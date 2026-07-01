 Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Distributes Approval Letters, Keys And Tool Kits To Beneficiaries In Saharanpur
e-Paper Get App
HomeUttar-pradeshUttar Pradesh CM Yogi Adityanath Distributes Approval Letters, Keys And Tool Kits To Beneficiaries In Saharanpur

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Distributes Approval Letters, Keys And Tool Kits To Beneficiaries In Saharanpur

Chief Minister Yogi Adityanath distributed approval letters, house keys, certificates, and tool kits to beneficiaries under multiple welfare schemes. The initiative aims to strengthen direct benefit delivery and support housing, livelihood, and rural development across Uttar Pradesh.

FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, July 01, 2026, 10:29 PM IST
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Distributes Approval Letters, Keys And Tool Kits To Beneficiaries In Saharanpur
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Distributes Approval Letters, Keys And Tool Kits To Beneficiaries In Saharanpur | PTI Photo

Saharanpur, July 1: Chief Minister Yogi Adityanath personally handed over approval letters, keys, and tool kits to the following beneficiaries.

Details of the beneficiaries

* Mukhyamantri Gramin Awas Yojana - Rachna (Housing Scheme approval letter)

* Mukhyamantri Gramin Awas Yojana - Savitri (Housing Scheme approval letter)

* Mukhyamantri Gramin Awas Yojana - Reena (Housing Scheme approval letter)

* Mukhyamantri Gramin Awas Yojana - Saurabh (Housing Scheme approval letter)

* Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) - Vijay Pandey (Housing Scheme approval letter)

* Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) - Somati (Housing Scheme approval letter)

Read Also
Uttar Pradesh: CM Yogi Adityanath Distributes Cheques, House Keys And Scheme Benefits To...
Uttar Pradesh: CM Yogi Adityanath Distributes Cheques, House Keys And Scheme Benefits To...

* Key of the Custom Hiring Centre handed over - Krishna Pal

* Nandini Krishak Samriddhi Yojana (2024-25) - Anupeksha (Certificate of Appreciation)

* Nandini Krishak Samriddhi Yojana (2024-25) - Amit Kumar (Certificate of Appreciation)

* Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana (2025-26) - Mohit Kumar (Certificate of Appreciation)

Also Watch:

* One District One Product (ODOP) Wood Craft Tool Kit - Praveen Kumar

* One District One Product (ODOP) Wood Craft Tool Kit - Ashok Kumar

* One District One Product (ODOP) Wood Craft Tool Kit - Arslan Ansari

* One District One Product (ODOP) Wood Craft Tool Kit - Saeed

Follow us on