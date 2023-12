Madhya Pradesh Full List Of Winners For All Constituencies For Assembly Elections 2023

Shivraj Singh Chouhan |

Counting of votes began for the Madhya Pradesh Assembly Election 2023 on Sunday morning and the early trends made it clear that the Bharatiya Janata Party (BJP) is heading towards a thumping victory in the state. The trends showed that the BJP is leading on 161 seats and the Congress is leading on 66 seats. Below is the list of all the winners of the Madhya Pradesh Assembly Elections 2023.

Exit Polls predictions

The Exit Polls which came out on Thursday (November 30) gave mixed predictions about the outcome in the state. Few Exit Polls showed BJP will have clear majority while few predicted tough competition in Mahdya Pradesh.

Trends show BJP sweeping Madhya Pradesh

However, as per the trends today is clear that BJP will form its government in the state for the fourth time and Shivraj Singh Chouhan will be the Chief Minister of the state.

BJP winning in the three states

BJP is gaining the lead in the three states as per the trends that are coming out and will probably form its government in these states. The results will be clear after the counting of votes will be concluded.

PM Modi to arrive in Headquarters at 6 PM

Prime Minister Narendra Modi will reach the Party Headquarters for celebrations after the party's excelling performance in the Assembly Elections 2023. Besides Madhya Pradesh, BJP is also marching towards victory in Rajasthan and Chhattisgarh.

Impact on Lok Sabha Elections 2024

These Elections were crucial as it was the last state elections ahead of the Lok Sabha Elections 2024. The results of these state assembly elections will impact the results of the upcoming Lok Sabha Elections 2024. Congress is leading is only one state in the Southern state of Telangana and will probably form government in the state.

Elections in Madhya Pradesh

Madhya Pradesh went for polls on November 17 and the elections were held in single phase on all the 230 Assembly Seats. The results for the recently concluded elections will be announced today after the counting of votes are concluded.

Here is the list of winning & leading candidates of BJP:

S.No Constituency Leading Candidate Total Votes Margin

1 Sabalagadh (3) Smt. Sarla vijendra Rawat 45303 17940

2 Bhind (10) NARENDRA SINGH KUSHWAH 23434 2087

3 Lahar (11) AMBRISH SHARMA "GUDDU" 22345 4163

4 Mehgaon(12) RAKESH SHUKLA 30410 5261

5 Gwalior Rural(14) Bharat Singh Kushwah 39091 1993

6 Gwalior(15) PRADHUMAN SiNGH TOMAR 35431 5680

7 Gwalior East (16) MAYA SINGH (MAMI JI) 31554 4488

8 Gwalior South(17) NARAYAN KUSHWAH 31584 3905

9 Bhitarwar(18) MOHAN SINGH RATHORE 61513 15152

10 Sewda(20) PRADEEP AGRAWAL 31959 2161

11 Shivpuri(25) DEVENDRA KUMAR JAIN 51941 23051

12 Pichhore(26) PREETAM LODHI 59218 12591

13 Kolaras (27) MAHENDRA RAMSINGH YADAV 41879 19484

14 Guna (29) PANNA LAL SHAKYA 45344 29303

15 Chachoura(30) PRIYANKA PENCHI 22247 12889

16 Chanderi(33) JAGANNATH RAGHUWANSHI 53367 17464

17 Khurai (36) BHOOPENDRA SINGH 43910 13659

18 Deori(38) BRIJBIHARI PATERIYA 47223 17378

19 Rehli(39) GOPAL BHARGAVA 72157 49002

20 Naryoli(40) Er. PRADEEP LARIYA 28401 4979

21 Sagar (41) SHALENDRA KUMAR JAIN 28225 3144

22 Banda(42) VEERENDRA SINGH LODHI 42166 17209

23 Jatara(44) KHATIK HARISHANKAR 25264 4286

24 Niwari(46) ANIL JAIN 30783 11505

25 Maharajpur(48) KAMAKHYA PRATAP SINGH 57181 22329

26 Chandla(49) AHIRWAR DILEEP 33476 7808

27 Rajnagar(50) ARVIND PATERIYA 31138 9528

28 Chhatarpur(51) LALITA YADAV 42472 6863

29 Bijawar(52) BABLU RAJESH SHUKLA 41323 14746

30 Pathariya (54) LAKHAN PATEL 19211 5366

31 Damoh (55) JAYANT MALAIYA 31234 14051

32 Jabera (56) DHARMENDRA SINGH LODHI 23685 8035

33 Hatta(57) Umadevi Lalchand Khatik 36945 18215

34 Pawai(58) PRAHLAD LODHI 41122 12268

35 Gunnaor(59) RAJESH KUMAR VERMA 34405 887

36 Raigaon(62) Pratima Bagri 55575 28103

37 Satna(63) GANESH SINGH 15487 979

38 Nagod(64) NAGENDRA SINGH 15282 1368

39 Maihar(65) SHRIKANT CHATURVEDI 31438 8550

40 Rampur-Baghelan(67) VIKRAM SINGH 21588 3946

41 Sirmour(68) DIVYARAJ SINGH 22399 3160

42 Teonthar(70) SIDDHARTH TIWARI 42770 833

43 Mauganj(71) PRADEEP PATEL 63303 9688

44 Deotalab(72) GIRISH GAUTAM 34583 12344

45 Mangawan(73) NARENDRA PRAJAPATI 43265 18325

46 Rewa(74) RAJENDRA SHUKLA 65117 17669

47 Gurh(75) NAGENDRA SINGH 30931 3829

48 Sidhi(77) Riti Pathak 13999 4971

49 Sihawal(78) VISHWAMITRA PATHAK 24202 601

50 Chitrangi(79) RADHA SINGH 67929 37612

51 Singrauli(80) RAM NIWAS SHAH 35682 15386

52 Devsar(81) RAJENDRA MESHRAM 47622 7172

53 Dhauhani(82) Kunwar Singh Tekam 34495 7620

54 Beohari(83) SHARAD JUGLAL KOL 33240 14479

55 Jaisinghnagar(84) MANISHA SINGH 57047 17509

56 Jaitpur(85) JAISINGH MARAVI 48501 8967

57 Kotma(86) DILIP JAISWAL 58129 19955

58 Anuppur(87) BISAHU LAL SINGH 61240 18111

59 Bandhavgarh(89) SHIVNARAYAN GYAN SINGH 47404 14824

60 Barwara(91) DHIRENDRA BAHADUR SINGH 50192 22806

61 Vijayraghavgarh(92) SANJAY PATHAK 34125 8849

62 Murwara(93) SANDEEP JAISWAL 28183 7342

63 Bahoriband(94) PRANAY PRABHAT PANDEY 50747 9543

64 Patan (95) AJAY VISHNOI 49207 14934

65 Bargi(96) NEERAJ SINGH LODHI 55658 32558

66 Jabalpur Uttar(98) ABHILASH PANDEY 46717 8227

67 Jabalpur Cantt.(99) ASHOK ISHWARDAS ROHANI 40543 16631

68 Jabalpur Paschim(100) RAKESH SINGH 66867 21904

69 Panagar(101) SUSHIL KUMAR TIWARI 72664 20480

70 Sihora(102) SANTOSH VARKADE 60917 27088

71 Shahpura(103) OMPRAKASH DHURWEY 31941 8373

72 Dindori(104) PANKAJ SINGH TEKAM 21474 3327

73 Waraseoni(112) PRADEEP AMRATLAL JAISWAL 28982 871

74 Katangi(113) GAURAV SINGH PARDHI 30677 8383

75 Gotegaon(118) MAHENDRA NAGESH 38962 23482

76 Narsingpur(119) PRAHLAD SINGH PATEL 46156 12477

77 Tendukheda (120) VISHWANATH SINGH 40072 620

78 Gadarwara(121) UDAY PRATAP SINGH 56146 30103

79 Churai(124) LAKHAN KUMAR VARMA 25108 848

80 Parasia(127) JYOTI DEHARIYA 32873 659

81 Multai(129) CHANDRASHEKHAR DESHMUKH 38441 16072

82 Amla(130) Dr. Yogesh Pandagre 45344 6647

83 Betul(131) HEMANT VIJAY KHANDELWAL 41969 6873

84 Ghoradongri(132) GANGA SAJJAN SINGH UIKEY 39441 9469

85 Bhainsdehi(133) MAHENDRA SINGH CHOUHAN 43139 10838

86 Timarni(134) SANJAY SHAH I46926 6812

87 Harda(135) Kamal Patel 53126 1744

88 Seoni-Malwa(136) PREMSHANKAR VERMA 55872 24975

89 Hoshangabad(137) DR. SITA SARAN SHARMA 50182 7042

90 Sohagpur(138) VIJAYPAL SINGH 70450 23497

91 Pipariya(139) THAKURDAS NAGWANSHI 45764 13716

92 Udaipura(140) NARENDRA SHIVAJI PATEL 61345 17618

93 Bhojpur(141) SURENDRA PATWA 71772 30009

94 Sanchi (142) DR. PRABHURAM CHOUDHARY 48280 21685

95 Vidisha (144) MUKESH TANDAN 47898 13300

96 Basoda(145) HARISINGH RAGHUWANSHI 38348 11230

97 Kurwai(146) HARI SINGH SAPRE 82478 21239

98 Sironj(147) UMAKANT SHARMA 44870 13497

99 Shamshabad(148) SURYA PRAKASH MEENA 63896 13037

100 Berasia(149) VISHNU KHATRI 67976 7805

101 Narela(151) VISHVAS SARANG 34227 8962

102 Bhopal Dakshin-Paschim(152) BHAGWANDAS 27780 9088

103 Govindpura(154) KRISHNA GAUR 77839 50584

104 Huzur(155) RAMESHWAR SHARMA 96192 44142

105 Budhni(156) SHIVRAJ SINGH CHOUHAN 91512 65370

106 Ashta (157) GOPAL SINGH ENGINEER 83599 2457

107 Ichhawar(158) KARAN SINGH VERMA 47375 8630

108 Sehore(159) SUDESH RAI 58620 20735

109 Narsinghgarh(160) MOHAN SHARMA 56105 16386

110 Biaora(161) NARAYAN SiNGH PANWAR 43301 9657

111 Rajgarh (162) AMAR SINGH YADAV 41531 2472

112 Khilchipur(163) HAJARILAL DANGI 63023 4048

113 Sarangpur(164) GOTAM TETWAL 48295 10546

114 Agar(166) MADHAV SINGH 67758 10077

115 Shajapur (167) ARUN BHIMAWAD 98184 150

116 Shujalpur(168) Inder Singh Parmar 85033 12723

117 Kalapipal(169) GHANSHYAM CHANDRAVANSHI 73401 7525

118 Sonkatch(170) Dr. RAJESH SONKAR 50940 13723

119 Dewas(171) GAYATRI RAJE PUAR 78882 20018

120 Hatpipliya(172) MANOJ NARAYANSINGH 48893 8426

121 Khategaon(173) AASHISH GOVIND SHARMA 51841 1754

122 Bagali(174) MURLI BHAWARA 31731 11609

123 Mandhata (175) NARAYAN PATEL 51848 3060

124 Harsud(176) KUNWAR VIJAY SHAH 39947 16928

125 Khandwa(177) KANCHAN MUKESH TANVE 95858 38845

126 Pandhana (178) CHAYA MORE 96581 17199

127 Nepanagar (179) MANJU RAJENDRA DADU 113400 44805

128 Burhanpur(180) ARCHANA DIDI 67662 14601

129 Bhikangaon(181) NANDA BRAHMNE 63504 965

130 Badwah(182) SACHIN BIRLA 39390 5160

131 Maheshwar(183) RAJKUMAR MEV 43094 884

132 Kasrawad(184) ATMARAM PATEL 35893 3881

133 Khargone(185) BALKRISHN PATIDAR 54138 4802

134 Rajpur(188) ANTAR DEVISINGH PATEL 45703 9647

135 Pansemal(189) SHYAM BARDE 60375 15625

136 Dhar (201) Neena Vikram Verma 54091 2085

137 Depalpur (203) MANOJ NIRBHAY SINGH PATEL 68463 8716

138 Indore-1(204) KAILASH VIJAYVARGIYA 66345 28271

139 Indore-2(205) RAMESH MENDOLA 92164 56198

140 Indore-3(206) GOLU SHUKLA RAKESH 40159 5435

141 Indore-4(207) MALINI LAXMANSINGH GAUR 76055 51367

142 Indore-5(208) MAHENDRA HARDIA 52482 19835

143 Dr.Ambedkar Nagar -Mhow (209) USHA THAKUR 52698 19977

144 Rau(210) MADHU VERMA 77464 14735

145 Sanwer(211) TULSIRAM SILAWAT 57734 20525

146 Nagada-Khachrod(212) DR. TEJBAHADUR CHAUHAN 45278 8316

147 Mahidpur(213) BAHADUR SINGH CHOUHAN 48179 4311

148 Ghatiya(215) SATISH MALVIYA 58474 14513

149 Ujjain Uttar(216) ANIL JAIN KALUHEDA 40657 20701

150 Ujjain Dakshin(217) DR. MOHAN YADAV 31049 334

151 Badnagar(218) JITENDRA UDAY SINGH PANDYA 53280 25925

152 Ratlam Rural(219) MATHURA LAL DAMAR 80822 28935

153 Ratlam City(220) CHETANYA KASYAP "BHAIYYAJI" 78849 50984

154 Jaora(222) RAJENDRA PANDEY "RAJU BHAIYA" 81237 26903

155 Alot(223) DR. CHINTAMANI MALVIYA 65235 44680

156 Mandsour (224) YASHPALSINGH SISODIYA 48803 540

157 Malhargarh(225) JAGDISH DEVDA 67680 26242

158 Suwasra(226) Dung Hardeepsingh 70530 17716

159 Garoth (227) CHANDAR SINGH SISODIYA 60560 8900

160 Manasa (228) ANIRUDDHA (MADHAV) MAROO 57986 13068

161 Neemuch(229) DILIP SINGH PARIHAR 68539 18135