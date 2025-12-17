IPL 2026 Auction: Cameron Green Most Expensive, CSK Splash ₹28.4 Cr On Uncapped Duo, Pathirana, Livingstone Earn Big Pay Day

The IPL 2026 Auction in Abu Dhabi saw a total of 77 players fine new homes. A massive ₹215.45 crore was spent among the 10 franchises, with Kolkata Knight Riders clearly the highest spenders with their acquisitions of Cameron Green and Matheesha Pathirana. CSK splurged almost ₹30 crore on two players whose combined age is less than that of talisman MS Dhoni.
The IPL auction 2026 was headlined by three massive overseas moves headlined by Green moving to Kolkata Knight Riders (KKR) for a record ₹25.20 crores. KKR then broke the bank to sign Sri Lankan pacer Matheesha Pathirana for ₹18 crores. England's swashbuckling hitter Liam Livingstone signed by Sunrisers Hyderabad (SRH) for ₹13 crores. Livingstone had gone unsold in the initial rounds but was called back, with SRH splurging most of their remaining budget on him.
The biggest highlight however was CSK's pivot from trusting experience to focusing on youth. The five-time champions broke the record for the most expensive uncapped signing in IPL auction history twice. Prashant Veer and Kartik Sharma were both secured for ₹14.20 crore each.
It was a productive auction for several uncapped players who have toiled hard in domestic cricket. Delhi Capitals splashed ₹8.4 crore on Jammu & Kashmir's Aquib Nabi. Mangesh Yadav from Madhya Pradesh joined RCB for a sizeable ₹5.2 crore. Lucknow Super Giants signed Akshat Raghuvanshi, Naman Tiwari and Mukul Choudhary for more than ₹1 crore each.
All the squads after IPL 2026 Auction:
Royal Challengers Bengaluru
Abhinandan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Jitesh Sharma, Josh Hazlewood, Krunal Pandya, Nuwan Thushara, Phil Salt, Rajat Patidar, Rasikh Dar, Romario Shepherd, Suyash Sharma, Swapnil Singh, Tim David, Virat Kohli, Yash Dayal, Vihaan Malhotra (Rs 30 lakh), Jordan Cox (Rs 75 lakh), Venkatesh Iyer (Rs 7 Cr), Satvik Deswal (Rs 30 lakh), Mangesh Yadav (Rs 5.20 Cr), Vicky Ostwal (Rs 30 lakh), Kanishk Chouhan (Rs 30 lakh), Jacob Duffy (Rs 2 Cr)
Chennai Super Kings
Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Jamie Overton, MS Dhoni, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Noor Ahmad, Ramakrishna Ghosh, Sanju Samson, Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Shreyas Gopal, Syed Khaleel Ahmed, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Urvil Patel, Sarfaraz Khan (Rs 75 lakh), Kartik Sharma (Rs 14.20 Cr), Prashant Veer (Rs 14.20 Cr), Matthew Short (Rs 1.50 Cr), Aman Khan (Rs 40 lakh), Zak Foulkes (Rs 75 lakh), Akeal Hosein (Rs 2 Cr), Rahul Chahar (INR 5.2 Cr), Matt Henry (Rs 2 Cr)
Punjab Kings
Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal, Cooper Connolly (Rs 3 Cr), Pravin Dubey (Rs 30 lakh), Vishal Nishad (Rs 30 lakh), Ben Dwarshuis (Rs 4.40 Cr)
Gujarat Titans
Shubman Gill, Sai Sudharsan, Jos Buttler, Washington Sundar, Glenn Phillips, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Kishore, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Anuj Rawat, Gurnoor Singh Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Arshad Khan, Nishant Sindhu, Luke Wood (Rs 75 lakh) Prithvi Raj Yarra (Rs 30 lakh), Tom Banton (Rs 2 crore), Jason Holder (Rs 7 crore), Ashok Sharma (Rs 90 lakh)
Lucknow Super Giants
Aiden Markram, Mitchell Marsh, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (c & wk), Ayush Badoni, Abdul Samad, Avesh Khan, Mohammed Shami, Mayank Yadav, Digvesh Rathi, Akash Singh, Arjun Tendulkar, Arshin Kulkarni, Himmat Singh, M Siddharth, Matthew Breetzke, Mohsin Khan, Prince Yadav, Shahbaz Ahmed, Josh Inglis (Rs 8.5 Crore), Mukul Choudhary (Rs 2.6 Crore), Akshat Raghuwanshi (Rs 2.2 Crore), Wanindu Hasaranga (Rs 2 Crore), Anrich Nortje (Rs 2 Crore), Naman Tiwari (Rs 1 Crore)
Kolkata Knight Riders
Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy, Rahul Tripathi (Rs 75 lakh), Finn Allen (Rs 2 Cr), Tejasvi Singh (Rs 3 Cr), Tim Seifert (Rs 1.50 Cr), Cameron Green (Rs 25.20 Cr), Sarthak Ranjan (Rs 30 lakh), Daksh Kamra (Rs 30 lakh), Rachin Ravindra (Rs 2 Cr), Prashant Solanki (Rs 30 lakh), Matheesha Pathirana (Rs 18 Cr), Kartik Tyagi (Rs 30 lakh), Mustafizur Rahman (Rs 9.20 Cr), Akash Deep (Rs 1 Cr)
Rajasthan Royals
Dhruv Jurel, Donovan Ferreira, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorious, Nandre Burger, Ravindra Jadeja, Riyan Parag, Sam Curran, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashaswi Jaiswal, Yudhvir Charak, Aman Rao (Rs 30 lakh), Ravi Singh (Rs 95 lakh), Ravi Bishnoi (Rs 7.20 cr), Yash Raj Punja (Rs 30 lakh), Vignesh Puthur (Rs 30 lakh), Sushant Mishra (Rs 90 lakh), Brijesh Sharma (Rs 30 lakh), Adam Milne (Rs 2.40 cr), Kuldeep Sen (Rs 75 lakh)
Delhi Capitals
KL Rahul, Abishek Porel (wk), Nitish Rana, Karun Nair/Sameer Rizvi, Axar Patel (c), Tristan Stubbs, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Mitchell Starc, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, T. Natarajan, Ajay Mandal, Madhav Tiwari, Tripurna Vijay, Dushmantha Chameera, Pathum Nissanka (Rs 4 crore), David Miller (Rs 2 crore), Prithvi Shaw (Rs 75 lakh), Sahil Parakh (Rs 30 lakh), Ben Duckett (Rs 2 crore), Auqib Nabi Dar (Rs 8.4 crore), Kyle Jamieson (Rs 2 crore), Lungi Ngidi (Rs 2 crore)
Sunrisers Hyderabad
Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, Smaran Ravichandaran, Travis Head, Zeeshan Ansari, Salil Arora (Rs 1.50 Cr), Shivang Kumar (Rs 30 lakh), Liam Livingstone (Rs 13 Cr), Jack Edwards (Rs 3 Cr), Amit Kumar (Rs30 lakh), Krains Fuletra (Rs 30 lakh), Sakib Hussain (Rs 30 lakh), Onkar Tarmale (Rs 30 lakh), Praful Hinge (Rs 30 lakh), Shivam Mavi (Rs 75 lakh)
Mumbai Indians
AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mayank Markande (traded), Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Shardul Thakur (traded), Sherfane Rutherford (traded), Suryakumar Yadav, Tilak Verma, Trent Boult, Will Jacks, Danish Malewar (Rs 30 lakh), Quinton de Kock (INR 1 Cr), Atharva Ankolekar (Rs 30 lakh), Mayank Rawat (Rs 30 lakh), Mohammad Izhar (Rs 30 lakh). (ANI)