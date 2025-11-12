Pune Municipal Corporation Elections: Check Ward-Wise Reservation List For Upcoming PMC Polls

The draw for the reservation of seats for the Pune Municipal Corporation (PMC) elections was held on Tuesday at Ganesh Kala Krida Manch.
As per the draw, 83 of the 165 seats have been reserved for women. Among the 83 seats, 48 fall under the open category, 23 are reserved for OBC, 11 for Scheduled Caste (SC) and one for Scheduled Tribe (ST). Among men, 48 seats are open, 22 OBC, 11 SC, and one ST.
The PMC has a total of 41 wards, out of which 40 wards are four-member wards, while Ward No. 38 is a five-member ward.
Check out the ward-wise reservation list:
Ward No. 1 Kalas-Dhanori
A - Scheduled Caste (Women)
B - Scheduled Tribes
C - OBC (Women)
D - General
Ward No. 2 Phulenagar-Nagpur Chawl
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General
Ward No. 3 Viman Nagar-Lohegaon
A - OBC (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General
Ward No. 4 Kharadi-Wagholi
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 5 Kalyani Nagar-Wadgaon Sheri
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 6 Yerawada-Gandhinagar
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 7 Gokhale Nagar-Wakdewadi
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 8 Aundh-Bopodi
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 9 Sus-Baner-Pashan
A - Scheduled Tribe (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General
Ward No. 10 Bavdhan-Bhusari Colony
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 11 Rambagh Colony-Shivtirth Nagar
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 12 Shivajinagar-Model Colony
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General Women
D - General
Ward No. 13 Pune Station-Jai Jawan Nagar
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General Women
D - General
Ward No. 14 Koregaon Park-Ghorpadi-Mundhwa
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General Women
D - General
Ward No. 15 Manjari Budruk-Keshavnagar
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General Women
D - General
Ward No. 16 Hadapsar-Satavadi
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 17 Ramtekdi-Malwadi-Vaiduwadi
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 18 Wanawadi-Salunkhe Vihar
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 19 Kondhwa Khurd-Kausar Bagh
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 20 Shankar Maharaj Math-Bibvewadi
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 21 Mukund Nagar-Salisbury Park
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 22 Kashewadi-Dice Plot
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 23 Raviwar Peth-Nana Peth
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 24 Kasba Ganpati-Kamla Nehru Hospital-KME Hospital
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 25 Shaniwar Peth-Mahatma Phule Mandai
A - OBC (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General
Ward No. 26 Ghorpadi Peth-Guruwar Peth Samatabhoomi
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 27 Navi Peth-Parvati
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
28 - Janata Vasahat-Hingne Khurd
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC (Women)
C - General
D - General
Ward No. 29 Deccan Gymkhana-Happy Colony
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 30 Karvenagar-Hingne Home Colony
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 31 Mayur Colony-Kothrud
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 32 Warje-Popular Nagar
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General
Ward No. 33 Shivne-Khadakwasla-Dhayari Part
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 34 Narhe-Vadgaon Budruk-Dhayari
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General (Women)
D General
Ward No. 35 Suncity-Manikbaug
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 36 Sahakarnagar-Padmavati
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 37 Dhankawadi-Katraj Dairy
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 38 Balajinagar-Ambegaon-Katraj
A - OBC (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General (Women)
E - General
Ward No. 39 Upper-Super Indiranagar
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D General
Ward No. 40 Kondhwa Budruk-Yewalewadi
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 41 Mohammadwadi-Undri
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D General