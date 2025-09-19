Bhopal Power Cut September 20: Power To Remain Disrupted In PGBT Road, Firdos Nagar, Tilak Nagar & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): On 20th September 2025, departmental work will be carried out in various colonies. Residents are advised to be aware of the scheduled timings.
Colonies: PGBT road, Gautam Nagar, Firdosh Nagar, Shital Nagar,PGBT collage road, Sant kaver
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Firdos nagar,Shitla Nagar,Nishat pura,Shri Nagar,Shardar nagar,Nariyal kheda.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Firdos nagar,Shitla Nagar,Nishat pura,Shri Nagar,Shardar nagar,Nariyal kheda.
Time: 12:00 pm to 15:00
Reason: Departmental work
Colonies: Tilak Nagar,Laxmi Parisar,Chandrika Nagar, PriyDarshni, Fortune Glory Ph-I-II, Gujrati Colony, DK Cottage, Dream Glory, Lotus Ph-1,Fortune Glory, Gujrati Colony
Time: 10:00 am to 13:00
Reason: Departmental work