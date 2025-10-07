St. Annes International Malad Beats Infant Jesus Malad 3-0 In Boys Under-16 Division IV in the Dream Sports MSSA Inter School Football Tournament

Football | Representative Image

Jason Ereira scored a hat-trick as St. Annes International Malad defeated Infant Jesus Malad 3-0 in the Boys Under-16 Division IV in the Dream Sports MSSA Inter School Football Tournament held at Wings Sports Centre Ground Bandra West on Tuesday. Ereira scored in the 20th minute and netted two more inside 10 minutes.

Notre Dame School, Vasai thrashed Our Lady of Salvation, Dadar 6-0 in other match. Trevi Nunes scored a brace while Nathan Mendonca, Ethan Dcunha, Deio Fernandes and Aston Martin scored a goal each.

Other Results:

l LR & SM Vissanji Academy (Andheri) (Dhruv Bhoj) 1 beat Green Acres Academy (Chembur) (0).

l Ryan Int. ICSE (Goregaon) (Vignesh Sawant , Harshit Savarde) (2) beat Sanjeevani world Dahisar (Ronav Sonwane) 1. l Ramniwas Bajaj Eng. (Malad) (2) (Mohit Mistry 2) beat Swami Vivekanand int. (Gorai) (0).

l St. Jude school (Andheri) failed to turn up for their match against Gopi Birla Memorial school (Walkeshwar). l Utpal Sanghvi, Borivali (K Kanchan 2, A Kalra, M Rajadhyaksha) (4) Beat Lady Engineer School: 1.

