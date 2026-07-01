Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Distributes Approval Letters, Keys And Tool Kits To Beneficiaries In Saharanpur

Saharanpur, July 1: Chief Minister Yogi Adityanath personally handed over approval letters, keys, and tool kits to the following beneficiaries.
Details of the beneficiaries
* Mukhyamantri Gramin Awas Yojana - Rachna (Housing Scheme approval letter)
* Mukhyamantri Gramin Awas Yojana - Savitri (Housing Scheme approval letter)
* Mukhyamantri Gramin Awas Yojana - Reena (Housing Scheme approval letter)
* Mukhyamantri Gramin Awas Yojana - Saurabh (Housing Scheme approval letter)
* Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) - Vijay Pandey (Housing Scheme approval letter)
* Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) - Somati (Housing Scheme approval letter)
* Key of the Custom Hiring Centre handed over - Krishna Pal
* Nandini Krishak Samriddhi Yojana (2024-25) - Anupeksha (Certificate of Appreciation)
* Nandini Krishak Samriddhi Yojana (2024-25) - Amit Kumar (Certificate of Appreciation)
* Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana (2025-26) - Mohit Kumar (Certificate of Appreciation)
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* One District One Product (ODOP) Wood Craft Tool Kit - Arslan Ansari
* One District One Product (ODOP) Wood Craft Tool Kit - Saeed