Bhopal Power Cut September 12: Power To Remain Disrupted In Sahara State Colony, Bhojpal Colony, Arera Colony & More, Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has planned a power shutdown for maintenance and departmental work in various areas of Bhopal on September 12, 2025.
(North)
Areas: Bhensakhedi, Aakash Garden, Madhav Ashram, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh, O&M Area
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Work: Departmental work
(East)
Areas: ESI Hospital, Juggi, Sonagiri B-Sector, Satnami Nagar, MP Agro Juggi etc.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Work: Departmental work
(South)
Areas: E-6, E-7, Arera Colony
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Work: Departmental work
Areas: Janta Colony, PC Nagar, Indra Nagar, Asha Niketan and nearby areas
Time: 2:00 pm to 4:00 pm
Work: Departmental work
(Kolar)
Areas: Sahara State Colony, Bhojpal Colony, 11 Mile Tower, Gunj Nagar, Akriti Aqua City, Veer Teja Ji Colony, Deepak Warehouse, Shubham Warehouse
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Work: Departmental work
(West)
Areas: Sapphire, Amaltas Avenue, Amaltas Tower, Katara Hills, SC Welfare Hostel, EWS BDA Quarters, Nand Vihar, Arvind Vihar, Bagmugaliya Extension (LIG/MIG/HIG Quarters)
Time: 10:00 am to 3:00 pm
Work: Departmental work
Areas: BDA Colony C–D Sector Katara, Silver State Vartika, Spring Valley Dew, Spring Valley Colony, Pride City Colony, Golden Sagar Palm, James Public School, Heaven’s Life
Time: 10:00 am to 3:00 pm
Work: Departmental work