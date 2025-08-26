Bigg Boss 17 Fame Abhishek Kumar Buys His FIRST House In Mumbai, Pens Emotional Note: 'Bohot Mehnat Aur Sacrifice Kiya Hai...'

Photo Via Instagram

Television actor Abhishek Kumar, who rose to fame with Bigg Boss 17 where he finished as the first runner-up, has purchased his first house in Mumbai. On his 31st birthday today, August 26, he shared photos on social media to express gratitude to his fans for their love and support.

Abhishek Kumar Buys First House In Mumbai

Taking to his Instagram handle, Abhishek posed in his new house and penned an emotional note that read, "Aaj app sabke pyaar ki wajh se, meri mehnat or parivaar k aashirwad se maine apna ek boht bada sapna poora krlia, Mumbai me mera pehla chota sa pyaara sa ghar khareed kar. Itna acha lag rha hai k kya batau."

He added, "Bohot mehnat ki hai yahan tak pochne k liye, boht kuch sacrifice kia hai or utna hi pyaar aap sabne dia hai. Bas aap sab apna pyaar aese hi bana k rakhna. Mai mehnat karta jauga or aap sabko boht proud feel krwauga."

Check it out:

Abhishek Kumar, Samarth Jurel Unfollow Each Other On Instagram

Recently, Abhishek grabbed headlines after eagle-eyed fans noticed that he and Samarth Jurel had unfollowed each other on Instagram. This came shortly after Abhishek reunited with his ex-girlfriend Isha Malviya, who also happens to be Samarth’s former flame, for the music video Ni Tu Baar Baar.

Abhishek and Isha, once seen together on Bigg Boss 17, had parted ways after a bitter breakup. Meanwhile, Abhishek and Samarth, who went from rivals on Bigg Boss 17 to friends on Laughter Chefs 2, now seem to share a strained bond, possibly due to Isha’s involvement.

Abhishek Kumar Work Front

The actor is currently seen on the show, Tu Aashiki Hai, starring Amandeep Sidhu and Sheezan Khan.

The show is produced by Sargun Mehta and Ravie Dubey's Dreamiyata Dramaa.