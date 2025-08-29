 Bhopal Power Cut August 30: Power To Remain Disrupted In Pragati Nagar, Ashok Vihar, Saubhagya Nagar; Check Full List Below
The department has urged residents of the affected areas to make the necessary arrangements in advance and cooperate during the power cut hours.

Staff ReporterUpdated: Friday, August 29, 2025, 10:36 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The Electricity Department has announced a scheduled power cut in different parts of Bhopal on August 29, 2025, due to departmental work.

The supply will remain shut in the following areas:

(East)

Area: Pragati nagar, Ashoka Garden, (Old and New) shahanshah Garden, Amrit Complex ETC.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Ashok vihar, Ashok Samrat, Dashra Maidan, Antyoday Nagar, Durga Mandir,

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Saubhagya nagar ETC.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Palasi village Badwai village, Elexer green, Nice spach colony, Rajnagar palasi, ETC, ..

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Prince Paradise

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

(South)

Area: Campion School all Nearest area

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

(North)

Area: Huj House & Area

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Chhappan Quarter Teela, Gutam Nagar,Nariyal Kheda, pipal chouraha Nagarnigam colony.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Kabira Appt.,Gandhi chowk,Hansa Complex,Miletry Gate,Teelajmalpura, BDA, Shopping Centre

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Majdur Nagar,Kumhar pura,Sharma Col.,Harijan Col S.Bad,Regiment Rd S.Bad,Water tank

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

(West)

Area: Misrod gaon, littile flover school, himalaya, sagar nirvanaa, coral cottege, misrod thane ke aaspass ka area.

Time: 10:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

(Kolar)

Area: Anshul Vihar, Vandana Homes, Mount Carmel School, Windsor Arraliya, Elegant, Suraksha Enclave, Windsor Palm, Inayatpur Pump House, Vatika Heritage & Near Area

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

