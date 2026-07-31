 Commonwealth Games 2026 Day 9: Neeraj Chopra Headlines India's Massive Medal Hunt; Full Schedule Of Athletes In Action In Glasgow
e-Paper Get App
HomeSportsCommonwealth Games 2026 Day 9: Neeraj Chopra Headlines India's Massive Medal Hunt; Full Schedule Of Athletes In Action In Glasgow

Commonwealth Games 2026 Day 9: Neeraj Chopra Headlines India's Massive Medal Hunt; Full Schedule Of Athletes In Action In Glasgow

India gears up for a crucial Day 9 at the Commonwealth Games in Glasgow, with top medal hopes in athletics, boxing, judo, bowls and track cycling. Olympic champion Neeraj Chopra leads India's challenge in the men's javelin final, while Tejaswin Shankar continues his decathlon campaign and several Indian boxers fight for places in the finals.

PTIUpdated: Friday, July 31, 2026, 08:45 AM IST
Commonwealth Games 2026 Day 9: Neeraj Chopra Headlines India's Massive Medal Hunt; Full Schedule Of Athletes In Action In Glasgow
Commonwealth Games 2026 Day 9: Neeraj Chopra Headlines India's Massive Medal Hunt; Full Schedule Of Athletes In Action In Glasgow |

Glasgow: Following is the schedule of Indian athletes on the ninth day of Commonwealth Games here on Friday.

ATHLETICS: * Men's Decathlon 110m Hurdles: Tejaswin Shankar at 2.35PM.

* Men's Decathlon Discus Throw: Tejaswin Shankar at 3.20PM.

* Mixed 4x400m Relay Round 1 (Heat 2): Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur, Ansa Babu and Neeru Pathak at 4.05PM.

* Men's Decathlon Pole Vault: Tejaswin Shankar at 5.00PM.

* Men's Decathlon Javelin Throw: Tejaswin Shankar at 11.30PM.

* Men's Javelin Throw Final: Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yash Vir Singh at 12.45AM (August 1).

* Men's Decathlon 1500m (final event): Tejaswin Shankar at 1.05AM (August 1).

* Men's 400m Hurdles Final: Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Tamilarasan at 1.30AM (August 1).

Read Also
Commonwealth Games 2026 Day 8 Medal Tally: India Ends Campaign In 10th With 17 Medals As Australia...
Commonwealth Games 2026 Day 8 Medal Tally: India Ends Campaign In 10th With 17 Medals As Australia...

BOXING: * Women's 54kg Semifinal: Preeti Pawar vs Catherine Mwape (Zambia) at 3.15PM.

* Men's 80kg Semifinal: Ankush Panghal vs Joshua Ofori (Canada) at 4.30PM.

* Women's 57kg Semifinal: Jaismine Lamboria vs Rapelang Maselela (Lesotho) at 7.15PM.

* Women's 70kg Semifinal: Arundhati Choudhary vs Rosie Eccles (Wales) at 7.30PM.

* Men's 55kg Semifinal: Jadumani Singh Mandengbam vs Philip Haoseb (Namibia) at 8.15PM.

* Women's 51kg Semifinal: Sakshi Chaudhary vs Amber-Jane Wall (Canada) at 11.30PM.

* Women's 60kg Semifinal: Priya Ghanghas vs Lucy Kings-Wheatley (England) at 12.15AM (August 1).

* Women's 75kg Semifinal: Lovlina Borgohain vs Tarona Taafaki (Tuvalu) at 12.45AM (August 1).

* Men's 60kg Semifinal: Sachin Siwach vs Owain Harris-Allan (Wales) at 1.00AM (August 1).

* Men's +90kg Semifinal: Narender Berwal vs Nigel Paul (Trinidad and Tobago) at 1.30AM (August 1).

Read Also
CWG 2026: Indian Lifter Lovepreet Singh Wins Silver Medal In Men's 110Kg Weightlifting, Misses Gold...
CWG 2026: Indian Lifter Lovepreet Singh Wins Silver Medal In Men's 110Kg Weightlifting, Misses Gold...

JUDO: * Men's -60kg Round of 16: Harsh Singh vs Chikondi Kathewera (Malawi) at 3.30PM onwards.

* Women's -52kg Round of 16: Shraddha Chopade vs Jane Massaquoi (Sierra Leone) at 3.30PM onwards.

* Men's -66kg Round of 16: Rohit Majgul vs Samuel Ribeiro (Mozambique) at 3.30PM onwards.

* Women's -48kg Quarterfinal: Asmita Dey vs Eva Ewing (Scotland) at 3.30PM onwards.

* Women's -57kg Quarterfinal: Yamini Mourya vs opponent TBD at 3.30PM onwards.

* Women's -48kg Medal Rounds: Asmita Dey at 8.30PM onwards (if qualified).

* Men's -60kg Medal Rounds: Harsh Singh at 8.30PM onwards (if qualified).

* Women's -52kg Medal Rounds: Shraddha Chopade at 8.30PM onwards (if qualified).

* Men's -66kg Medal Rounds: Rohit Majgul at 8.30PM onwards (if qualified).

* Women's -57kg Medal Rounds: Yamini Mourya at 8.30PM onwards (if qualified).

BOWLS: * Men's Pairs Sectional Play (Section B Round 4): Dinesh Kumar and Navneet Singh vs Falkland Islands (Ian Barnes and Oliver Thompson) at 5.15PM.

* Women's Singles Sectional Play (Section C Round 4): Nayanmoni Saikia vs Mildred Mkandawire (Zambia) at 10.20PM.

Read Also
PM Modi Congratulates Gavit, Basil And Sreeshankar For Commonwealth Games Medal Wins
PM Modi Congratulates Gavit, Basil And Sreeshankar For Commonwealth Games Medal Wins

TRACK CYCLING: * Men's 4000m Individual Pursuit Qualification: Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon at 4.59PM.

* Men's Keirin First Round: Ronaldo Singh Laitonjam (Heat 1), David Beckham Elkatohchoongo (Heat 3) and Jemsh Keithellakpam (Heat 4) at 8.30PM.

* Men's Keirin First Round Repechages: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Keithellakpam at 9.17PM (if qualified).

* Men's 4000m Individual Pursuit Final (Bronze): Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon at 10.46PM (if qualified).

* Men's 4000m Individual Pursuit Final (Gold): Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon at 10.53PM (if qualified).

* Men's Keirin Second Round: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Keithellakpam at 11.01PM (if qualified).

* Men's Keirin Final 7-12: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Keithellakpam at 11.43PM (if qualified).

* Men's Keirin Final 1-6: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Keithellakpam at 11.48PM (if qualified).

* Men's Elimination Race Final (medal event): Harshveer Singh Sekhon at 11.53PM. 

(Except for the headline, this article has not been edited by FPJ's editorial team and is auto-generated from an agency feed.)

Follow us on
Add FPJ As a
Trusted Source