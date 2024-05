GD Birla Memorial Masters Badminton Tournament: Palekar-Patwardan Duo Upset 2nd Seeds Atul Bhandari And Nikhil Chari To Clinch The Final

Mangrish Palekar and Vikrant Patwardhan combined to upset second seeds Atul Bhandari and Nikhil Chari 21-6, 21-12 in the men's doubles semi-finals and set up a title clash with top seeds Ayaz Bilawala and Shailesh Daga in the G D Birla Memorial Masters Badminton Tournament, organised by Badminton 45 at the Bombay Gymkhana.

Palekar also made the 85+ men's combination final in partnership with Deepak Jaitly.

Hosts Bombay Gymkhana made the team event semis, defeating MIG 2-0 to set up a clash with Chembur Gym, who beat Goregaon SC 2-0. The other semis will feature NSCI versus Masters SC A.

Md 45 Semi Final: Ayaz Bilawala/Shailesh Daga[1] bt Dhirendra Mayrya/Justin Joseph - 21-12, 21-10; Mangirish Palekar/Vikrant bt Atul Bhandari/Nikhil Chari[2] - 21-6, 21-12.

Men’s Combination 85+ Semi Final: Deepak Jaitly/Mangirish Palekar[1] bt Amey Joshi/P M Balakrishna -21-12, 21-8; Abhidnya Sawant/Rajesh Bhanushali bt Raveesh Mohan/Sushant Shetty[2] - 21-16, 21-14.

Team Event Quarter Finals:

Bombay Gymkhana 'A' bt MIG Badminton (2-0)

Faisal Siddiqui/Aditya Khansaheb (BG) bt Gautam Patki Vishal Balsekar (MIG)- 21-10, 21-7; Shailesh Daga/ Gautam Laud (BG) bt Mayur Tawade/Yogesh Padukone (MIG) - 21-19, 21-17.

NSCI bt Vanita Samaj Warriors (2-1)

Kaushik Vartak/Vijesh Nair (VSW) bt Ankit Agrawal/ Mayank Shroff (NSCI) - 21-13, 21-13; Ashish Kapila/ Suneet Kabra (NSCI) bt Ashutosh Agharkar/Dnyanesh Shere (VSW) - 21-10, 21-11; Tushar Jhaveri/ Yash Golechha (NSCI) bt Chandrashekhar Pitre/Sachin Mandlik (VSW) - 21-15, 23-21.

Masters Sports Club 'A' bt Balkanji Bari (2-1)

Aditya Swami/Justin Joseph (BB) bt Abhay Naik/ Vivek Jitendra Shah (MSC) – 21-14, 21-14; Dhirendra Maurya/ Mahesh Chhabria (MSC) bt Kaushal Shah/Viren Shah (BB) – 21-11, 21-13; Ajay Hinduja/ Zubair Sorathia (MSC) bt Satinder Malhotra/Vivek Kulkarni (BB) – 21-8, 21-9.

Chembur Gymkhana bt Goregaon sports club (2-0)

Siddarth Gupta/Rohan Radhakrishnan (CG) bt Abhidnya Sawant/Bhagwan Sahjwani (GSC) - 17-21, 23-21, 21-16; Ajay Jayaram/ R Venkatakrishnan (CG) bt Rajesh Bhanushali/Sanjeev Mahajan (GSC) – 21-9, 21-17