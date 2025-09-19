 Bhopal Power Cut September 20: Power To Remain Disrupted In PGBT Road, Firdos Nagar, Tilak Nagar & More, Check Full List
Residents are requested to cooperate during the work hours and avoid using electrical equipment in the affected areas during the scheduled time

FPJ Web DeskUpdated: Friday, September 19, 2025, 08:01 PM IST
Bhopal Power Cut September 20: Power To Remain Disrupted In PGBT Road, Firdos Nagar, Tilak Nagar & More, Check Full List | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): On 20th September 2025, departmental work will be carried out in various colonies. Residents are advised to be aware of the scheduled timings.

Colonies: PGBT road, Gautam Nagar, Firdosh Nagar, Shital Nagar,PGBT collage road, Sant kaver

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Firdos nagar,Shitla Nagar,Nishat pura,Shri Nagar,Shardar nagar,Nariyal kheda.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Firdos nagar,Shitla Nagar,Nishat pura,Shri Nagar,Shardar nagar,Nariyal kheda.

Time: 12:00 pm to 15:00

Reason: Departmental work

Colonies: Tilak Nagar,Laxmi Parisar,Chandrika Nagar, PriyDarshni, Fortune Glory Ph-I-II, Gujrati Colony, DK Cottage, Dream Glory, Lotus Ph-1,Fortune Glory, Gujrati Colony

Time: 10:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

