 14 Selected For State-Level Teacher Award 2025; 2 Teachers Received Presidential Award
2 teachers received presidential award-2024 also be honored in MP

Staff ReporterUpdated: Friday, August 29, 2025, 10:46 PM IST
14 Selected For State-Level Teacher Award 2025; 2 Teachers Received Presidential Award | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): The school education department of Madhya Pradesh will felicitate 14 teachers at a state-level ceremony here on the occasion of Teacher’s Day - September 5 - for their outstanding contributions in the field of education.

Awardees will receive a cash prize of Rs 25 000. The awardees include eight teachers of primary and middle school category (classes 1 to 8) and six teachers from the secondary and higher secondary school category (classes 9 to 12).

Besides, two teachers from Madhya Pradesh who have received the National Teacher Award 2024 will also be felicitated with Rs 5,000 on the occasion.

The proud teachers selected for award include

1. Jitendra Sharma (Guna) – Primary Teacher, Government Primary School, Bishonia, Guna

2. Dileep Jaiaswal (Shajapur) – Primary Teacher, Government Middle School No. 2, Shajapur

3. Shraddha Gupta (Khandwa) – Middle School Teacher, Government Middle School, Rustampur, Khandwa

4. Dileep Singh Kater (Seoni) – Primary Teacher, Government Primary School, Khajari

5. Mohan Singh Gond (Damoh) – Secondary Teacher, Government Middle School, Satoura

6. Shreekant Kurmi (Damoh) – Primary Teacher, Government Primary School, Basina

7. Dharamraj Singh (Alirajpur) – Primary Teacher, Government Middle School, Ubalad, Alirajpur

8. Anupam Kumar (Ujjain) – Secondary Teacher, Government Middle School, Chandesara, Ujjain

9. Radha Sharma (Dhar) – Secondary Teacher, Government Girls Higher Secondary School, Dhar

10. Sandeep Kumar Narwaria (Jabalpur) – Higher Secondary Teacher, Government Model Higher Secondary School, Jabalpur

11. Mahesh Kumar Lodhi (Sagar) – Higher Secondary Teacher, Government Higher Secondary School, Tilwaraghat, Sagar

12. Sourabh Kumar Sharma (Balaghat) – Higher Secondary Teacher, Government Higher Secondary School, Khamaria, Balaghat

13. Vinita Ojha (Ratlam) – Higher Secondary Teacher, Government Higher Secondary School, Jaora, Ratlam

14. Sarita Sharma (Rajgarh) – Secondary Teacher, Government Girls Higher Secondary School, Piploda, Rajgarh

National awardees

Mayank Prasad Patel (Damoh) – Secondary Teacher, Government Higher Secondary School, Tendukheda

Sunita Gotia (Mandsaur) – Headmistress, Government High School, Mandsaur

