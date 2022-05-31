Jammu and Kashmir: Female Kashmiri Pandit teacher shot dead by terrorists in Kulgam

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[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_SERVICE_HOST] => 172.20.2.104
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_PORT] => 80
[VARNISH_PORT] => 6081
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[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT] => tcp://172.20.207.137:80
[PHP_URL] => https://secure.php.net/get/php-7.1.12.tar.xz/from/this/mirror
[SUPERVISOR_GROUP_NAME] => php-fpm
[GPG_KEYS] => A917B1ECDA84AEC2B568FED6F50ABC807BD5DCD0 528995BFEDFBA7191D46839EF9BA0ADA31CBD89E
[PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_SERVICE_PORT] => 80
[KUBERNETES_SERVICE_PORT] => 443
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP] => tcp://172.20.2.104:80
[SUPERVISOR_SERVER_URL] => unix:///dev/shm/supervisor.sock
[LUAJIT_INC] => /usr/include/luajit-2.0
[SHLVL] => 1
[KUBERNETES_SERVICE_HOST] => 172.20.0.1
[SUPERVISOR_ENABLED] => 1
[PHP_ASC_URL] => https://secure.php.net/get/php-7.1.12.tar.xz.asc/from/this/mirror
[PHP_SHA256] => a0118850774571b1f2d4e30b4fe7a4b958ca66f07d07d65ebdc789c54ba6eeb3
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP] => tcp://172.20.207.137:80
[PHP_VERSION] => 7.1.12
[HOME] => /var/cache/nginx
[LUA_MODULE_VERSION] => 0.10.11
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_ADDR] => 172.20.207.137
[LUAJIT_LIB] => /usr/lib
[NGINX_VERSION] => 1.13.7
[php_conf] => /usr/local/etc/php-fpm.conf
[fpm_conf] => /usr/local/etc/php-fpm.d/www.conf
[PHP_CPPFLAGS] => -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2
[SUPERVISOR_PROCESS_NAME] => php-fpm
[DEVEL_KIT_MODULE_VERSION] => 0.3.0
[KUBERNETES_PORT_443_TCP_ADDR] => 172.20.0.1
[KUBERNETES_PORT] => tcp://172.20.0.1:443
[MINION_IP] => 10.60.52.137
[PHP_INI_DIR] => /usr/local/etc/php
[KUBERNETES_SERVICE_PORT_HTTPS] => 443
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_PORT] => 80
[LD_PRELOAD] => /usr/lib/preloadable_libiconv.so php
[KUBERNETES_PORT_443_TCP_PROTO] => tcp
[PHPIZE_DEPS] => autoconf dpkg-dev dpkg file g++ gcc libc-dev make pkgconf re2c
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_PROTO] => tcp
[PHP_CFLAGS] => -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2
[PHP_EXTRA_CONFIGURE_ARGS] => --enable-fpm --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT] => tcp://172.20.2.104:80
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_PROTO] => tcp
[KUBERNETES_PORT_443_TCP] => tcp://172.20.0.1:443
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_ADDR] => 172.20.2.104
[PWD] => /app
[HOSTNAME] => prod-freepressjournal-main-646d69887b-n2qjh
[php_vars] => /usr/local/etc/php/conf.d/docker-vars.ini
[PHP_LDFLAGS] => -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=both -pie
[KUBERNETES_PORT_443_TCP_PORT] => 443
[TZ] => Asia/Kolkata
[USER] => nginx
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