 Pune Municipal Corporation Elections: Check Ward-Wise Reservation List For Upcoming PMC Polls
The Pune Municipal Corporation has a total of 41 wards, out of which 40 wards are four-member wards, while Ward No. 38 is a five-member ward

FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, November 12, 2025, 11:39 AM IST
Pune Municipal Corporation Elections: Check Ward-Wise Reservation List For Upcoming PMC Polls | Anand Chaini

The draw for the reservation of seats for the Pune Municipal Corporation (PMC) elections was held on Tuesday at Ganesh Kala Krida Manch.

As per the draw, 83 of the 165 seats have been reserved for women. Among the 83 seats, 48 fall under the open category, 23 are reserved for OBC, 11 for Scheduled Caste (SC) and one for Scheduled Tribe (ST). Among men, 48 seats are open, 22 OBC, 11 SC, and one ST.

The PMC has a total of 41 wards, out of which 40 wards are four-member wards, while Ward No. 38 is a five-member ward.

Check out the ward-wise reservation list:

Ward No. 1 Kalas-Dhanori

A - Scheduled Caste (Women)

B - Scheduled Tribes

C - OBC (Women)

D - General

Ward No. 2 Phulenagar-Nagpur Chawl

A - Scheduled Caste (Women)

B - OBC General

C - General (Women)

D - General

Ward No. 3 Viman Nagar-Lohegaon

A - OBC (Women)

B - OBC General

C - General (Women)

D - General

Ward No. 4 Kharadi-Wagholi

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 5 Kalyani Nagar-Wadgaon Sheri

A - OBC General

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 6 Yerawada-Gandhinagar

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 7 Gokhale Nagar-Wakdewadi

A - Scheduled Caste (Women)

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 8 Aundh-Bopodi

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 9 Sus-Baner-Pashan

A - Scheduled Tribe (Women)

B - OBC General

C - General (Women)

D - General

Ward No. 10 Bavdhan-Bhusari Colony

A - OBC General

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 11 Rambagh Colony-Shivtirth Nagar

A - OBC General

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 12 Shivajinagar-Model Colony

A - Scheduled Caste (Women)

B - OBC General

C - General Women

D - General

Ward No. 13 Pune Station-Jai Jawan Nagar

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General Women

D - General

Ward No. 14 Koregaon Park-Ghorpadi-Mundhwa

A - Scheduled Caste (Women)

B - OBC General

C - General Women

D - General

Ward No. 15 Manjari Budruk-Keshavnagar

A - Scheduled Caste (Women)

B - OBC General

C - General Women

D - General

Ward No. 16 Hadapsar-Satavadi

A - OBC (Women)

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 17 Ramtekdi-Malwadi-Vaiduwadi

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 18 Wanawadi-Salunkhe Vihar

A - OBC General

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 19 Kondhwa Khurd-Kausar Bagh

A - OBC (Women)

B - General (Women)

C - General

D - General

Ward No. 20 Shankar Maharaj Math-Bibvewadi

A - OBC General

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 21 Mukund Nagar-Salisbury Park

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 22 Kashewadi-Dice Plot

A - Scheduled Caste (Women)

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 23 Raviwar Peth-Nana Peth

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 24 Kasba Ganpati-Kamla Nehru Hospital-KME Hospital

A - OBC (Women)

B - General (Women)

C - General

D - General

Ward No. 25 Shaniwar Peth-Mahatma Phule Mandai

A - OBC (Women)

B - OBC General

C - General (Women)

D - General

Ward No. 26 Ghorpadi Peth-Guruwar Peth Samatabhoomi

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 27 Navi Peth-Parvati

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

28 - Janata Vasahat-Hingne Khurd

A - Scheduled Caste (Women)

B - OBC (Women)

C - General

D - General

Ward No. 29 Deccan Gymkhana-Happy Colony

A - OBC General

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 30 Karvenagar-Hingne Home Colony

A - OBC

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 31 Mayur Colony-Kothrud

A - OBC General

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 32 Warje-Popular Nagar

A - Scheduled Caste (Women)

B - OBC General

C - General (Women)

D - General

Ward No. 33 Shivne-Khadakwasla-Dhayari Part

A - OBC (Women)

B - General (Women)

C - General

D - General

Ward No. 34 Narhe-Vadgaon Budruk-Dhayari

A - OBC (Women)

B - General (Women)

C - General (Women)

D General

Ward No. 35 Suncity-Manikbaug

A - OBC (Women)

B - General (Women)

C - General

D - General

Ward No. 36 Sahakarnagar-Padmavati

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 37 Dhankawadi-Katraj Dairy

A - OBC (Women)

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 38 Balajinagar-Ambegaon-Katraj

A - OBC (Women)

B - OBC General

C - General (Women)

D - General (Women)

E - General

Ward No. 39 Upper-Super Indiranagar

A - Scheduled Caste (Women)

B - OBC General

C - General (Women)

D General

Ward No. 40 Kondhwa Budruk-Yewalewadi

A - Scheduled Caste

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 41 Mohammadwadi-Undri

A - Scheduled Caste (Women)

B - OBC General

C - General (Women)

D General

