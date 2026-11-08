Lakshmi Poojan Quotes In Marathi: दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा! Messages, Wishes To Share With Your Friends, Family And Loved Ones On Diwali

Diwali, the festival of lights, brings with it an atmosphere of joy, hope, prosperity and togetherness. Today, as people celebrate Narak Chaturdashi and Lakshmi Poojan, homes are illuminated with beautiful diyas, colourful rangolis and decorative lights.
While Narak Chaturdashi symbolises the victory of good over evil, Lakshmi Poojan is dedicated to Goddess Lakshmi, the deity of wealth, fortune and prosperity. Families come together to offer prayers and seek blessings for happiness, success and abundance in the year ahead.
If you are looking for meaningful Marathi wishes to share with your friends, family and loved ones, here are some poetic messages that capture the warmth, positivity and auspiciousness of Diwali and Lakshmi Poojan.
Marathi Diwali And Lakshmi Poojan Wishes and Quotes:
दारात रांगोळी, अंगणात दिव्यांची आरास,
मनामनांत दरवळू दे आनंदाचा सुवास,
लक्ष्मी मातेच्या कृपेने सुख-समृद्धी लाभो,
तुमच्या आयुष्यात प्रत्येक दिवस दिवाळीचा ठरो!
सोनपावलांनी लक्ष्मी मातेचे आगमन होवो,
प्रत्येक स्वप्नाला यशाचे नवे आकाश मिळो,
सुख, शांती आणि समाधानाची बरसात होवो,
तुम्हा सर्वांना लक्ष्मीपूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
पणतीच्या प्रकाशात अंधार दूर होऊ दे,
मनातील प्रत्येक इच्छा पूर्ण होऊ दे,
नात्यांमध्ये प्रेमाचा गोडवा कायम राहू दे,
तुमच्या आयुष्यात आनंदाची दिवाळी नांदू दे!
आकाशात फुलू दे आनंदाचे रंग,
घराघरांत निनादू दे मंगल स्वरांचा संग,
लक्ष्मी मातेचा आशीर्वाद सदैव राहो,
प्रत्येक पाऊल यशाच्या दिशेने जावो!
फराळाचा गोडवा, फुलांची सजावट,
दिव्यांच्या प्रकाशात आनंदाची बरसात,
नात्यांमध्ये जपली जावो प्रेमाची वीण,
दिवाळी घेऊन येवो सुखाचे क्षण नवीन!
दारात तोरण, अंगणात रांगोळी,
घराघरांत उजळू दे सुखाची दिवाळी,
लक्ष्मी मातेच्या चरणी एकच प्रार्थना,
प्रत्येकाच्या आयुष्यात फुलो आनंदाची भावना!
दुःखाच्या रात्रींना निरोप मिळू दे,
आशेचा नवा दीप प्रत्येक मनात पेटू दे,
समृद्धीची चाहूल प्रत्येक दारी लागो,
आनंदाने तुमचे आयुष्य सदैव उजळो!
लक्ष्मी मातेचा वरदहस्त लाभो,
प्रत्येक प्रयत्नांना यशाचे फळ मिळो,
घरात नांदो सुख, शांती आणि समाधान,
दिवाळीच्या शुभेच्छांसह प्रेमाचे अभिवादन!
आकाशकंदील उंच भरारी घेऊ दे,
स्वप्नांना यशाचे नवे पंख मिळू दे,
दिव्यांच्या तेजाने उजळो प्रत्येक वाट,
आनंदाने भरून जावो आयुष्याची पहाट!
नव्या आशांचा नवा प्रकाश असो,
प्रत्येक दिवस आनंदाचा सुवास असो,
लक्ष्मी मातेच्या कृपेने भरभराट लाभो,
तुमच्या घरात सुखाचा अखंड वास असो!
पणती सांगते अंधाराशी लढायला,
फुलं शिकवतात हसत जगायला,
दिवाळी शिकवते प्रेम वाटायला,
आणि नाती शिकवतात आयुष्य सजवायला!
सोन्यासारखे दिवस तुमच्या वाट्याला येवोत,
चांदण्यांसारखे क्षण आयुष्यात फुलोत,
लक्ष्मी मातेच्या आशीर्वादाने भरभराट होवो,
तुमच्या घरात आनंदाचा दीप अखंड तेवत राहो!
नरक चतुर्दशीचा संदेश असो वाईटावर विजयाचा,
लक्ष्मीपूजनाचा सोहळा असो सुख-समृद्धीचा,
प्रत्येक मनात विश्वासाचा दीप उजळू दे,
प्रत्येक घरात आनंदाचे पर्व नांदू दे!
फटाक्यांचा आवाज, पणत्यांचा प्रकाश,
आप्तेष्टांच्या भेटीत आनंदाचा सहवास,
गोडव्याने भरून जावो नात्यांचा प्रत्येक क्षण,
दिवाळी घेऊन येवो सुखाचे नवे पर्व!
संपत्तीपेक्षा समाधान अधिक लाभो,
यशासोबत माणुसकीचा सुगंध दरवळो,
प्रेम, आरोग्य आणि आनंदाची साथ लाभो,
लक्ष्मीपूजनाच्या शुभदिनी आयुष्य समृद्ध होवो!