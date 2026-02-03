 Next On Netflix India: Sunny Deol-Akshaye Khanna's Ikka, Bhuvan Bam's Dhindora 2, Karan Kundrra-Tejasswi Prakash's Desi Bling & More
Next On Netflix India: Sunny Deol-Akshaye Khanna's Ikka, Bhuvan Bam's Dhindora 2, Karan Kundrra-Tejasswi Prakash's Desi Bling & More

Netflix India on Tuesday announced their next line-up of films and series at a grand event in Mumbai. Well, from Sunny Deol-Akshaye Khanna's Ikka to Madhuri Dixit's Maa Behen, to Bhuvan Bam starrer Dhindora 2; clearly, the OTT platform has a very interesting slate ahead.

Murtuza IqbalUpdated: Tuesday, February 03, 2026, 10:51 PM IST
article-image
Ikkia / Dhindora 2 / Desi Bling | YouTube

Like every year, Netflix India organised a grand event in Mumbai to announce their next slate of films and series. The event took place on Tuesday, and it was attended by many big stars like Madhuri Dixit, Saif Ali Khan, Triptii Dimri, Rohit Saraf, Ravi Kishan, Ekta Kapoor, Neena Gupta, Manoj Bajpayee, Anil Kapoor, and others.

At the event, a total of 29 Netflix titles were announced. From 29, 18 are series, and 11 are films. Check out the list below...

Netflix Series

#Love

Cast: Arjun Das, Aishwarya Lekshmi

Chumbak

Cast: Neena Gupta, Deven Bhojani, Amyra Dastur, Anant V Joshi, Sumeet Vyas, Manasi Parekh, Arjun Bijlani, Helly Shah, Sumeet Raghavan and Sandeepa Dhar

Desi Bling

Cast: Karan Kundrra, Tejasswi Prakash, Satish Sanpal, Tabinda Sanpal, Rizwan Sajan, Adel, Sajan, Sana Sajan, Pamala Serena, Dyuti Parruck, Iryna Kinakh, Alizey Mirza, Lailli Mirza, Janvee Gaur

Dhindora Season 2

Cast: Bhuvan Bam

Family Business

Cast: Anil Kapoor, Vijay Varma, Akash Khurana, Rhea Chakraborty, Neha Dhupia, Anant Nag, Kanwaljit Singh, Dhruv Sehgal, Nandish Sandhu, Tina Desai, Rohan Mehra, Kamal Sadanah, Raima Sen, Inayat Sood, Madhoo Shah

Glory

Cast: Divyenndu, Pulkit Samrat, Suvinder Vicky

Hello Bachhon

Cast: Vineet Kumar Singh, Vikram Kochhar, Girija Oak Godbole

Kohrra Season 2

Cast: Mona Singh, Barun Sobti, Rannvijay Singha, Pooja Bhamrrah, Anurag Arora and Prayrak Mehta

Legacy

Cast: R. Madhavan, Abhishek Banerjee, Nimisha Sajayan, Gautham Karthik, Gulshan Devaiah

Lock Upp

Cast: Not Yet Revealed

Maamla Legal Hai Season 2

Cast: Ravi Kishan, Nidhi Bisht, Naila Grrewal, Anant Joshi, Anjum Batra, Kusha Kapila, Dinesh Lal Yadav

Yeh Dil Sun Raha Hai

Cast: Shaheer Sheikh, Mohit Malik, Zoya Afroz

Mismatched Season 4

Cast: Rohit Saraf, Prajakta Koli, Vidya Malvade, Rannvijay Singha, Vidya Malvade, Ahsaas Channa, Taaruk Raina, Muskkaan Jaferi, Abhinav Sharma

Musafir Cafe

Cast: Vikrant Massey, Vedika Pinto, Mahima Makwana, Adil Hussain, Rajeev Siddhartha, Anubha Fatehpuria, Loveleen Mishra, Sadia Siddiqui

Operation Safed Sagar

Cast: Siddharth, Jimmy Shergill, Abhay Verma, Dia Mirza, Prajakta Koli, Adil Hussain, Mihir Ahuja, Taaruk Raina, Arnav Bhasin, Amrita Bagchi

Super Subbu

Cast: Sundeep Kishan, Mithila Palkar, Murali Sharma, Maanasa Choudhary, Getup Srinu

Talaash: A Mother's Search

Cast: Parineeti Chopra, Soni Razdan, Anup Soni, Jennifer Winget, Tahir Bhasin, Harleen Sethi, Dhruv Chowdhary, Sumeet Vyas

The Great Indian Kapil Show Season 5

Cast: Kapil Sharma, Archana Puran Singh, Navjot Singh Siddhu, Sunil Grover, Krushna Abhishek, Kiku Sharda

Netflix Movies

Accused

Cast: Konkona Sen Sharma, Pratibha Rannta

Gandhari

Cast: Taapsee Pannu, Ishwak Singh, Chhaya Kadam, Swastika Mukherjee, Mita Vashisht, Jatin Sarna

Ghooskhor Pandat

Cast: Manoj Bajpayee, Nushrat Bharuccha, Saqib Saleem, Akshay Oberoi, Divya Dutta

Hum Hindustani

Cast: Saif Ali Khan, Pratik Gandhi, Deepak Dobriyal, Mimi Chakraborty, Sarika, Shraddha Dangar

Ikka

Cast: Sunny Deol, Akshaye Khanna, Dia Mirza, Tillotama Shome, Sanjeeda Shaikh, Shishir Sharma, Akansha Ranjan

Kartavya

Cast: Saif Ali Khan, Rasika Duggal, Sanjay Mishra, Saurabh Dwivedi, Zakir Hussain, Manish Chaudhari

Lust Stories 3

Cast: Radhika Apte, Konkona Sen Sharma, Vijay Varma and Abhishek Banerjee, Gurfateh Pirzada, Sana Thampi, Ali Fazal, Radhika Madan, Aditi Rao Hydari, Siddharth

Maa Behen

Cast: Madhuri Dixit, Triptii Dimri, Ravi Kishan, Dharnaa Durga

Made In Korea

Cast: Priyanka Mohan, Park Hye-Jin

Takshakudu

Cast: Anand Devarakonda, Nitanshi Goel

Toaster

Cast: Rajkummar Rao, Sanya Malhotra, Archana Puran Singh, Abhishek Banerjee, Farah Khan, Upendra Limaye, Vinod Rawat, Jitendra Joshi and Seema Pahwa

