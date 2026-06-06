UP CM Yogi Adityanath Honours Beneficiaries Of Various Welfare Schemes

Gonda, June 6: Chief Minister Yogi Adityanath distributed cheques, keys, certificates and approval letters to beneficiaries of various public welfare schemes in Gonda.
Beneficiaries honoured by the Chief Minister included:
•Aarti Devi - Certificate under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)
•Geeta Singh - Cheque worth Rs 40 lakh under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
•Brajmohan Shukla - Tractor key under the Custom Hiring Centre scheme
•Vaibhav Singh - Cheque worth Rs 8 lakh under Pradhan Mantri Sukshma Khadya Udyog Unnayan Yojana (PMFME)
•Hariom Verma - Approval letter under Divyangjan Pension Yojana
•Baby Rishika - Beneficiary of Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana
•Anara - Key for Gonark Swachhata Mart
•Ankit Kumar - Assistance of Rs 2.62 lakh under Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana
•Devi Prasad - Ayushman Vaya Vandana Card
•Mahesh - Certificate under Vriddhavastha Pension Yojana
•Taravati - Cheque worth Rs 85,000 under Kanya Vivah Sahayata Yojana
•Pooja and Saroj - Cheque worth over Rs 7.58 lakh under NRLM bank credit linkage distribution for 387 Self-Help Groups
•Usha - Key under Mukhyamantri Awas Yojana (Rural)
•Abhishek Tiwari - Meritorious student; received a study table and certificate
•Ruchi - Meritorious student; received a study table and certificate