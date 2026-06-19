Uttar Pradesh: CM Yogi Adityanath Honours Farmers For Excellence In Natural Farming, Distributes Scheme Benefits

Lucknow, June 18: Chief Minister Yogi Adityanath honoured farmers who have made outstanding contributions to natural farming. The Chief Minister also distributed cheques and mini-kits to beneficiaries of various government schemes.
Farmers honoured for excellence in natural farming
Chhotelal – Paigupur
Rajesh Kumar Tripathi – Shivrajpur
Ashish Kumar – Kalyanpur
Sunil Singh Katiyar – Bilhaur
Phool Singh Yadav – Jhinjhak
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Beneficiaries who received scheme benefits
Dinesh Kumar – Rs 5 lakh cheque under the Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
Uma Singh – Rs 5 lakh cheque under the Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
Vipin Shukla – Shree Anna mini-kit
Ashish Kumar – Shree Anna mini-kit