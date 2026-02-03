Next On Netflix India: Sunny Deol-Akshaye Khanna's Ikka, Bhuvan Bam's Dhindora 2, Karan Kundrra-Tejasswi Prakash's Desi Bling & More

Like every year, Netflix India organised a grand event in Mumbai to announce their next slate of films and series. The event took place on Tuesday, and it was attended by many big stars like Madhuri Dixit, Saif Ali Khan, Triptii Dimri, Rohit Saraf, Ravi Kishan, Ekta Kapoor, Neena Gupta, Manoj Bajpayee, Anil Kapoor, and others.
At the event, a total of 29 Netflix titles were announced. From 29, 18 are series, and 11 are films. Check out the list below...
Netflix Series
#Love
Cast: Arjun Das, Aishwarya Lekshmi
Chumbak
Cast: Neena Gupta, Deven Bhojani, Amyra Dastur, Anant V Joshi, Sumeet Vyas, Manasi Parekh, Arjun Bijlani, Helly Shah, Sumeet Raghavan and Sandeepa Dhar
Desi Bling
Cast: Karan Kundrra, Tejasswi Prakash, Satish Sanpal, Tabinda Sanpal, Rizwan Sajan, Adel, Sajan, Sana Sajan, Pamala Serena, Dyuti Parruck, Iryna Kinakh, Alizey Mirza, Lailli Mirza, Janvee Gaur
Dhindora Season 2
Cast: Bhuvan Bam
Family Business
Cast: Anil Kapoor, Vijay Varma, Akash Khurana, Rhea Chakraborty, Neha Dhupia, Anant Nag, Kanwaljit Singh, Dhruv Sehgal, Nandish Sandhu, Tina Desai, Rohan Mehra, Kamal Sadanah, Raima Sen, Inayat Sood, Madhoo Shah
Glory
Cast: Divyenndu, Pulkit Samrat, Suvinder Vicky
Hello Bachhon
Cast: Vineet Kumar Singh, Vikram Kochhar, Girija Oak Godbole
Kohrra Season 2
Cast: Mona Singh, Barun Sobti, Rannvijay Singha, Pooja Bhamrrah, Anurag Arora and Prayrak Mehta
Legacy
Cast: R. Madhavan, Abhishek Banerjee, Nimisha Sajayan, Gautham Karthik, Gulshan Devaiah
Lock Upp
Cast: Not Yet Revealed
Maamla Legal Hai Season 2
Cast: Ravi Kishan, Nidhi Bisht, Naila Grrewal, Anant Joshi, Anjum Batra, Kusha Kapila, Dinesh Lal Yadav
Yeh Dil Sun Raha Hai
Cast: Shaheer Sheikh, Mohit Malik, Zoya Afroz
Mismatched Season 4
Cast: Rohit Saraf, Prajakta Koli, Vidya Malvade, Rannvijay Singha, Vidya Malvade, Ahsaas Channa, Taaruk Raina, Muskkaan Jaferi, Abhinav Sharma
Musafir Cafe
Cast: Vikrant Massey, Vedika Pinto, Mahima Makwana, Adil Hussain, Rajeev Siddhartha, Anubha Fatehpuria, Loveleen Mishra, Sadia Siddiqui
Operation Safed Sagar
Cast: Siddharth, Jimmy Shergill, Abhay Verma, Dia Mirza, Prajakta Koli, Adil Hussain, Mihir Ahuja, Taaruk Raina, Arnav Bhasin, Amrita Bagchi
Super Subbu
Cast: Sundeep Kishan, Mithila Palkar, Murali Sharma, Maanasa Choudhary, Getup Srinu
Talaash: A Mother's Search
Cast: Parineeti Chopra, Soni Razdan, Anup Soni, Jennifer Winget, Tahir Bhasin, Harleen Sethi, Dhruv Chowdhary, Sumeet Vyas
The Great Indian Kapil Show Season 5
Cast: Kapil Sharma, Archana Puran Singh, Navjot Singh Siddhu, Sunil Grover, Krushna Abhishek, Kiku Sharda
Netflix Movies
Accused
Cast: Konkona Sen Sharma, Pratibha Rannta
Gandhari
Cast: Taapsee Pannu, Ishwak Singh, Chhaya Kadam, Swastika Mukherjee, Mita Vashisht, Jatin Sarna
Ghooskhor Pandat
Cast: Manoj Bajpayee, Nushrat Bharuccha, Saqib Saleem, Akshay Oberoi, Divya Dutta
Hum Hindustani
Cast: Saif Ali Khan, Pratik Gandhi, Deepak Dobriyal, Mimi Chakraborty, Sarika, Shraddha Dangar
Ikka
Cast: Sunny Deol, Akshaye Khanna, Dia Mirza, Tillotama Shome, Sanjeeda Shaikh, Shishir Sharma, Akansha Ranjan
Kartavya
Cast: Saif Ali Khan, Rasika Duggal, Sanjay Mishra, Saurabh Dwivedi, Zakir Hussain, Manish Chaudhari
Lust Stories 3
Cast: Radhika Apte, Konkona Sen Sharma, Vijay Varma and Abhishek Banerjee, Gurfateh Pirzada, Sana Thampi, Ali Fazal, Radhika Madan, Aditi Rao Hydari, Siddharth
Maa Behen
Cast: Madhuri Dixit, Triptii Dimri, Ravi Kishan, Dharnaa Durga
Made In Korea
Cast: Priyanka Mohan, Park Hye-Jin
Takshakudu
Cast: Anand Devarakonda, Nitanshi Goel
Toaster
Cast: Rajkummar Rao, Sanya Malhotra, Archana Puran Singh, Abhishek Banerjee, Farah Khan, Upendra Limaye, Vinod Rawat, Jitendra Joshi and Seema Pahwa