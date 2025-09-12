 Bhopal Power Cut September 13: Power To Remain Disrupted In Hathai Kheda, Anand Nagar Square, Gupta Colony & More, Check Full List Below
Residents are advised to plan accordingly as power supply will remain off during the mentioned hours for necessary departmental work

FPJ Web DeskUpdated: Friday, September 12, 2025, 08:16 PM IST
article-image
Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has planned a power shutdown for maintenance and departmental work in various areas of Bhopal on September 13, 2025.

(East)

Areas: Hathai kheda, Hathai kheda Marghat, Hrishipuram, IVRI Colony, Hathai Kheda Charch, Corporate Colony, Gupta Colony, Press colony, IVRI, Old Marghat, etc.

Time: 12:00 to 16:00

Departmental work

Areas: Anand Nagar Square, Shankar Garden, Rajeev Gandhi Colony, New mandi, Police chauki, Gupta colony, Ratnagiri tiraha, ETC

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Departmental work

(South)

Areas: NIYAMAG AYOG NEAREST AREA

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Areas: Rahul nagar all nearest area

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Areas: MP MLA Qtrs,Jawahar chouk,Nourth TT Nagar,Gangotri bhawan,Priyadarshani,

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

(North)

Areas: Meenakshi Apaertment, regalia,diamond shadi hall,shan e fiza,royal appt, Sufiya Masjid,

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Areas: housing board colony, Sheeerin Complex, Jain Mandir, Badshah Apartment,

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

(West)

Areas: MISROD PHASE 1, SECTOR- D, E , SALAIYA GAAO AREA,

Time:10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

(Kolar)

Areas: HT Connection Maa Hinglaj, Deepdi, Rhythm Park, Samardha Tola, & Near Area,

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

