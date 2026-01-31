 Bhopal Power Cut February 1: Power To Remain Disrupted In Lady Hospital, Saidiya School, Trust Hospital, Thana Hanuman Ganj, & More Check Full List
Several areas of Bhopal will face a power cut on January 29, 2026, due to planned maintenance and development work. Electricity supply will remain affected in different colonies between 10:00 am and 5:00 pm. The outage is for conductor stringing, replacement, and line maintenance work. Residents are advised to make necessary arrangements in advance.

Dheeraj MishraUpdated: Saturday, January 31, 2026, 09:55 PM IST
Bhopal Power Cut February 1: Power To Remain Disrupted In Lady Hospital, Saidiya School, Trust Hospital, Thana Hanuman Ganj, & More Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on February 1, 2026, due to planned maintenance and development work.

Area: Doctor Qtrs, Saidiya School, Central Lib., Itwara Road, Itwara Transport, Azad Mkt, Lalwani Press Rd, Masjid Shakoor Khan, Guliyadai Rd. Time: 11:00 to 13:00 Reason: Line Maintenance work

Area: Chawni Road, Msjid Badjodiyan, Fakhirpura, Thana Manglwara, Azad Mkt, Galla Bazar Azad Mkt, Jumerati Gate, Kayastpura, Gujarpura, Old Kabad Khana Time: 11:00 to 13:00 Reason: Line Maintenance work

Area: Yadgare Shahajani Park, Lady Hospital Time: 11:00 to 13:00 Reason: Line Maintenance work

Area: Sadbhavna, Trust Hospital, New Kabad Khana, Shakti Plastic, Aelehadis Maszid, MP Atou, Thana Hanuman Ganj, Hamidiya Rd, Hotel Shivalik, Alpana Talkies, Hotel Taj, Remson, Alishan, Jyoti Time: 06:00 to 12:00 Reason: Metro construction work

Area: Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat, Mechanical Mkt, Phoota Makbara, Gour Mkt, Agrwal Dharamshala, Prem Kunti, Manohar Dairy Ram Mandir Gurubaksh Ki Tallaiya Time: 06:00 to 12:00 Reason: Metro construction work

Area: Alert Engineering G'pura Bpl, Dk Electro Mecanical Bpl, Bhopal Engg, Shree Kushal Fabricators-Ii, Manohar Food Bpl, Aakansha PeB, Time: 10:00 to 17:00 Reason: covered conductor stringing work under SSTD

Officials said the power supply will be restored after the work is completed. Residents have been requested to cooperate during the outage.

