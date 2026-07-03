 CM Yogi Adityanath Felicitates Outstanding Farmers At Aam Mahotsav 2026 In Lucknow
e-Paper Get App
HomeUttar-pradeshCM Yogi Adityanath Felicitates Outstanding Farmers At Aam Mahotsav 2026 In Lucknow

CM Yogi Adityanath Felicitates Outstanding Farmers At Aam Mahotsav 2026 In Lucknow

Chief Minister Yogi Adityanath honoured outstanding farmers at the Aam Mahotsav 2026 in Lucknow. He flagged off mango export vehicles and released the festival souvenir during the event. Farmers and horticulturists from multiple districts were recognised for their contributions to mango cultivation and horticulture development.

FPJ Web DeskUpdated: Friday, July 03, 2026, 07:53 PM IST
CM Yogi Adityanath Felicitates Outstanding Farmers At Aam Mahotsav 2026 In Lucknow
CM Yogi Adityanath Felicitates Outstanding Farmers At Aam Mahotsav 2026 In Lucknow | X

Lucknow, July 3: Chief Minister Yogi Adityanath on Friday honoured outstanding farmers at the Aam Mahotsav. He first flagged off the vehicle carrying Uttar Pradesh’s mangoes. During the main event, he also released the souvenir of Aam Mahotsav-2026. The Chief Minister inaugurated the Mahotsav by cutting the ceremonial ribbon.

Read Also
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath To Inaugurate Aam Mahotsav 2026 In Lucknow, Over 800...
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath To Inaugurate Aam Mahotsav 2026 In Lucknow, Over 800...

Farmers Honoured

Those honoured by the Chief Minister were:

Basant Kumar – Village Randol, Saharanpur

Asha Singh – Village Mahotepur, Sitapur

Achal Kumar Mishra – Village Medaipurwa, Lakhimpur Kheri

Shailendra Kumar – Village Bhanpur, Unnao

Gopal Maheshwari – Village Madhaupuri, Kasganj

Narvdeshwar Singh – Village Chhabaila, Gorakhpur

Amarpal Singh – Village Akbarpur Sadat, Meerut

Harshvardhan Tyagi – Village Bhadasyana, Hapur

Suryamani Yadav – Village Bishunpur, Hapur

Mohd. Reyan Siddiqui – Amroha

M/s Awadh Nursery – Malihabad, Lucknow

S.C. Shukla – Gomti Nagar, Lucknow

Upendra Kumar Singh – Navipanah, Malihabad, Lucknow

Follow us on