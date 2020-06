Coronavirus in Pimpri Chinchwad: Full list of new COVID-19 containment zones in PCMC on June 15

Meanwhile, the highest single-day spike of 178 deaths was reported in Maharashtra today (Monday), taking the death toll to 4,128. A total of 2,786 COVID-19 cases reported in the Monday taking the total number of cases in the state to 1,10,744, including 56,049 discharged patients, the bulletin said.

Here are the new containment zones in PCMC:

1. Mukai Chowk, Kiwale

2. Sainath Nagar, Nigdi

3. Siddharth Building, Ajantha Nagar

4. Kuldeep Angan, Nehru Nagar

5. Gurudwara Road, Walhekarwadi

6. Shetty Chawl, Dapodi

7. MB Camp. Kiwale

8. Shree Ram Colony, Bijalinagar

9. Dattanagar, Akurdi

10. Bhimnagar, Pimpri

11. Radhakrishna Nagar, Bhosari

12. Bhairwade Complex, Chinchwad

13. Yashwant Nagar, Chikhali

14. Sai Apartment, Guruviahar, Bhosari

15. Thermax Chowk, Akurdi

16. Rose Icon, Pimple Saudagar

17. Shivanjali Road, Sangvi

18. Madhuban Lane 2, Sangvi

19. Kawade Nagar, Pimple Gurav

20. Keshav Nagar, Kasarwadi

21. Nanekar Chawl, Pimpri

22. Ganesham-2, Pimple Saudagar

23. Ramnagar, Akurdi

24. Indira Nagar, Chinchwad

25. Anand Nagar, Ch. Station

26. Bhatnagar Sadguru Colony, Wakad

27. Ramnagar, Akurdi

28. Mauli Chowk, Kalatenagar, Wakad

29. Tanish Orchid, Charholi

30. Phulenagar Khandoba Mal, Bhosari

31. Patil Nagar, Chikhali

32. Sukhwani Imperial, Morwadi

33. Gurudutta Nagar, Nanekar Chawl

34. Kate Nagar, Charholi

35. Budhanagar, Pimpri

36. Navjeevan CHS, Nehru Nagar

37. Anand Park, Nigdi Pradhikaran

38. Kalakar Chowk, Wakad

39. Sai Siddhi Apt. Kharalwadi

40. Balaji Nagar, Bhosari

41. Vijaynagar, Kalewadi

42. Renuka Apt., Davanagere

43. Sonkar Complex, Pimpri

43. Saibaba Nagar, Chinchwad

44. Wadmukhwadi

45. Shivtirth Nagar, Rahatani

46. Gulab Nagar, Dapodi

47. Shindenagar, Old Sangvi

48. Sangam Nagar, Old Sangvi

49. Geeta Society, Bhosari

50. Netaji Nagar, Pimple Gurav

51. Ramkrushna Chowk, Pimple Gurav

52. Morewasti

53. Mankar Empire, Wakad

54. Joytibanagar, Kalewadi

55. Bella Vista, Wakad

56. Nayan Prabha School, Wakad

57. Khandoba Mal-2, Bhosari

58. Samata Nagar, Sangvi

59. Sai Sneha Park, Old Sangvi

60. Belthikanagar, Thergaon

61. Yas Residancy, Sanjay Nagar, Old Sangvi

62. Gurudatta Colony, Walhekarwadi

63. BU Bhandari, Dighi

64. Sonkar Chambers, Pimpri

65. Shaunagar, Chinchwad

66. Kalbhornagar, Akurdi

67. Regent Park, Chikhali

68. Dhorenagar, Old Sangvi

69. Keshav Nagar, Chinchwad

70. Gokul CHS, Morewasti

71. Apulki CHS, Shahunagar

72. Vaibhav Nagar, Pimpri

73. Kauntaya CHS, Rupeenagar

74. Krushna Krupa CHS, Morewadi

75. Munna Shet Chawl, Kushinagar

76. Samarth Ashok CHS, Rupeenagar

77. Kauntey CHS, Rupeenagar

78. Nadhenagar, Kalewadi

79. SMS Colony, Dapodi

80. Shewale At, Dapodi Mane Chawl, Dapodi

81. New Gulab nagar, Dapodi

82. Laltopinagar, Morewadi

83. Adarsh Society, Kalbhornagar

84. Yashodha CHS, Ajanthanagar

85. Royal Imperio, Pimple Saudagar

86. Mahatma Phule Society, Nigdi

87. Near Panchadurga CHS, Rupeenagar

88. Gavalinagar, Bhosari

89. Chatrapati Chowk, Bopkhel

90. Saikrupa CHS, Nigdi

91. Triveni Nagar

92. Om Sai CHS, Chikhali

93. Akashganga Society, Pimpri

94. Sant Tukaram Nagar, Bhosari

95. Sonigara Opel, Chinchwad Station

96. Siddhivinayak Colony, Bapdevnagar, Kiwale

97. Emenzeka Park, Chikhali

98. Sahakari Bank, Nadhenagar, Kalewadi

99. Divya Heights, Saudagar

100. Shikshak Society, Pimple Nilakh

101. Sec.27A, Pradhikaran

102. Hallmark Avenue, Ravet

103. Mamata Nagar Lane 2, Sangvi

104. Shastri Nagar, Pimpri

105. Vaibhav Nagar Road-2, Pimpri

106. Krystal City, Chikhali