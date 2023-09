MSSA Badminton: Castellino Opens Campaign In Style

Castellino Tiann in action | Salman Ansari

Castellino Tiann of Ryan Int. School ICSE from Malad overcame early hicups to open her campaign beating Sarathaa Chidamram of Shishuvan School from Matunga as the under-12 girls opener MSSA badminton inter-school which began at the Bombay Gymkhana here on Monday.

It is a good beginning I hope to continue in same manner," said Castellion after her match.

After being given a bye in the first round she now marches into the fifth round of the championship after her 21-3 win over Anika Singh of Hiranandani Foundation School.

I had finished runners-up last year this year I will try and make it with the gold," added Cattellion.

Top seeds cruised into the third round in the under-16 catergory.

Poorvi Shirke of Podar Int. CBSE Powai, seeded 2nd over came The Somaiya School, Vidyavihar challenger Shah Mehr 21-6, while the top seed Saisha Vinerkar (Pawar Public School Bhandup) overcame Rustomjee Cambridge Int. School, Dahisar's Aarushi Rajguru 21-4.

Results

Under-12: Karwa Yashi bt Tishaa Pant 21-14, Arshiya Upadhye bt Swadha Dhanesh Rane 21-3, Toprani Nishka bt Deshmukh Anaya 21-8, Anushree Modlimbkar bt Mehta Ruhi 21-7, Shah Dhriti bt Ashmee Borhade 21-12, Jeevika Nayak bt Kashvi Kaushik Mehta 21-10, Aarna Anurag bt Purohit Kapur Aanya 21-7, Ananya S. Todur bt Hitiksha Javeri 21-17, Imaan Motorwala bt Soumyaa Poddar 21-6, Nysa Sinna bt Sanvi Nanaware 21-6, Kaushiki Kanvinde bt Anvai Kale 21-19, Avantikka Goenka bt Prisha Parekh 21-14, Uchil Kashvi bt Kimaya Howawadekar 21-8, Anushree Mahna bt Sanghvi Jia 21-4, Allaina Gada Shah Griva 21-11, Chandar Aarna bt Ananad Abhisri 21-3, Anjani Singh bt Insiyah Lehery 21-16, Singh Anwesha bt Thadeshwar Disha 21-14, Kimaayra Shah bt Shah Milonee 21-15, Samaira Shah bt Tanisha Umekh Shinde 21-16, Shah Kashvi bt Dhanoar Urvi 21-16, Yuvik Mined Vichare bt Shyla Vajifdar 21-19, Gatha Gaikwad bt Mohita Gopinath 21-5, Saumya Mangaonkar bt Aditi Sanjay Kadam 21-5, Bhandari Dia bt Navya Ghosal 21-17, Shriya Srivastava bt Shreya Tiwari 21-12, Patni Amyra bt Sai Mayekar 21-6, Hrishika Khant bt Assma Gavande 21-16, Sianna Noronha bt Zera Parekh 21-3, Avni Shetty bt Timmins Brianna 21-3.

Under-14: Khushi Pahwa Advita bt Tejuil Pawar 21-9, Nikkar Namita bt Bhana Ayana 21-13, Risha Ratish Nandiwedkar bt Patil Lubdha 21-7, Chavan Preet bt Mokashi Sufiya 21-13, Ananya Katdare bt Varsha Reddy 21-9, Mehek Joshi bt Vrinda Gupta 21-9, Diva Chahar bt Geet Bhargava 21-3, Aarya Man bt Garsi Shanaya Shah 21-10, Anika Taneja bt Samridhi Joshi 21-11, Rao Saanvi bt Lamiyah Lehery 21-17, Risha Parab bt Avani Madne 21-4, Anshita Kagalwala bt Surve Pragya 21-14, Juie Parab bt Anvi Kakade 21-17, Dia Kamath bt Ishika Srimal 21-15, Dabholkar Gargi bt Anika Vikrant Pal 21-6, Khushi Pahwa bt Nikkar Namita 21-9, Risha Ratish Nandiwedkar bt Chavan Preet 21-14, Arya Mestry bt Ananya Katdare 21-14, Diva Chahar bt Mehek Joshi 21-19, Anika Taneja bt Aarya Man Garsi 21-9, Risha Parab bt Saanvi Rao 21-5, Juie Parab bt Anshita Kagalwala 21-17, Dabholkar Gargi bt Dia Kamath 21-4.

Under-16: Saisha Vinerkar [1] bt Aarushi Rajguru 21-4, Padnekar Nidhi bt Hiya Shah 21-2, Myra Oak bt Shravani N. Mundhe 21-12, Sabuwala Umaima bt Avani Garg 21-19, Surve Sanskruti bt Avani Singh 21-4, Kyra Barua bt Neha Vicharay 21-11, Ana Bhatia Sanskrati bt Shekhar Patil 21-9, Devanshi Santosh bt Shinde Mahindru Kyra 21-9, Naik Saisha bt Arlekar Avni 21-19, Harshil Jain bt Shrika Lele 21-6, Rhea Kumar bt Jenisha Luthiya 21-8, Riya Vnherkar bt Jhalani Netra 21-9, Pradnya Mane bt Bodawala Zaara, Enaya Golecha bt Janvhi Shah 21-18, Arya Gawde bt Deo Saee 21-10, Bhait Jashvi bt Samantha Fernandes 21-8.