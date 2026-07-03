CM Yogi Adityanath Felicitates Outstanding Farmers At Aam Mahotsav 2026 In Lucknow

Lucknow, July 3: Chief Minister Yogi Adityanath on Friday honoured outstanding farmers at the Aam Mahotsav. He first flagged off the vehicle carrying Uttar Pradesh’s mangoes. During the main event, he also released the souvenir of Aam Mahotsav-2026. The Chief Minister inaugurated the Mahotsav by cutting the ceremonial ribbon.
Farmers Honoured
Those honoured by the Chief Minister were:
Basant Kumar – Village Randol, Saharanpur
Asha Singh – Village Mahotepur, Sitapur
Achal Kumar Mishra – Village Medaipurwa, Lakhimpur Kheri
Shailendra Kumar – Village Bhanpur, Unnao
Gopal Maheshwari – Village Madhaupuri, Kasganj
Narvdeshwar Singh – Village Chhabaila, Gorakhpur
Amarpal Singh – Village Akbarpur Sadat, Meerut
Harshvardhan Tyagi – Village Bhadasyana, Hapur
Suryamani Yadav – Village Bishunpur, Hapur
Mohd. Reyan Siddiqui – Amroha
M/s Awadh Nursery – Malihabad, Lucknow
S.C. Shukla – Gomti Nagar, Lucknow
Upendra Kumar Singh – Navipanah, Malihabad, Lucknow