Goa Elections 2022: Full list of candidates from Congress, BJP, TMC, others

The Goa Assembly election 2022 are all set to take place on February 14.

The state elections are likely to be a high voltage affair this time as the ruling BJP will be eyeing to retain power against challenges imposed by the Congress, and debutantes Trinamool Congress (TMC) and the Aam Aadmi Party (AAP).

The counting of votes will take place on March 10 given the term of the 40-member Goa legislative assembly will end on May 31, as informed by the Election Commission.

Goa Assembly Election 2022: Full list of Congress-Goa Forward Party candidates and their constituencies

Goa Forward Party and Indian National Congress (INC) in December announced their pre-poll alliance for the state Assembly elections next.

Speaking on the alliance, Goa Forward Party president Vijay Sardesai had said, "We've said in the past that on the eve of Goa's 60th Liberation Day, we'll give you an alliance that will re-liberate Goa from these elected autocracies".

Constituency—————Candidate Name

Mapusa—————————Sudhir Kanolkar

Taleigao—————————Tony Rodrigues

Ponda——————————Rajesh Verenkar

Marmugao————————Sankalp Amonkar

Margao—————————-Digambar Vasant Kamat

Cuncolim————————–Yuri Alemao

Quepem—————————Altone D’Costa

Pernem—————————-Jitendra Gaonkar

St Cruz—————————-Rodolf Louis Fernandes

Cumbarjua———————–Rajesh Faldessai

Valpoi——————————Manisha Shenvi Usgaonkar

Dabolim—————————Capt Viriato Fernandes

Cortalim—————————Olencio Simoes

Navelim—————————-Avertano Furtado

Siolim——————————-Delailah Lobo

Saligao—————————–Kedar Naik

Aldona—————————–Adv Carlos Alvares Ferreira

Priol——————————–Dr Dinesh Jalmi

Curtorim————————–Moreno Robello

Panaji—————————–Elvis Gomes

Siroda—————————-Tukaram Borkar

Vasco-Da-Gama—————Jose Luis Carlos Almedia

Banaulim————————-Anthony Dias

Curchorem———————–Amit Patkar

Nuvem—————————-Aleixo Sequeira

Velim——————————Savio D’Silva

Bicholim————————–Maghashyam Raut

Tivim——————————Aman Lotilkar

Calangute———————–Michael Lobo

Provorim————————-Vikas Prabhudessai

St Andre————————-Anthony L Fernandes

Sanquelim———————-Dharamesh Saglani

Marcaim————————-Lavu Mamlekar

Sanguem———————–Prasad Gaonkar

Canacona———————-Janardan Bhandari

Fatorda————————-Vijai Sardesai (GFP)

Mayem————————-Santosh Kumar Sawant (GFP)

Mandrem———————–Deepak Kalangutkar (GFP)

Goa Assembly Election 2022: Full list of BJP candidates and their constituencies

Constituency—————Candidate Name

Mandrem——————-Dayanand Raghunath Sopte

Pernem———————Pravin Prabhakar Arlekar

Tivim————————Neelkant Ramnath Harlamkar

Mapusa——————–Joshua Peter D’Souza

Siolim———————–Dayanand Rayu Mandrekar

Saligao———————Jayesh Vidyadhar Salgaonkar

Prvorim——————–Rohan Ashok Khaunte

Aldona———————Gelnn John E Souza Ticlo

Panaji———————-Atanasio Monserratte

Teleigao——————-Jennifer Monserratte

St Andre——————-Francisco Silveira

Mayem———————Premender Vishnu Shet

Sanquelim—————–Pramod Sawant

Porien———————-Dr Divya Vishwajit Rane

Valpoi———————–Vishwajit Pratap Singh Rane

Priol————————Govind Shepu Guade

Ponda———————-Ravi Sitaram Naik

Shiroda——————–Subhash Ankush Shirodkar

Marcaim——————-Sudesh Bhingi

Mormugao—————–Milind Sagun Naik

Vasco-Da-Gama———Krishna Viswambhar Salkar

Dabolim——————Mauvin Heliodoro Godinho

Nuvem——————-Datta Vishnu Borkar

Fatorda——————Damodar Gajanan Naik

Margao——————Manohar Trimbak Azgaonkar

Benaulim—————-Damodar Narvinva Bandodkar

Navelim——————Ullas Yashwant Tuenkar

Cuncolim—————-Calfasio Dias

Velim———————Savio Rodrigues

Quepem—————–Chandrakhant Raghu Kavlekar

Curchorem————–Nilesh Joao Cabral

Sanvordem————-Ganesh Gaonkar

Sanguem—————Subhash Phal Desai

Canacona————–Ramesh Bombo Tawadkar

Bicholim—————–Rajesh Tulshidas Patnekar

Calangute—————Joseph Robert Sequeira

St Cruz——————-Antonio Fernandes

Cumbarjua————–Janita Pandurang Madkaikar

Cortalim——————Narayan G Naik

Curtorim——————Anthony Barbosa

Goa Assembly Election 2022: Full list of AAP candidates and their constituencies

Constituency—————Candidate Name

St Cruz —————— Amit Palekar

Poriem—————— Vishwajit K Rane

Siroda -—————— Mahadev Naik

Valpoi -—————— Satyavijay Naik

Dabolim -—————— Premanand Nanoskar

Cortalim -—————— Alina Saldanha

Benaulim -—————— Venzy Veigas

Navelim -—————— Pratima Coutinho

Sangeum -—————— Abhijeet Dessai

Curtorim -—————— Domnic Gaunkar

St Andre -—————— Ramrao Wagh

Calangute -—————— Sudesh Mayekar

Taleigaon -—————— Cecille Rodrigues

Maem -—————— Rajesh Kalangutkar

Cuncolim -—————— Prashant Naik

Mapusa -——————Rahul Mhambre

Velim ——————- Cruz Silva

Canacona -—————— Anoop Kudtarkar

Sanvoerdem -—————— Anil Gaonkar

Fatorda -—————— Sandesh Telekar

Panjim -—————— Valmiki Naik

Ponda -—————— Surel Tilve

Marcaim -—————— Gurudas Yesu Naik

Pernem -—————— Pundalik Dhergalkar

Siolim ——————- Vishnu Naik

Margaon -—————— Lincoln Vaz

Priol -—————— Nonu Naik

Curchorem -—————— Gabriel Fernandez

Quepem -—————— Raul Perreira

Sanquelim -—————— Manoj Gandhi Amonkar

Cumberjua -—————— Gorakhnath Kerkar

Thivim -—————— Uday Salkar

Nuvem -—————— Dr Mariano Godinho

Vasco Da Gama -—————— Adv Sunil Loran

Mandrem -—————— Adv Prasad Shahapurkar

Porvorim -—————— Ritesh Chodankar

Goa Assembly Election 2022: Full list of TMC and MGP candidates and their constituencies

Trinamool Congress are fighting the Assembly polls in Goa with Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP). The local regional party is by Sudin Dhavalikar.

St Cruz —————— Victor GonsalvesPoriem—————— Ganpat Gaonkar

Siroda -—————— Sanket Naik Mule (MGP)

Valpoi -—————— Vishwesh Prabhu (MGP)

Dabolim -—————— Mahesh Bhandari

Cortalim -—————— Gilbert Rodrigues

Benaulim -—————— Churchill Alemão

Navelim -—————— Valanka Alemão

Sangeum -—————— Rakhi Naik Prabhudesai

Curtorim -—————— Anthony Peixoto

St Andre -—————— Jagdish Bhobe

Calangute -—————— Anthony Menezes

Maem -—————— Praveen Zantye (MGP)

Mapusa -——————Tarak Arolkar

Velim ——————- Benjamin Silva

Canacona -—————— Mahadev Dessai

Sanvoerdem -—————— Sanket Naik Mule (MGP)

Fatorda -—————— Seoula Vas

Ponda -—————— Ketan Bhatikar (MGP)

Pernem -—————— Rajan Korgaonkar (MGP)

Siolim ——————- Leao Dias

Margaon -—————— Mahesh Amonkar

Priol -—————— Deepak Dhavalikar (MGP)

Curchorem -——————

Quepem -—————— Kanta Kashinath Gaude

Sanquelim -——————

Cumberjua -—————— Samil Volvoikar

Thivim -—————— Kavita Kandolkar

Nuvem -—————— José Cabral

Vasco Da Gama -—————— Saifulla Khan

Mandrem -—————— Jeet Arolkar (MGP)

Porvorim -—————— Sandeep Vazarkar

Aldona -——————Kiran Kandolkar

Bicholim-------------------Naresh Sawal (MGP)

Goa Assembly Election 2022: Full list of Nationalsit Congress Party and Shiv Sena candidates and their constituencies

Rehnan Muzawar-------------Navelim (NCP)

Digavijay Verlekar-------------Priol (NCP)

Dr Subhash Prabhu Desai--------Shiroda (NCP)

The last assembly elections (in 2017) in Goa were conducted in a single phase, wherein the Congress bagged 17 out of the 40 assembly constituencies while the BJP won 13, but lost out on forming the government to the BJP.

