List of players released by IPL teams

New Delhi: Following is the list of players released by Indian Premier League teams ahead of next month's auction for 2020 season: Chennai Super Kings: Chaitanya Bishnoi, David Willey, Dhruv Shorey, Mohit Sharma, Sam Billings, Scott Kuggeleijn.

Delhi Capitals: Ankush Bains, Bandaru Ayyappa, Chris Morris, Colin Ingram, Colin Munro, Hanuma Vihari, Jalaj Saxena, Manjot Kalra, Nathu Singh.

Kings XI Punjab: Agnivesh Ayachi, Andrew Tye, David Miller, Moises Henriques, Prabhsimran Singh, Sam Curran, Varun Chakaravarthy.

Kolkata Knight Riders: Anrich Nortje, Carlos Brathwaite, Chris Lynn, Joe Denly, KC Cariappa, Matt Kelly, Nikhil Naik, Piyush Chawla, Prithvi Raj Yarra, Robin Uthappa, Shrikant Mundhe.

Mumbai Indians: Adam Milne, Alzarri Joseph, Barinder Sran, Ben Cutting, Beuran Hendricks, Evin Lewis, Jason Behrendorff, Pankaj Jaswal, Rasikh Dar, Yuvraj Singh.

Rajasthan Royals: Aryaman Birla, Ashton Turner, Ish Sodhi, Jaydev Unadkat, Liam Livingstone, Oshane Thomas, Prashant Chopra, Rahul Tripathi, Shubham Ranjane, Stuart Binny, Sudhesan Midhun.

Royal Challengers Bangalore: Akshdeep Nath, Colin de Grandhomme, Dale Steyn, Heinrich Klassen, Himmat Singh, Kulwant Khejroliya, Marcus Stoinis, Milind Kumar, Nathan Coulter-Nile, Prayas Ray Barman, Shimron Hetmyer, Tim Southee.

Sunrisers Hyderabad: Deepak Hooda, Martin Guptill, Ricky Bhui, Shakib Al Hasan, Yusuf Pathan.