 IPS Reshuffle: 30 IPS Officers Transferred Midnight In MP; DCP Bhopal Riyaz Iqbal Transferred As SSP Radio
Staff ReporterUpdated: Tuesday, September 09, 2025, 09:18 AM IST
article-image
Representative Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): DCP Bhopal Riyaz Iqbal has been transferred as SSP radio Bhopal, the state government had issued the transfer orders of 30 IPS officer on Monday late night.

SP Rewa Vivek Singh transferred as DCP zone 2 Bhopal, commandant 23SAF Shailendra Singh Chouhan as SP Rewa, commandant 23rd SAF Kumar Prateek as DCP Bhopal, commandant 14th SAF Shivdyal as SP Jhabua, commandant 5th SAF Raghuvansh Kumar Singh as SP Alirajpur, SP Bhopal rural Pramod Kumar Sinha as commandant 23rd SAF.

AIG Vijay Bhagwani as SP Umaria, SP Betul Nishchal Jharia as commandant 5th SAF, SP Rail Indore Santosh Kori as SP Sidhi.

SP Narmadapuram Gurkaran Singh as commandant 24th SAF, SP Panna Sai Krishna Thota as SP Narmadapuram, SP Satna Ashutosh as DCP Bhopal, DCP Hansrraj Singh as SP Satna, SP Umaria Navodita Naidu as SP Panna.

SP Sheopur Virendra jain as SP Betul, AIG Sanjiv Kumar Sinha as commandant 14th SAF, AIG Ram Sharan Prajapati as SP Bhopal rural, SP Jhabua Padam Vilochan Shukla as SP Rail Indore, SP Alirajpur Rajesh Vyas DCP Indore, SP Maihar Sudhir Kumar Agarwal as SP Sheopur.

DCP Bhopal Sanjay Kumar Agarwal as AIG police acdamey Bhori Bhopal, commandant 36th SAF Avdesh Pratap Singh as SP Maihar, SP Sidhi Ravindra Verma as SP Khargone, SP Harda Abhinav Choksey as DCP Bhopal.

DCP Bhopal Shashank as SP Harda ASP Chhndwara Ayush Gupta as ASP Jabalpur and ASP Chattarpur Vidita Dagar as ASP Gwalior.

