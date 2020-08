Friendship Day: Wishes and messages to share in Hindi and Marathi

Friendship day has finally arrived and we’re tripping over the fine ways to express love for our friends. From the usual tying of friendship bands to exchanging gifts and creating memories, this day marks how far we’ve come along maintaining a relationship that goes beyond bloodlines.

And while the COVID-19 pandemic is upon us, most of us have tried to keep in touch via video calls or group chats and messages.

Here are some wishes and messages in Marathi to share on WhatsApp, Facebook, SMS, and Instagram:

ओठावर तूझ्या स्मित हास्य असु दे. जिवनात तूझ्या वाईट दिवस नसु दे. जिवनाच्या वाटेवर अनेक मित्र मिळतील तुला परंतु, हदयाच्या एका बाजुस जागा मात्र माझी असु दे..Happy Friendship Day!

असे ह्रदय तयार करा की, त्याला कधी तङा जाणार नाही,असे हास्य तयार करा की, ह्रदयाला त्रास होणार नाही,असा स्पर्श करा की, त्याने जखम होणार नाही,अशी मैत्री करा की, त्याचा शेवट कधी होणार नाही..Happy Friendship Day!

जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते,आनंद दाखवायला हास्यांची गरज नसते,दुःख दाखवायला आसवांची गरज नसते,न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते,ती म्हणजे मैञी असते...Happy Friendship Day!

मैत्रीच्या सहवासातअवघं आयुष्य सफ़ल होतंदेवाच्या चरणी पडून जसंफ़ुलांचही निर्माल्य होतं...Happy Friendship Day!

जीवनात दोनच मित्र कमवा... एक "श्रीकृष्णासारखा" जोतुमच्यासाठी युध्द न करताही तुम्हाला विजयी करेल ...आणिदुसरा "कर्णासारखा" जो तुम्ही चुकीचे असतानाहीतुमच्यासाठी युध्द करेल....Happy Friendship Day!

काट्यांवर चालुन दुसऱ्‍यासाठी रचलेली फुलाची रास म्हणजे मैत्री.तिखट लागल्यावर घेतलेला पहीला गोड घास म्हणजे मैत्री.एकटे असल्यावर झालेला खरा खुरा भास म्हणजे मैत्री मरतांना घेतलेला शेवटचा श्वास म्हणजे मैत्री...Happy Friendship Day!

Here are some wishes and messages in Hindi to share on WhatsApp, Facebook, SMS, and Instagram: