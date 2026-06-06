 UP CM Yogi Adityanath Honours Beneficiaries Of Various Welfare Schemes
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UP CM Yogi Adityanath Honours Beneficiaries Of Various Welfare Schemes

Chief Minister Yogi Adityanath distributed cheques, keys, certificates and approval letters to beneficiaries of welfare schemes in Gonda. Recipients included Aarti Devi under PM Awas Yojana, Geeta Singh with ₹40 lakh under PM Matsya Sampada Yojana, Ankit Kumar under Yuva Udyami Yojana, and Pooja and Saroj for NRLM-linked self-help groups.

FPJ Web DeskUpdated: Saturday, June 06, 2026, 09:44 PM IST
UP CM Yogi Adityanath Honours Beneficiaries Of Various Welfare Schemes
UP CM Yogi Adityanath Honours Beneficiaries Of Various Welfare Schemes | X - @myogiadityanath

Gonda, June 6: Chief Minister Yogi Adityanath distributed cheques, keys, certificates and approval letters to beneficiaries of various public welfare schemes in Gonda.

Beneficiaries honoured by the Chief Minister included:

•Aarti Devi - Certificate under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)

•Geeta Singh - Cheque worth Rs 40 lakh under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana

•Brajmohan Shukla - Tractor key under the Custom Hiring Centre scheme

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•Vaibhav Singh - Cheque worth Rs 8 lakh under Pradhan Mantri Sukshma Khadya Udyog Unnayan Yojana (PMFME)

•Hariom Verma - Approval letter under Divyangjan Pension Yojana

•Baby Rishika - Beneficiary of Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana

•Anara - Key for Gonark Swachhata Mart

•Ankit Kumar - Assistance of Rs 2.62 lakh under Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana

•Devi Prasad - Ayushman Vaya Vandana Card

•Mahesh - Certificate under Vriddhavastha Pension Yojana

•Taravati - Cheque worth Rs 85,000 under Kanya Vivah Sahayata Yojana

•Pooja and Saroj - Cheque worth over Rs 7.58 lakh under NRLM bank credit linkage distribution for 387 Self-Help Groups

•Usha - Key under Mukhyamantri Awas Yojana (Rural)

•Abhishek Tiwari - Meritorious student; received a study table and certificate

•Ruchi - Meritorious student; received a study table and certificate

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