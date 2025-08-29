Bhopal Power Cut August 30: Power To Remain Disrupted In Pragati Nagar, Ashok Vihar, Saubhagya Nagar; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Electricity Department has announced a scheduled power cut in different parts of Bhopal on August 29, 2025, due to departmental work.
The supply will remain shut in the following areas:
(East)
Area: Pragati nagar, Ashoka Garden, (Old and New) shahanshah Garden, Amrit Complex ETC.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Ashok vihar, Ashok Samrat, Dashra Maidan, Antyoday Nagar, Durga Mandir,
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Saubhagya nagar ETC.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Palasi village Badwai village, Elexer green, Nice spach colony, Rajnagar palasi, ETC, ..
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Prince Paradise
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
(South)
Area: Campion School all Nearest area
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
(North)
Area: Huj House & Area
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Chhappan Quarter Teela, Gutam Nagar,Nariyal Kheda, pipal chouraha Nagarnigam colony.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Kabira Appt.,Gandhi chowk,Hansa Complex,Miletry Gate,Teelajmalpura, BDA, Shopping Centre
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Majdur Nagar,Kumhar pura,Sharma Col.,Harijan Col S.Bad,Regiment Rd S.Bad,Water tank
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
(West)
Area: Misrod gaon, littile flover school, himalaya, sagar nirvanaa, coral cottege, misrod thane ke aaspass ka area.
Time: 10:00 am to 13:00
Reason: Departmental work
(Kolar)
Area: Anshul Vihar, Vandana Homes, Mount Carmel School, Windsor Arraliya, Elegant, Suraksha Enclave, Windsor Palm, Inayatpur Pump House, Vatika Heritage & Near Area
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work