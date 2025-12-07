Central Railway Announces Special Midnight Power Blocks For Panvel–Kalamboli Project; See Full List Of Trains Diverted, Rescheduled From December 7–17

Mumbai: Central Railway has announced a special power block for removal work of infringements in connection with the Panvel–Kalamboli Coaching Complex. According to an official notification by the Central Railway, the special power block will be in effect from midnight on December 7–8, December 9–10, December 14–15, and December 16–17.
Amid this, Central Railway has issued an advisory for passengers regarding train diversions, rescheduling, and delays between 7 and 17 December 2025, due to maintenance and infrastructure work.
THESE Trains Have Been Diverted, Rescheduled, Regulated
On December 7-8 (Sunday-Monday midnight): 22193 Daund-Gwalior Express diverted via Karjat-Kalyan-Bhiwandi Road, provided a halt at Kalyan instead of the scheduled halt at Panvel.
On December 09-10 (Tuesday-Wednesday midnight): 22149 Ernakulam-Pune Express regulated at Somatane for 1 hour & 15 minutes
On December 10-11 (Wednesday-Thursday midnight): 22115 LTT-Karmali Express JCO 11.12.2025 rescheduled at 03.30 hrs; 22655 Ernakulam-Hazrat Nizamuddin Express regulated at Somatane for 1 hour.
On December 11-12 (Thursday-Friday midnight): Train no 11099 LTT-Madgaon Express JCO 12.12.2025 rescheduled at 01.45 hrs; 22114 Thiruvananthapuram-LTT Superfast Express regulated at Sornatane for 1 hour & 15 minutes.
On 12-13 (Friday-Saturday midnight): 11099 LTT-Madgaon Express JCO 13.12.2025 rescheduled at 03.30 hrs; 22149 Ernakulam-Pune Express regulated at Somatane for 1 hour & 15 minutes.
On December 13-14 (Saturday-Sunday midnight): 11099 LTT-Madgaon Express JCO 14.12.2025 rescheduled at 03.30 hrs; 22653 Thiruvananthapuram - Hazrat Nizamuddin Express regulated at Sonatane for 1 hour.
On December 14-15 (Sunday-Monday midnight): 22193 Daund-Gwalior Express diverted via Karjat-Kalyan-Bhiwandi Road. The train will be provided a halt at Kalyan instead of the scheduled halt at Panvel.
On December 16-17 (Tuesday-Wednesday midnight): 22149 Ernakulam-Pune Express regulated at Somatane for 1 hour & 15 minutes.
To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/