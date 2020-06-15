Coronavirus in Thane: List of COVID-19 containment zones in Thane city, Kalwa, Diva and Mumbra issued by TMC as of June 15

Maharashtra on Sunday reported 3,390 new COVID-19 cases and 120 deaths, including 69 in Mumbai, taking the overall case count to 1,07,958 and the number of fatalities to 3,950.
Of 120 deaths, 69 are from Mumbai, 11 each from Pune and Jalgaon, seven from Aurangabad, five from Ulhasnagar, five from Thane, three from Solapur, two each from Akola and Osmanabad, one each from Palghar, Vasai Virar and Ratnagiri.
Meanwhile, total cases in Thane has reached to 5,139. The city also reported five deaths on Sunday, taking the total toll to 158.
Here's the full list of containment zones in Thane as per the data released by Thane Municipal Corporation (TMC):
1 Karanti nagar Galli No.14 near saraswati School Rabodi -2 Thane (W)
2 Panchpakahadi, Near Dnyanraj Sabhagraha, Rahul Society, Thane (w)
3 Room No.18 B3 Bhakti Society Anand Park Thane West
4 504 Hanuman Soc. Chandanwadi Panchpakhadi thane West
5 182 Lotu Sheth Chawl Haridas Nagar near Shankar Temple Behind Golden Park
6 Parera Tower, Parera Nagar, Thane,
7 NEW NASHENAN CHS NEAR K VILLA OPPOSITE SANJIVANI HOSPITAL
8 Hansnagar Khopat Thane (W)
9 Kolbad Jagmata Mandir, Khopat, Thane
10 Shreerang society Near vrundavan bus stop
11 Rustomjee Azziano, Rustomjee Urbaia,
12 Siddheshwar Talav, Anna Madrasi Chawl , Thane
13 HDFC bank, Panchpakhadi, thane
14 SAINATH NAGAR NAMDEV VADI OPP NITIN rnMPANY THANF IA/FST
15 Ganga Apt., behind Mukund Societ, Rutu Park llthalcar
16 GULMOHAR PANCH PAKHADI THANE
17 SATGURU APART BEHIND HOTEL UNNITED - 21 NEAR VARDHAMAN HALL THANE WEST
18 MANDAR SOCIETY, SAROVAR DARSHAN TOWER, OPP TMC OFFICE PACHPAKHADI THANE
19 SHANTIBAN CHSL, PANCHSHEEL NAGAR, THANE WEST
20 CASTLE MIL AZAD NAGAR MASAN WADA THANE WEST LIFE LINE HOSPITAL KHOPAT
21 KUNDCHANDRA SAHAKARI SOCIETY UTHALSAR ROAD OPP HOLY CROSS SCHOOL
23 Runwal Nagar Plot No. A Kolbad Road
24 Gokuldas wadi Khopat thane
25 ganeshwadi, panchpakhadi, Thane
26 Near Pratap Cinema,Kolbad,CHINTAMANI GHARKUL
27 Om Sai Chawl King Kong Nagar Dongripada Ghodbander Rd.
28 Room no 734,Near to lala kirana store, Sai mandir, Patlipada, Ghodbander road, Thane..
29 C/301, Olympia Building, Lodha Pura, ATHONY BLD LODHA Majiwada,
30 Bramhand Society, Azadnagar, thane
31 Saphire 2 Cosmos Jewel, near DMart Anand Nagar Thane
32 Rajesh Shetty Chawl, Manorama Nagar,
33 102, Standfrd Bldg. Hiranandani Estate, Manpada, Thane
34 2102 Wing 19 H Lodha Amamra Kolshet Thane W
35 1/77, Adarsh Chawl, Vitthal Mandir Road, Near Ghag Kirana Store, Thane
36 Amrapali Saari Shivaji Negin Manpada
37 Santosh Kirana Store, Azadnagar, Thane
38 102, 1st Floor, Tirumala Chs, Majiwada, Thane
39 L-1, Phase-2, Swastik Residency, Ghodbandar Road, Thane
40 Durga Ghat Balkum Road, Tmc School Balkum, Thane
41 Puranik Rumabali, Bhayendar pada, G.B.Rd. Thane
42 A3 /401 Rosa Gardenia, Gb Road Kasarwadawali, Thane
43 Highland Residency, Kolshet Rd, Thane
44 Petunia Bldg, Kasarvadavli, Havre City, Thane
45 KASARWADAWALI ,PARIJAT GARDEN THANE
46 Galsnde Chawl Madan Mohan Compound New Services Road Near Jaipur Goidan
47 B-402 Yashodeep Chs Kolshet Upper Thane W
48 PAWANIK HOWNTOWN KASARVADAVALI , THANE
49 Ver Chawl ,Jaibhavani Nagar, MAJIWADAGAO,Thane W
50 A-4 101 HIGHLAND GARDEN DHOKALI THANE WEST
51 C - 2 404 RUTU ESTATE PATALIPADA THANE WEST
52 FLAT NO 1104 PLATHNA LODHA SPLENDORA THANE GHODABANDAR ROAD THANE
53 KAPURBAWADI MOZES COMPOUND THANE
54 BHOOMI ACRES PHASE F 701 BEHIND HIRANADANI ESTATE THANE W
55 Athene Lodha Paradise APHRODITE Lodha Paradise Thane
56 Vijay Nagari Waghbill Naka Ghodbandar Road Thane (W)
57 Eros Bld. 706 Hiranandani Estate Patlipada Thane.
58 Manan Chawl, Vijay Garden, Ghodbunder Road, Thane
59 DPO NKT COLLEGE, Dhokali, Kolshet Road, Thane
60 VISHAL APARTMENT KASARVADAVLI
61 Chirag Nagar, Vartaknagar, Thane
62 Pokhran Road - 2 Gandhi Nagar Thane
63 Bhim Nagar Vartak Nagar
64 VASANT VIHAR THANE-1
65 ATHARVA HEIGHTS POKHRAN ROAD NO.1,SHIVAI NAGAR THANE
66 WINTER GARDEN, COSMOS LOUNGE
TLII SHIDHAM DHRAM VFFR NAGAR Thane
67 Rameshwar Soc., B Wing, Nikkanth Heights, Devdaya Ngar, Pokharan No 2
68 44/311, Nav Adarsh Chs, Shivai Nagar,Thane W
69 704,Kadavaba,Near Vasant Vihar Circle ,Thane
70 103 Sharmishtha, Tara ngan, Behind Korum Mall Thane
71 ASHOK NGR KOSLHET RD THANE
72 RAHUL BHOIR CHAWL PARSAR COMPUND
SAIBABA MANDIR ,Shatrinagar
73 GRACIA , DOSTI IMPERIA GHODBANDAR
ROAD MANPADA THANE
74 REGENCY PARK B EDSEN WOOD MANPADA
THANE W
75 HARSIK PARK, NEW MHADA, PAWAR NAGAR,
THANE.
76 PRADHA NIWAS YEOOR THANE W 400606
77 NEAR DURGA MATA TEMPLE SHIVLAL CHAWL CHIRAG NAGAR RAJWADA POKHRAN ROAD THANE
78 HAPPY VALLEY HOME PUNARVASAN, TIKUJINI WADI RD, MANPADA, THANE
79 NEELKANTH CHS, Kadam Chawl Kapurbavadi Majiwada Thane (W)
80 ASTER, NEELKANTH GREEN MANPADA,GREEN WOODS HUBTOWN, THANE
81 Gardan Enclave Pokran Road-2 Vartak Nagar
82 RM NO 74 1 NR APNA BAZAR POKHRAN RD NO 1 VARTAK NAGAR THANE WEST
83 Prasad CHS, Pokharan Rd NO. 1 Vartak Nagar, Thane West, 400606
84 Nr. Ajankya Tara CHS Shiva' Nagar Pokhran Rd. 1 thane W
85 MMRD, PUNARVASAN BLD,MANPADA,THANE
86 ORCHID BLD, PRESTIGES RESIDENCY,WAGHABILNAKA,MANPADA,THANE
87 J K Gram, Thane West.
88 Sawarkar nagar, PANCH PAGMASHWALA APPT, 1ST FLOOR
89 Kulswamini Chawl, lokmanya nagar, Pada no.4, Thane
90 VEDANT COMPLEX PHASE -2, Vijay Nagar, Vartak nagar, Thane
91 Vaibhavlaxmi chwl, Near TMC school No.103,131 kajuwadi
92 KOKANNIVAS CHAWL CHAITTI NAGAR, Lokamanya Nagar PADA NO 3
93 HANUMAN NAGAR LAXMI KRUPA CHAWL WAGLE ESTATE THANE (W)
94 Sambhaji Nagar Sagar Baug near Rahil Hotel Bakery
95 Shiv Galli,Indiranagar Rd. No. 33 Rupadevipada 1 near Shiv Mandir, Thane
96 DHARMVEER CHAWL ,CHAWL NO.03,ROOM NO. 1, JAI BHAVANI NAGAR ,WAGLE ESTATE
97 204, 2nd Flr. Sai Apt. Sawarkar Nagar Near Municipal Office
98 Lokmanya Nagar, Pada No 3, Parera Nagar, Near Mauli Kirana Store, Pawar Nagar, Thane
99 ROOM NO 2 SAI CHARAN CHAWL INDIRA NAGAR TEKDI WAGLE ESTATE THANE (W)
100 B/37 4th Fl. Shanti Apt R No 22 Near Thakur School Savarkar Nagar
101 Ambewadi, Room No. 1202, Near Madin Masjid, Wagle Estate, Thane (West)
102 Sai Sitra Chawl, Indra Nagar, Road On 22, Opp Laxmi Medical , Near Bush Bldg Rupadevi Pada, No 2, Thane
103 Annabhou Sathenagar, wagle estate
104 Dharamveer Chawl, Sainathnagar, Kajuwadi
105 Guruprashad Apt. Mahatma Phule Nagar
106 Plot No-15, Room No-B-15, Shree Gajanan Co.Op Hsg Soc Mhada Vasahat Savarkar Nagar Thane
107 Dyaneshwar Nagar, Gajanan Chawl, R.No.24, Thane
108 Dosti Rental Bld.No.4 B Wing, Opp Runwal Plaza Vartak Nagar Thane West
109 New Shramsafalya Chs C.B Kadm Chawl, Lokmanaya Nagar 3 Thane
110 Mishra House, Opp. Arjun Sadan Bldg, Lokmanya Nagar Pada No-2, Thane West
111 104, Meeth Apartment, Sant Dnyneshwar Nagar, Wagle Estate, Thane West-400604
112 Room No. 1, Sadguru Krupa Niwas, Shastri Nagar, Bhoir Compound, Thane West
113 Lokmanya Nagar Solapur Chawl, Thane
114 Vigavaharta Socity Yashodhan Nagar, Thane (W)
115 Jai Santoshi Maa Tower Luiswadi Thane
116 SAYADRI CHAWL SAVARKAR NGAR THANE
117 Nagadarshan Apartment Room No 104 Near Jain Mandir Lokmanyanagar Pada No 1 Thane - 400606
118 202 Chitra Kores Nakshatra Vartak Nagar Thane W
119 GIRIDHAR SUDHAMA BUIILDING NR LOKMANYA BUS DEPO LOKMANYA NAGAR THANE
120 Tarabai Dalvi Chawl, Dr. Bacchav Clinic, SHIV PREMI MITRA MANDAL CHAWL, Shastri Nagar
121 VIJETA DOSTI VIHAR, DOSTI VIHAR VASANT, VARTAK NAGAR, THANE WEST
122 Lokmanya Nagar, Pada No. 3, Zanje Nagar, SHIVNERI CHAWL Thane
123 Danurdhar Bhavan first floor flat No.104 Padwalnagar Wagle Estate Thane (W)
124 C.P.TALAO SHIV SHAKTI MITRA MANDAL NEAR SHANKAR MANDIR WAGLE ESTATE THANE (W)
125 Kailasnagar ITA Circle wagle estate Thane (w)
126 Ashtavinayak Apt ,Sadhbhavna Apt, Renuka Sadan, Devyani Sadan, Bhatwadi, Ashok Vihar, kailashnagar, Shanti Nagar, kisan nagar 3
127 VISHVDIP BUILDING, SALIYOG GURUKRUPA BLDG, RATAN BAI COMPOUND,Bhagyashree Apartment, VIJAY APPARTMENT, Supe Sudan,Pitkar Niwas, Shivajinagar, thane
128 2/205 kinara Apt. kisan Nagar no 2
129 SURESH SMRITI BUILDING, ROOM NO 5, KISAN NAGAR 3, WAGLE ESTATE, THANE
130 Waralipada near bavadi Shreenagar
131 Silky Apt room no 3 in front of Oil depo Kisan Nagar no 2
132 Shanti bhavan room no 6 kisan nagar no3 opp bus stop near vinod jewllers thane
133 Shiv Shakti Nagar Behind Sunrise Bussiness park Kisan Nagar 2
134 41 Shukla Building 2nd Floor Padwal Nagar
135 Usha Kiran bldg, Bhatwadi Kisannagar no.3, Near Bhatwadi Ganesh Chouk, Bhatwadi Kisannagar no.3
136 Nutan Mirabld B Wing Kisan Nagar Wagle Estate Thane
137 Wagale Estate, Nehru Nagar - 1, Thane
138 Gurav Chwal Near Malti Devi School , Ambika Nagar 2, Rd No 16, Wagale Estate Thane
139 Wagle Estate, Kisan Nagar, D Souza Wadi, Room 16, 1st Floor, Devikrupa Bulding, Thane
140 107/Shishaul Building Road No. 16 Kisan Nagar
141 Ram Nagar, Wagle Estate Road No. 28 Near Ram Chakki thane west
142 103/Hawjabai Niwas Kisan Nagar, 3 Wagle Estate Thane (W)
143 INDIRANAGAR CHAWL KISANNAGAR NO.2
144 GUUAR CHAWL WAGLE ESTATE THANE WEST
145 NEW DHANASHREE APT HAJURI NEAR SAVERA HOTEL THANE
146 Jay Maharashtra Nagar, Wagale Estate Thane
147 SUNISH APT., KISAN NAGAR NO 2
148 B/14 D,Silver Police Line Court Naka Thane
149 Aditya building, new Police Tower Mahagiri Thane
150 " Laxmiwadi Chendani Koliwad Meethbandar Road Thane ( East )
151 Rm.no18 , sathe wadi near dnyansadhana college
152 Maya Villa, Raheja Garden Thane W
153 NAGSEN NAGAR NEAR HANUMAN MANDIR OPP.DADOJI STEDIUM
154 Amar Tower Bhaskar Colony Naupada
155 15/A-2, Kamlesh Chs, Kopari Colony, Thane
156 Thane Medical Shop Govindji Apartment 3 Petrol Pump Thane
157 1 Sapna CHS opp Anand Ashram Soc. B Cabin Naupada Thane W
158 Rm. No. 8 Saikrupa Bldg. Kashish Park
159 New Aanand Park, B/2 1001, Raugh Natu Nagar, Thane West-400604
160 Hrudreshwar Bldg, Pimpal Pada Near Civil Hospt. Thane
161 Blue belk Hotek pay road prem nagar parshi wadi kopari
162 Khartan Rd, Near Thana College, TMC CHAWL OPP.SHEETAL DEVI MANDIR NR.DK STADIUM THANE
163 Chendani Koliwada, Cement Rd, R/N-118, Thane.
164 Dadaji Kondedev R-7 R.No.802 Thane
165 102 Om Sai Prasad B Cabin Naupada Thane
166 Bim Paradise, Swami Samarth ,Thane
167 C-1' Flat No-26, Siddharth Nagar Soc, Kopri Thane East
168 Bandhu Smruti Nakhava Compound Thane West
169 R no 1 Laxmi apt Old bombay road Charai
170 kisan nivas near rutuja appr kopri village kopri thane ,
171 3 Satyadeep Soc Shushil D-Wing Vishnu Nagar Naupada
172 Phulabi Chawl Maruti Niwas 3rd Floor Prasahant Nagar Nr Naupada Police Station Naupada Thane W - 400602
173 Siddhivinayak Nagar, Patil Wadi ,Near K L Colony Kopari Thane
174 GAJ VAKR BUILDING SHIVAJI PATH NEAR M H HIGH SCHOOL NEW PRABHAT NAGAR
175 CHSRam Maruti Rd. New English School Ganesh Kutlr C
176 Gupta Chawl Rm No 12 Raghunath Nagar Thane Wagle Estate Thane
177 NANDKUMAR KRUPA TOWER,HAZURI DARGAH ,WAGLE ESTATE, Sitala Singh Chawl Near Shiv Mandir Noon( Baba Road
178 anandnagar oppo. Kopari bridge, kopari
179 SAWLE WADI CHINTAMANI GHARKUL, Dalvi Chawl , Namdev Wadi Behind Pimpleshwar Mandir, Panchpakhadi Naupada
180 DR AMBEDKAR RD OPP PRAVIN GEN STORE, VIKAS PALMS THANE W
181 32 AHILYA BEHIND ICICI BK GAJANAN MOHAMMAD CHOWK THANE W
182 POLICE ADHIKSHAK VISHRAM GHRUH,SURAJ HOTEL,TEMBHI NAKA. MAY CHS
183 SATYA PRAMIES CHS, GAVAND OP RAJDEEP SOC NAUPADA, THANE
184 603 2 ACC KING CHS MENTAL HOSPITAL ROAD THANE W 400604
185 GANESH DARSHAN ,OPP GEETA SOCIETY CHALW THANE WEST Near Ganesh Tawkies
186 Laxmi Apt. Gholai nagar Atkoneshwarnagar Thane (N)
187 Bhaskar nagar Kalwa Thane
188 Jagnath Appt. Vitawa, Kalwa
189 Rm. No. 27, Santoshi Chawl, near Agreseen School, Thane Belapur Rd. Kalwa East
190 103 A/2 Vaishanavi dham complex Near vitthal mandir kharigaon kalwa
191 Sai ashirvad A-2,SURYA NAGAR,VITAWA
192 Bldg. No. 5 B-wing 2nd Floor Sudama CHS Old Mumbai-Puna Rd. Kalwa
193 Resident Doctor at CSMH Thane
194 Suryanagar Gate No.1 Vitawa Kalwa Thane (W)
195 SANKALP CHS,. MANISHA NAGAR - 2, KALWA, THANE
196 Anand Vihar Complex,Near Railway Phatak Kharegaon ,Kalwa East,Tha
197 Rajashree Shahu Chawl, R/N 3, New Shivaji
Nagar, Thakurpada, Kalwa, Thane
198 Shiv Shrusti Kharegaon, Thane
199 R.No.202, Chawandai Residency, Parsik Nagar Kalwa
200 Janki Nagar, Pipeline, Manisha Nagar, Kalwa West
201 Rm. No. 1, Narayan Krupa Chawl Vitava Kalwa
202 Om Saraswati Apt Opp New Kalwa High School Kalwa
203 Trupti Apt Room No C 2 Bhola Nagar Kalwa Thane
204 gauridarshan chs, A-4, 1st floor, opposite gaondevi mandir, kalwa thane
205 402 5th Floor Pundlik Housing Society Thane Belapur Road Behind Jakat Naka Kalva West - 400605
206 Nirmala Devi Nagar Near Goikar Maidan Waghoba Nagar Kalwa Thane
207 VARADVINAYAK,KHAREGAON Near Gulmohar Society Kalwa Thane
208 SHRI GANESH CH, Shiv Premal Chs R N 203 B Wing Vikram Nagar Kalwa
209 CREACK VIEW 2ND FLOOR ROOM 102 KALWA NAKA
210 PARSIK RATI BANDER HANUMAN NAGR DATTA CHAWL,
211 Ganesh apartment 5th floor Bhudhajinagar kalwa
212 Room No. 502, 5th floor Gauri Darshan Apt. Near Hiradevi Mandir Kharegaon Thane (W), MADAN CHS
213 Kantabai building, GAGAN PRASAD BLDG, shastrinagar ,Vitawa KALWA
214 Shashtri Nagar Mafatlal Company opposite Durga Mandir, Atkoneshwar Kalwa
215 KESHAV HEIGHTS KALWA THANE
216 nar kaushlya co op soc room no 405 nr bhavika vidyalay pakhadi kharijan kalwa thane
217 Kalwa Gandhi Nagar Near Bana Tower R No-01 Kalwa
218 SAI NIWAS COOPERATIVE H SOCITEY NEAR SAHAKAN BAZAN KALWA
219 SAMRAT ASHOK NAGAR KALWA EAST THANE
220 A 104 SHRADDHA APT ANAND NAGAR KALWA E
221 Shivgarjana Chawl, Atkoneshwar nagar, Kalwa
222 Narayan park, Megha Apartment ,Vitawa, Kalwa
223 NEW SHIM' NAGAR, KALWA
224 Shivgarjana Chawl, Atkoneshwar nagar, Kalwa
225 KHALIL MENSION ROOM NO 303/A WING GHASWAL COMPOUND KAUSA
226 B3/903, MM Valley, Mumbra, Thane
227 Room No.3 Sarkar Tower Dauladnagar Chand nagar Kausa Thane
C/102, NEW NASHMAN COLONY, OPP TANWAR NAGAR, KAUSA
228 MUMBRA, MUSAKHASAM, ROOM 204, OPP MUMBRA RAILWAY STATION, THANE
229 NEAR CHARNI PADA KAUSA GAON
230 105 /6-1 SHAMSHAD NAGAR KAUSA
231 Abida Manzi! A-wing Kausa Mumbra
232 Nasim baug Amrut Nagar, Mumbra, Thane
233 Janta Colomy, Jeevan Baug, Mumbra
234 REHAN BAUG,G-BLDG,B-206,DEURI PADA,KAUSA,THANE-400612
235 PRIME NEST BUILDING NEAR HIGH INTENSITY GYM, MUMBRA. - 400612
236 Rashid compound , Mumbra , Thane
237 Irfan Palace, B-Wing , 1st Fool, 101, Rashid Compound, Kausa, Mumbra
238 Madina Manzi! B-Wing Room No-2 Red Rose Society, Mumbra, Thane - 400612
239 Room No-1 Ground Floor B Wing Mehfooz Apt Near Rehmania Hospital, Mumbra, Thane
240 Kgn Apt, Near Bosco School, Rashid Camp, Kausa
241 A 102, Raut Apt, Near Police Chowki, Kausa
242 Hashmat Park, Rashid Compound, Kausa Mumbra
243 Gurukrupa Chawl, Sanjay Nagar, Mumbra
244 Ashiyana Tower,B - 701, Above Millennium Hospital, Kausa, Mumbra
245 1st Floor Rashida Palace Tahkur Pada Hanuman Nagar Mumbra Thane
246 Room No 103, 1st Floor, Kiran Height Sonaji Nagar Mumbra - 400612
247 304, B2, Minar Regency, Shimla Park
248 Noorani Apt 1st, Floor S, Qureshi Hotel Mumbra, Thane
249 Nooriapt 2nd 202 Near Gazi Mahal Amrut Nagar Mumbra, Thane
250 Roshni Apt ,G/2 A Wing Near Parsik Tunnel , Mumbra
251 Shadab Manzi1,5th/501 Santosh Nagar ,Bombay Colony ,Mumbra
252 A-402 Ammar Garden , Near Sherreen Villa , Kausa
Mumbra , Thane - 400612
253 R. No.1 Eknath Chawl Amrut Nagar, Mumbra, Shivaji Nagar,
254 Zahoor Chwal Room No 1/Bb Rashid Compund Kausa Mumbra
255 SHRILANKA DEVRIPADA ALIMIYA COMPOUND RM NO 8 AMRUTNAGAR MUMBRA THANE
256 Devi Roa,Ruse Apt, Kailashgiri nagar, Mumbra devi road, Mumbra
257 Isha Apt, Kausa Market Garden Palace, Mumbra, Thane
258 AASRA HEIGHTS 105-106 A WING NEXT TO DOSTI BHARAT GEAR KAVSA MUMBRA, NEAR BY PASS SINIK NAGAR MUMBRA
259 SHREE GANESH KRUPA CHAWL R N 14 KAILASH NAGAR DARGA RD MUMBRA
260 SAI TOWER DATTUR WADI MUMBRA THAN
261 ROOM NO 603 GEEN LAND DBUILDING SHEEL PHATA MUMBRA 400612
262 SAI SUMAN APT B WING 3RD FLOOR 305 UDAY NAGAR MUMBRA THANE 400612
263 HOUSE NO-531 VESIBANDAR VANBAVDI SARDAR COLONY ROAD GHADGE CHAWL MUMBRA THANE
264 APT New Manoj Niwas, thakurpada Mumbra , PATIL A
265 Nuri Chand Nagar, Kausa Thane
266 LALYA MUMBREKAR HOUSE GROUND FLOOR NEAR JAMA MAJJID KAUSA MARKET
267 Mustafa tower charnipada road compaund kausa,Thane
268 New Memon Colony,Khadi Machine Rd,Kausa,Mumbra - 400612
269 SHAHU NAGAR Chawl opp WASIM APT MUMBRA RAILWAY LINE MUMBRA THANE
270 Mukta Residency Padle Gay near Khidkali mandir Diva
271 Bharat Mhatre Chawl No 2 Room No 10 Datiwali Manpada Road Near Kct School Diva
272 SAMARTH CHAWAL R NO 5 MAHATRE OFFICE NEAR AKANKASHA HOLL BR NAGAR DIVA E
273 Ayappa chawl, ganesshnagar, ganeshwadi, Diva East
274 Bramha Apt. Suresh Nagar Diva
275 Ramchandra society A wing, Diva E
276 Adatiya Apt H.S.0 Diva Agasen Road Maruti Nagar Diva Thane
277 Ganesh Apt, Sabe Road, Eguare Drashan , B- Wing, Diva E, Thane
278 r no403 bil-2 vikas mhatre gale diva east
279 PARLIAT CHS BLD NO 2 DIVAR AGARSAN ROAD MATHOSHRI NGR DIVA
280 RAM NGAR OMKAR BHAIRAV CHAWL R NO 6 CHALW - 2 DIVA E
281 R NO 1 15T FLR NADAR APT OMKAR NGR DIVA
282 ISHWAR KRUPA APT, SONU PLAZA, NEAR MTNL OFFICE, NAGWADI DIVA
283 LAKSHMI NIWAS ROOM NO 411 BHIVASAI ROAD ABIDEV BANK DIVA EAST
284 ROOM NO 301 A WING SNEHAL APARTMENT GANESH WADEKAR SCHOOL MUMBRADEVI ROAD DIVA E
285 DESAI RD SHIL RD NR DATTA TEMPLE THANE
286 NANDI APT. DIVA EAST
287 SUDAMA CHS B WING R NO 104 DIVA
288 Sai Shrushti Height Bldg. B/3 Flat No 103 Shil Phata Road Khardigaon Thane
289 KOKATE COMPOUND GALA NO12 SHIL PHATA MUMBRA-400612
290 ROOM NO 2 DAWLE GOAN BHARAT GEAR KAUSA MUMBRA -400612
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