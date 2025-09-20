 Bhopal Power Cut September 21: Power To Remain Disrupted In Rambha Nagar, Chandbad Hinotiya, Vijay Nagar & More, Check Full List
Residents are requested to cooperate during the work hours and avoid using electrical equipment in the affected areas during the scheduled time

FPJ Web DeskUpdated: Saturday, September 20, 2025, 07:42 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut September 21: Power To Remain Disrupted In Rambha Nagar, Chandbad Hinotiya, Vijay Nagar & More, Check Full List | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): On 21st September 2025, departmental work will be carried out in various colonies. Residents are advised to be aware of the scheduled timings.

Colonies: Chintaman Rd,Mahal Tabbamiyan,Chowk Bazar,Jama Masjid

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Meenakshi Apaertment, regalia,diamond shadi hall,shan e fiza,royal appt, Sufiya Masjid, Rediant Travelers, Keer Sahab Banglow.Collector Office.

Time: 08:00 am to 10:00 am

Reason: Departmental work

Colonies: Rambha nagar,New kabad khana,Liyaqat mkt.,dulichand bagh,Ibrahim Ganj,Rajdeo Col.,Eye Hospital,Guru nanak col.,Shanti nagar.

Time: 09:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

Colonies: Scoute & Guite,Science Center,Hasnat Nagar, Pratap Nagar,Gandhi Nagar,MLB college,Polytechnic,Crisp,National Archives,Proffessor Colony,Civil Line,Kilol Park, Dhobi Ghat, Girl's Hostal.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Colonies: Paryawaran parisar,Pollusion control board,Epco and nearest area. Globe garden

Time: 11:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

Colonies: PMAY Multy

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Chandbad Hinotiya, Vijay Nagar, Patel ki chai, Durga Nagar Colony, Semra, gas rahat hospital, ETC.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

