalyanpur—————————–Satish Kumar Nigam

Sishamau——————————–Hazi Irfan Solanki

Aryanagar——————————–Amitabh Bajpai

Mahrajpur——————————–Fateh Bahadur Singh Gill

Ghatampur——————————Bhagwati Sagar

Madhogarh——————————Raghvendra Pratap Singh

Kalpi————————————–Shriram Pal

Orai—————————————Dayashankar Verma

Babina———————————–Yashpal Yadav

Jhansi————————————Sitaram Kushwaha

Mauranipur—————————–Tilak Chandra Ahirwar

Garautha——————————-Deep Narayan Singh

Lalitpur———————————-Ramesh Prasad

Mahrauni——————————-Feran Lal Ahirwar

Rath————————————-Chandrawati

Mahoba———————————Manoj Tiwari

Charkhari——————————-Ajendra Singh Rajput

Tindwari——————————–Brijesh Prajapati

Naraini———————————Daddu Prasad

Jehanabad—————————-Madan Gopal

Bindki———————————-Rameshwar Dayal Gupta

Fatehpur——————————Chandra Prakash Lodhi

Ayah Shah—————————-Vishambhar Prasad Nishad

Husainganj—————————-Usha Maurya

Thakurdwara————————–Nawab Jaan

Muradabad—————————-Mohd Nasir

Muradabad Nagar——————–Mohd Yusuf Ansari

Kundarki——————————–Jiyaurrehman

Bilari————————————–Mohd Fahim Irfan

Chandausi——————————Vimlesh

Asmoli————————————Pinki Singh

Sambhal——————————–Iqbal Mahmud

Gannaur——————————–Ram Khiladi Singh

Swar————————————-Abdullah Azam Khan

Chamrauwa—————————Naseer Ahmed Khan

Bilaspur———————————Amarjeet Singh

Rampur———————————Mohd Azam Khan

Milak————————————-Vijay Singh

Dhanaura——————————Vivek Singh

Naugaon Sadat———————-Samarpal Singh

Amroha——————————–Mahboob Ali

Hassanpur—————————-Mukhiya Gurjar

Sardhana——————————Atul

Hastinapur—————————-Yogesh Verma

Kithaur———————————Shahid Manjur

Meerut———————————Rafiq Ansari

Meerut South————————-Mohd Adil

Sahibabad—————————–Amarpal

Ghaziabad—————————–Vishal Verma

Dhaulana——————————-Aslam Ali

Garhmukteshwar——————–Ravindra Chaudhary

Noida———————————–Sunil Chaudhary

Dadri————————————Rajkumar

Sikandrabad————————–Rahul Yadav

Dibai———————————–Harish Kumar

Khurja———————————Banshi Singh

Atrauli———————————Veeresh Yadav

Chharra——————————-Lakshmi Dhangar

Kol————————————-Shaz Ishaak

Aligarh——————————–Zafar Alam

Hathras——————————-Brijmohan

Mant———————————-Sanjay Lathar

Mathura——————————Devendra Agarwal

Atmadpur—————————-Dr Veerendra Singh Chauhan

Agra Cantt—————————Kunwar Chand

Agra South—————————Vinay Agarwal

Agra South—————————Gyanendra

Fatehabad—————————Roopali Dixit

Baah———————————-Madhusudan Sharma

Tundla——————————–Rakesh Babu

Jasrana——————————Sachin Yadav

Ferozabad—————————Saifurrehman

Sikohabad—————————Mukesh Verma

Sirsaganj—————————–Sarvesh Singh

Kasganj——————————Maanpal Singh

Amanpur—————————-Satyabhan Singh Shakya

Aliganj——————————-Rameshwar Singh Yadav

Etah———————————-Jugendra Singh Yadav

Jalesar——————————-Ranjit Suman

Mainpuri—————————–Rajkumar Urf Raju Yadav

Bhongoan—————————Alok Shakya

Kishani——————————-Brijesh Katheria

Bisauli——————————–Asutosh Maurya

Sahaswan—————————Brijesh Yadav

Bilsi———————————–Chandra Prakash Maurya

Shekhupur—————————Himanshu Yadav

Dataganj——————————Arjun Singh

Karhal——————————–Akhilesh Yadav

Behat—————– —————Umar Ali Khan

Nakud——————————–Dr Dharam Singh Saini

Saharanpur Nagar—————-Sanjay Garg

Saharanpur Dehat—————-Ashu Malik

Deoband—————————-Kartikey Rana

Gangoh—————————–Indrasen

Kairana—————————–Nahid Hassan

Charthawal————————Pankaj Kr Malik

Najibabad————————-Taslim Ahmad

Nagina——————————Manoj Kr Paras

Badhapur————————–Kapil Kumar

Dhampur—————————Naeemul Hasan

Chandpur————————–Swami Omvesh

Noorpur—————————-Ramavtar Singh

Kanth——————————-Kamal Akhtar

Baheri——————————Ataurrehman

Mirganj—————————–Sultan Beg

Bhojipura————————–Sahjil Islam Ansari

Nawabganj———————–Bhagwatsharan Gangwar

Faridpur—————————Vijay Pal Singh

Bithari Chainpur—————–Agam Maurya

Bareilly—————————–Rajesh Kr Agarwal

Bareilly Cantt——————–Supriya Aron

Aonla——————————Pt Radha Krishn Sharma

Pilibhit—————————-Dr Shailendra Gangwar

Barkhera————————-Hemraj Verma

Puranpur————————-Aarti

Katra——————————Rajesh Yadav

Jalalabad————————Neeraj Nalinish

Tilhar—————————–Roshan Lal Verma

Powayan————————Upendra Pal Singh

Shahjahanpur——————Tanveer Khan

Dadraul————————–Rajesh Kumar Verma

Palia—————————–Pripendra Pal Singh Kaku

Nighasan———————–RS Kushwaha

Mohammadi———————-Dawood Ahmad

Sawaijpur————————-Padamraj Singh Pammu

Balamau————————–Rambali Varma

Tiloi———————————Mohd Naeem Gurjar

Babaganj————————-Girijesh

Chayal—————————-Pooja Pal

Phoolpur————————-Murtaja Siddiqui

Kursi——————————Rakesh Varma

Ramnagar———————–Farid Mehfooz Kidwai

Barabanki———————–Dharmraj Singh Yadav Suresh

Dariyabad———————–Arvind Singh Gop

Gosaiganj———————–Abhay Singh

Katehari————————–Lalji Verma

Alapur—————————Tribhuvan Datt

Jalalpur————————–Rakesh Pandey

Akbarpur————————Ramachal Rajbhar

Mehasi————————–KK Ojha

Gaisadi————————–Dr SP Yadav

Balrampur———————-Jagram Paswan

Kapilvastu———————-Vijay Kumar

Etawah————————–Mata Prasad Pandey

Dumariyaganj—————–Saeeda Khatun

Kaptanganj———————Atul Chaudhary

Campierganj——————-Kajal Nishad

Pipraich————————-Amrendra Nishad

Gorakhpur Gramin———–Vijay Bahadur

Sahjanwa———————-Yashpal Rawat

Khajni—————————Roopwati

Baansganv——————–Dr Sanjay Kumar

Chillupar———————–Vinay Tiwari

Pathardeva——————–Brahma Shankar Tripathi

Rampurkarkhana————-Gajala Lari

Bhatparrani——————–Ashutosh Upadhyay

Atraulia————————-Sangram Singh Yadav

Gopalpur———————–Nafees Ahmad

Azamgarh———————-Durga Prasad Yadav

Nizamabad———————Alambadi

Phulpur Pawai—————-Ramakant Yadav

Deedarganj——————–Kamlakant Rajbhar

Lalganj————————-Bechai Saroj

Ghosi—————————Dara Singh Chauhan

Sikandarpur——————-Ziauddin Rizvi

Phephna———————–Sangram Singh

Bansdih———————–Ramgovind Chaudhary

Badlapur———————-Baba Dubey

Shahganj———————Shailendra Yadav Lalai

Malhani———————–Lucky Yadav

Kerakat———————–Toofani Saroj

Jangipur———————-Veerendra Yadav

Zamania———————-Om Prakash Singh

Sakaldiha———————Prabhunath Singh

Bhadohi———————–Zahid Beg

Robertsganj——————Avinash Kushwaha

Obra—————————Sunil Singh Gaud

Dudhi————————–Vijay Singh Gaud

Dhaurhara———————Varun Chaudhary

Sandila————————-Sunil Arkwanshi (SBSP)

Misrikh————————-Manoj Kr Rajvanshi (SBSP)

Balhan————————-Lalita Harendra (SBSP)

Patiali————————–Nadira Sultan

Badayun———————–Raees Ahmad

Sidhauli————————Hargovind Bhargav

Malihabad———————Sushila Saroj

Mohanlalganj—————–Ambrish Pushkar

Sikandra———————–Prabhakar Pandey

Kanpur Cantt—————–Mohd Hassan Rumi

Banda————————–Manjula Singh

Bangarmau ——————-Munna Alvi

Bakshi Talab —————- Gomti Yadav

Lucknow West ————–Armaan

Lucknow North ————- Pooja Shukla

Lucknow East —————Anurag Bhadauria

Lucknow Central ———–Ravidas Mehrotra

Lucknow Cantt ————- Raju Gandhi

Bachhrawan —————–Shyam Sundar Bharti

Isauli ————————- Tahir Khan

Baberu ———————- Vishambhar Yadav

Published on: Wednesday, February 02, 2022, 02:36 AM IST