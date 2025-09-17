Western Railway Restores Surat Station Halts, Alters Train Origin And Termination Ahead Of Festive Rush From October 10; Check Details

In view of the forthcoming festive season, such as Durga Puja, Diwali and Chhath Puja, many festival Special Trains will originate/terminate at Udhna station, which is expected to result in significant increase in passenger footfall at this station.
A substantial surge in passenger traffic is anticipated and hence as a crowd control measure, the halt of few trains that were temporarily discontinued at Surat station is being restored back with effect from 10th October, 2025, till further advice.
According to Chief Public Relations Officer of Western Railway, Vineet Abhishek, the halts of some of the UP & DOWN trains that were temporarily skipped at Surat station in view of ongoing station redevelopment work, are being restored with effect from 10th October, 2025. The details of these trains are as under:
UP Trains provided Halt at Surat station
1. Train No. 12655 Ahmedabad – Puratchi Thailaivar Dr. M.G.Ramachandran Central Navajeevan Express, Journey commencing on (J.C.O) 09th October, 2025
2. Train No. 12833 Ahmedabad – Howrah SuperFast Express, J.C.O 10th October, 2025
3. Train No. 19483 Ahmedabad – Saharsa Express, J.C.O 10th October, 2025
4. Train No. 19435 Ahmedabad – Asansol Express, J.C.O 16th October, 2025
5. Train No. 20824 Ajmer – Puri SuperFast, J.C.O 09th October, 2025
6. Train No. 20820 Okha – Puri Weekly Express, J.C.O 15th October, 2025
7. Train No. 22939 Okha – Bilaspur Express, J.C.O 11th October, 2025
8. Train No. 12993 Gandhidham – Puri SuperFast Express, J.C.O 10th October, 2025
9. Train No. 20804 Gandhidham – Visakhapatnam SuperFast Express, J.C.O 12th October, 2025
10. Train No. 22664 Jodhpur – Tambaram SuperFast Express, J.C.O 14th October, 2025
11. Train No. 22738 Hisar – Secunderabad SuperFast Express, J.C.O 10th October, 2025
12. Train No. 22724 Sri Ganganagar – Hazur Sahib Nanded SuperFast Express, J.C.O 11th October, 2025
13. Train No. 22967 Ahmedabad – Prayagraj SuperFast Express, J.C.O 16th October, 2025
14. Train No. 12905 Porbandar – Shalimar SuperFast Express, J.C.O 15th October, 2025
15. Train No. 22905 Okha – Shalimar SuperFast Express, J.C.O 12th October, 2025
16. Train No. 12949 Porbandar – Santragachi Kaviguru Express, J.C.O 10th October, 2025
17. Train No. 16734 Okha – Rameswaram Express, J.C.O 14th October, 2025
18. Train No. 22138 Ahmedabad – Nagpur Prerana Express, J.C.O 12th October, 2025
19. Train No. 20903 Ekta Nagar – Varanasi Mahamana Express, J.C.O 14th October, 2025
20. Train No. 20905 Ekta Nagar – Rewa Mahamana Express, J.C.O 10th October, 2025
21. Train No. 22937 Rajkot – Rewa SuperFast Express, J.C.O 12th October,2025
22. Train No. 12844 Ahmedabad – Puri SuperFast Express, J.C.O 11th October, 2025
23. Train No. 20862 Ahmedabad – Puri Weekly Express, J.C.O 10th October, 2025
24. Train No. 22689 Ahmedabad – Yesvantpur SuperFast Express, J.C.O 14th October, 2025
25. Train No. 22973 Gandhidham – Puri SuperFast Express, J.C.O 15th October, 2025
DOWN Trains provided Halt at Surat station
1. Train No. 12906 Shalimar – Porbandar SuperFast Express, Journey commencing on (J.C.O) 10th October, 2025
2. Train No. 22906 Shalimar – Okha SuperFast Express, J.C.O 14th October, 2025
3. Train No. 12843 Puri – Ahmedabad SuperFast Express, J.C.O 09th October, 2025
4. Train No. 20861 Puri – Ahmedabad SuperFast Express, J.C.O 08th October, 2025
5. Train No. 12994 Puri – Gandhidham SuperFast Express, J.C.O 13th October, 2025
6. Train No. 12950 Santragachi – Porbandar Kaviguru SuperFast Express, J.C.O 12th October, 2025
7. Train No. 20904 Varanasi – Ekta Nagar Mahamana Express, J.C.O 09th October, 2025
8. Train No. 20823 Puri – Ajmer SuperFast Express, J.C.O 09th October, 2025
9. Train No. 22940 Bilaspur - Okha SuperFast Express, J.C.O 13th October, 2025
10. Train No. 12834 Howrah – Ahmedabad SuperFast Express, J.C.O 08th October, 2025
11. Train No. 19484 Saharsa – Ahmedabad Express, J.C.O 08th October, 2025
12. Train No. 19436 Asansol – Ahmedabad Express, J.C.O 11th October, 2025
13. Train No. 12656 Puratchi Thailaivar Dr. M.G.Ramachandran Central – Ahmedabad Navajeevan Express, J.C.O 09th October, 2025
14. Train No. 22938 Rewa – Rajkot SuperFast Express, J.C.O 13th October, 2025
15. Train No. 20906 Rewa – Ekta Nagar Mahamana Express, J.C.O 11th October, 2025
16. Train No. 22968 Prayagraj – Ahmedabad SuperFast Express, J.C.O 10th October, 2025
17. Train No. 22663 Tambaram – Jodhpur SuperFast Express, J.C.O 11th October, 2025
18. Train No. 22737 Secunderabad – Hisar SuperFast Express, J.C.O 14th October, 2025
19. Train No. 22137 Nagpur – Ahmedabad Prerana Express, J.C.O 11th October, 2025
20. Train No. 20819 Puri – Okha SuperFast Express, J.C.O 12th October, 2025
21. Train No. 20803 Visakhapatnam – Gandhidham SuperFast Express, J.C.O 09th October, 2025
22. Train No. 22723 Hazur Sahib Nanded – Sri Ganganagar SuperFast Express, J.C.O 16th October, 2025
23. Train No. 22974 Puri – Gandhidham SuperFast Express, J.C.O 11th October, 2025
24. Train No. 16733 Rameswaram – Okha Express, J.C.O 10th October, 2025
25. Train No. 22690 Yesvantpur – Ahmedabad SuperFast Express, J.C.O 12th October, 2025
Trains to originate from Surat station instead of Udhna station
1. Train No. 22828 Surat – Puri SuperFast Express, Journey commencing on (J.C.O) 14th October, 2025
2. Train No. 09065 Surat – Chhapra Clone Special, J.C.O 13th October, 2025
3. Train No. 20925 Surat – Amravati SuperFast Express, J.C.O 10th October, 2025
4. Train No. 13426 Surat – Malda Town Express, J.C.O 13th October, 2025
5. Train No. 09117 Udhna – Subedarganj Special, J.C.O 10th October, 2025
6. Train No. 05018 Udhna - Mau Festival Special, J.C.O 28th September, 2025
Trains to Terminate at Surat station instead of Udhna station
1. Train No. 22827 Puri – Surat SuperFast Express, Journey commencing on (J.C.O) 12th October, 2025
2. Train No. 13425 Malda Town – Surat Weekly Express, J.C.O 11th October, 2025
3. Train No. 09066 Chhapra – Surat Clone Special, J.C.O 15th October, 2025
4. Train No. 20926 Amravati – Surat SuperFast Express, J.C.O 10th October, 2025
5. Train No. 09118 Subederganj – Udhna Special, J.C.O 11th October, 2025
6. Train No. 05017 Mau – Udhna Festival Special, J.C.O 27th September, 2025
For detailed information regarding the timings, halts & composition of the above trains, passengers may please visit www.enquiry.indianrail.gov.in.