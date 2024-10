Lakshmi Puja 2024: Mahalakshmi Puja Aarti & Lakshmi Ganesha Mantras To Chant On This Auspicious Day

Lakshmi Puja is a significant religious and cultural event performed on the holy festival of Diwali. The Goddess symbolises wealth, abundance, good fortune, and prosperity. It is believed that worshipping Mata Lakshmi on this auspicious day brings financial stability and success in life.

On this day, family members wear traditional attire and decorate their homes with lights, flowers, candles, diyas, and more. People also make various foods, offer the Goddess, and worship the deity. During the puja, four deities, including Lord Ganesha, Goddess Saraswati, and Lord Kubera, are worshipped along with Goddess Lakshmi.

Mahalakshmi Aarti

Om Jai Lakshmi Mata,Maiya Jai Lakshmi Mata।

Tumako Nishidin Sevat,Hari Vishnu Vidhata॥

Om Jai Lakshmi Mata॥

Uma Rama Brahmani,Tum Hi Jag-Mata।

Surya-Chandrama DhyavatNaarad Rishi Gata॥

Om Jai Lakshmi Mata॥

Durga Roop Niranjani,Sukh Sampatti Data।

Jo Koi Tumako Dhyavat,Riddhi-Siddhi Dhan Pata॥

Om Jai Lakshmi Mata॥

Tum Patal-Nivasini,Tum Hi Shubhdata।

Karma-Prabhav-Prakashini,Bhavanidhi Ki Trata॥

Om Jai Lakshmi Mata॥

Jis Ghar Mein Tum Rahti,Sab Sadgun Aata।

Sab Sambhav Ho Jata,Man Nahi Ghabrata॥

Om Jai Lakshmi Mata॥

Tum Bin Yagya Na Hote,Vastra Na Koi Pata।

Khan-Pan Ka Vaibhav,Sab Tumase Aata॥

Om Jai Lakshmi Mata॥

Shubh-Gun Mandir Sundar,Kshirodadhi-Jata।

Ratna Chaturdash Tum Bin,Koi Nahi Pata॥

Om Jai Lakshmi Mata॥

Mahalakshmi Ji Ki Aarti,Jo Koi Jan Gata।

Ur Anand Samata,Paap Utar Jata॥

Om Jai Lakshmi Mata॥

Lakshmi Ganesha Mantras

According to Drikpanchang, here are a few Lakshmi mantras to chant on the auspicious occasion of Diwali.

Lakshmi Beej Mantra

ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभयो नमः॥

Om Hreem Shreem Lakshmibhayo Namah॥

Mahalakshmi Mantra

ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद

ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मयै नम:॥

Om Shreem Hreem Shreem Kamale Kamalalaye Praseed Praseed

Om Shreem Hreem Shreem Mahalakshmaye Namah॥

Lakshmi Gayatri Mantra

ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि,

तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥

Om Shree Mahalakshmyai Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dheemahi,

Tanno Lakshmi Prachodayat Om॥