 St. Annes International Malad Beats Infant Jesus Malad 3-0 In Boys Under-16 Division IV in the Dream Sports MSSA Inter School Football Tournament
Jason Ereira scored a hat-trick as St. Annes International Malad defeated Infant Jesus Malad 3-0 in the Boys Under-16 Division IV in the Dream Sports MSSA Inter School Football Tournament held at Wings Sports Centre Ground Bandra West on Tuesday. Ereira scored in the 20th minute and netted two more inside 10 minutes.

FPJ Web DeskUpdated: Tuesday, October 07, 2025, 08:43 PM IST
article-image
Football | Representative Image

Notre Dame School, Vasai thrashed  Our Lady of Salvation, Dadar 6-0 in other match. Trevi Nunes scored a brace while Nathan Mendonca, Ethan Dcunha, Deio Fernandes and Aston Martin scored a goal each.

Other Results:
More results:

St. Annes Int. (Malad) (Jason Ereira 3) 3 beat Infant Jesus Malad 0
LR & SM Vissanji Academy (Andheri) (Dhruv Bhoj) 1 beat Green Acres Academy (Chembur) (0).
Ryan Int. ICSE (Goregaon) (Vignesh Sawant , Harshit Savarde) (2) beat Sanjeevani world Dahisar  (Ronav Sonwane) 1.
Ramniwas Bajaj Eng. (Malad) (2) (Mohit Mistry 2) beat Swami Vivekanand int.  (Gorai) (0).
St. Jude school (Andheri) failed to turn up for their match against Gopi Birla Memorial school (Walkeshwar).
Notre Dame school (Vasai) (Nathan Mendonca , Trevi Nunes 2, Ethan Dcunha, Deio Fernandes, Aston Martin) (6) Beat our Lady of Salvation (Dadar) (0).
Utpal Sanghvi School, Borivali (Kiaan Kanchan 2, Aarav Kalra, Mudit Rajadhyaksha) (4) Beat Lady Engineer School Tardeo (Abhinandan Yadhav) (1).

