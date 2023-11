CTET 2024 Exam Centres Revealed: Check State-Wise Test Cities List And Codes

CERT-In Issues Advisory To Protect Senior Citizens From Online Fraud | representational pic

The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released an official notification, announcing the CTET Exam Centres List for the year 2024. The CTET exam 2024 was previously set to be conducted in 211 exam centres but the authorities have now reduced the number of CTET exam centres to 135 for this year.

According to the official notification, the registration process started on November 03 and will be closed on November 23, 2023. The exam for CTET December session is set to be held on January 21, 2023.

CTET 2024 Exam Schedule:

Events - Important Dates

Notification released - November 3

Registration dates - November 3 to 23

Last Date for submission of fee - November 23

Final verification of payment of fee by bank - November 28

Online Correction Schedule - November 28 to December 2

CTET Exam Date 2024 - January 21

Here is a list of CTET 2024 Exam Centres :

State - City Code - City

Andaman & Nicobar - 101 - Port Blair

Andhra Pradesh - 102 - Guntur

Andhra Pradesh - 103 - Tirupati

Andhra Pradesh - 104 - Vijayawada

Andhra Pradesh - 105 - Visakhapatnam

Arunachal Pradesh - 106 - Itanagar

Assam- 107 - Dibrugarh

Assam - 108 - Guwahati

Assam - 109 - Silchar

Bihari - 110 - Begusarai

Bihari - 111 - Bhagalpur

Bihari - 112 - Bhojpur (Ara)

Bihari - 113 - Darbhanga

Bihari - 114 - Gaya

Bihari - 115 - Gopalganj

Bihari - 116 - Madhubani

Bihari - 117 - Muzaffarpur

Bihari - 118 - Nalanda

Bihari - 119 - Patna

Bihari - 120 - Purnia

Bihari - 121 - Rohtas

Bihari - 122 - Saharsa

Bihari - 123 - Samastipur

Bihari - 124 - Saran

Bihari - 125 - Vaishali (Hajipur)

Chandigarh - 126 - Chandigarh

Chhattisgarh - 127 - Bhilai/Durg

Chhattisgarh - 128 - Bilaspur

Chhattisgarh - 129 - Raipur

Dadra & Nagar Haveli - 130 - Dadra & Nagar Haveli

Daman & Diu - 131 - Daman

Delhi - 132 - Delhi Central

Delhi - 133 - Delhi East

Delhi - 134 - Delhi North

Delhi- 135 - Delhi South

Delhi - 136 - Delhi West

Goa - 137 - Panaji

Gujarat - 138 - Ahmedabad

Gujarat - 139 - Rajkot

Gujarat - 140 - Surat

Gujarat - 141 m- Vadodara

Haryana - 142 - Ambala

Haryana - 143 - Faridabad

Haryana - 144 -Gurugram

Haryana - 145 - Hissar

Haryana - 146 - Karnal

Haryana - 147 - Kurukshetra

Himachal Pradesh - 148 - Hamirpur

Himachal Pradesh - 149 - Kangra

Himachal Pradesh - 150 - Shimla

Jammu & Kashmir - 151 - Jammu

Jammu & Kashmir - 152 - Srinagar

Jharkhand - 153 - Bokaro

Jharkhand - 154 - Dhanbad

Jharkhand - 155 - Hazaribagh

Jharkhand - 156 - Jamshedpur

Jharkhand - 157 - Ranchi

Karnataka - 158 - Bengaluru

Karnataka - 159 - Hubli

Kerala - 160 - Ernakulam

Kerala - 161 - Kozhikode

Kerala - 162 - Thiruvananthapuram

Ladakh - 163 - Kargil

Ladakh - 164 - Leh

Lakshadweep - 165 - Kavarati

Madhya Pradesh - 166 - Bhopal

Madhya Pradesh - 167 - Gwalior

Madhya Pradesh - 168 - Indore

Madhya Pradesh - 169 - Jabalpur

Maharashtra - 170 - Amravati

Maharashtra - 171 - Aurangabad

Maharashtra - 172 - Mumbai

Maharashtra - 173 - Nagpur

Maharashtra - 174 - Nashik

Maharashtra - 175 - Pune

Maharashtra - 176 - Solapur

Manipur - 177 - Imphal

Meghalaya - 178 - Shillong

Mizoram - 179 - Aizawl

Nagaland - 180 - Kohima

Odisha - 181 -Bhubaneswar

Odisha - 182 - Sambalpur

Puducherry - 183 - Puducherry

Punjab - 184 - Amritsar

Punjab - 185 - Bhatinda

Punjab - 186 - Jalandhar

Punjab - Rajasthan - 187

Ajmer - 188 - Alwar

Ajmer - 189 - Bikaner

Ajmer - 190 - Jaipur

Ajmer - 191 - Jodhpur

Ajmer - 192 - Kota

Ajmer - 193 - Udaipur

Sikkim - 194 - Gangtok

Tamil Nadu - 195 - Chennai

Tamil Nadu - 196 - Coimbatore

Tamil Nadu - 197 - Madurai

Telangana - 198 - Hyderabad

Telangana - 199 - Warangal

Tripura - 200 - Agartala

Uttar Pradesh - 201 - Agra

Uttar Pradesh - 202 - Aligarh

Uttar Pradesh - 203 - Ambedkar Nagar

Uttar Pradesh - 204 - Bareilly

Uttar Pradesh - 205 - Bijnor

Uttar Pradesh - 206 - Deoria

Uttar Pradesh - 207 - Etawah

Uttar Pradesh - 208 - Ghaziabad

Uttar Pradesh - 209 - Ghazipur

Uttar Pradesh - 210 - Gonda

Uttar Pradesh - 211 - Gorakhpur

Uttar Pradesh - 212 - Jaunpur

Uttar Pradesh - 213 - Jhansi

Uttar Pradesh - 214 - Kanpur

Uttar Pradesh - 215 - Lucknow

Uttar Pradesh - 216 - Mainpuri

Uttar Pradesh - 217 - Mathura

Uttar Pradesh - 218 - Mau

Uttar Pradesh - 219 - Meerut

Uttar Pradesh - 220 - Moradabad

Uttar Pradesh - 221 - Noida/Greater Noida

Uttar Pradesh - 222 - Pratapgarh

Uttar Pradesh - 223 - Prayagraj (Allahabad)

Uttar Pradesh - 224 - Raebareli

Uttar Pradesh - 225 - Saharanpur

Uttar Pradesh - 226 - Shahjahanpur

Uttar Pradesh - 227 - Sitapur

Uttar Pradesh - 228 - Sultanpur

Uttar Pradesh - 229 - Varanasi

Uttarakhand - 230 - Dehradun

Uttarakhand - 231 - Haldwani

Uttarakhand - 232 - Haridwar

Uttarakhand - 233 - Udham Singh Nagar

West Bengal - 234 - Kolkata

West Bengal - 235 - Siliguri

