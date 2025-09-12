Bhopal Power Cut September 13: Power To Remain Disrupted In Hathai Kheda, Anand Nagar Square, Gupta Colony & More, Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has planned a power shutdown for maintenance and departmental work in various areas of Bhopal on September 13, 2025.
(East)
Areas: Hathai kheda, Hathai kheda Marghat, Hrishipuram, IVRI Colony, Hathai Kheda Charch, Corporate Colony, Gupta Colony, Press colony, IVRI, Old Marghat, etc.
Time: 12:00 to 16:00
Departmental work
Areas: Anand Nagar Square, Shankar Garden, Rajeev Gandhi Colony, New mandi, Police chauki, Gupta colony, Ratnagiri tiraha, ETC
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Departmental work
(South)
Areas: NIYAMAG AYOG NEAREST AREA
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Areas: Rahul nagar all nearest area
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Areas: MP MLA Qtrs,Jawahar chouk,Nourth TT Nagar,Gangotri bhawan,Priyadarshani,
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
(North)
Areas: Meenakshi Apaertment, regalia,diamond shadi hall,shan e fiza,royal appt, Sufiya Masjid,
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Areas: housing board colony, Sheeerin Complex, Jain Mandir, Badshah Apartment,
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
(West)
Areas: MISROD PHASE 1, SECTOR- D, E , SALAIYA GAAO AREA,
Time:10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
(Kolar)
Areas: HT Connection Maa Hinglaj, Deepdi, Rhythm Park, Samardha Tola, & Near Area,
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work