 Uttar Pradesh: CM Yogi Adityanath Honours Farmers For Excellence In Natural Farming, Distributes Scheme Benefits
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Uttar Pradesh: CM Yogi Adityanath Honours Farmers For Excellence In Natural Farming, Distributes Scheme Benefits

Chief Minister Yogi Adityanath honoured five farmers for outstanding work in natural farming and distributed benefits under various welfare schemes. Beneficiaries received ₹5 lakh compensation cheques under the Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana and Shree Anna mini-kits to promote sustainable agriculture.

FPJ Web DeskUpdated: Friday, June 19, 2026, 02:20 AM IST
Uttar Pradesh: CM Yogi Adityanath Honours Farmers For Excellence In Natural Farming, Distributes Scheme Benefits
Chief Minister Yogi Adityanath honours farmers for their contribution to natural farming and distributes welfare scheme benefits | X - @myogiadityanath

Lucknow, June 18: Chief Minister Yogi Adityanath honoured farmers who have made outstanding contributions to natural farming. The Chief Minister also distributed cheques and mini-kits to beneficiaries of various government schemes.

Farmers honoured for excellence in natural farming

Chhotelal – Paigupur

Rajesh Kumar Tripathi – Shivrajpur

Ashish Kumar – Kalyanpur

Sunil Singh Katiyar – Bilhaur

Phool Singh Yadav – Jhinjhak

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Beneficiaries who received scheme benefits

Dinesh Kumar – Rs 5 lakh cheque under the Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

Uma Singh – Rs 5 lakh cheque under the Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

Vipin Shukla – Shree Anna mini-kit

Ashish Kumar – Shree Anna mini-kit

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