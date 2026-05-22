Yonex Sunrise State Under-19 Badminton Selection Tournament Witnesses Thrilling Matches

Mumbai: Unseeded Gowtham K Hari of Mumbai Suburban kept up his good form to rally from a first-game loss and defeat Pune’s Atharva Goswami 10-15, 15-9, 15-8 and advance to the Boys Under19 singles round of 32 in the Yonex Sunrise State Under19 Badminton Selection Tournament.
The event is organised by the Greater Mumbai Badminton Association, promoted by Badminton Gurukul at the Willingdon Sports Club.
The other matches in the age category saw seeded players advance with relative ease. Top seed Arjun Alugvelli, also of Mumbai Suburban, eased past Akola’s Adarsh Panjwani 15-7, 15-9, while fourth seed Pranay Gadewar of Nagpur beat Raigad’s Mukesh Yadav 15-9, 15-5.
The Under-19 Girls singles matches also saw seeded players advance to the round of 32 with wins. Third seed Prakriti Sharma beat Meemansha Shresh 15- 4, 15-5 and fifth seed Navya Ranka of Pune defeated Ananya Rane 15-10, 15-4.
OTHER RESULTS
BS U19 – Round of 64 Avadhut Kadam bt Jayden Noronha 15-3, 15- 5, Yash Gaurav Sinha bt Hrugved Bhosale 15-3, 15-4, Nikshep Katre bt Sumit Made 15-13, 15-7; Aayush Adey bt Pragnay Shinde 15-9, 15-10;
GS U19 – Round of 64 Simran Bakare bt Prisha Shah 15-3, 15-7; Pranjal Shinde bt Anvi More 15-8, 15-6; Ketaki Thite bt Soyara Shelar 15-11, 15-10.
XD U19 – Round of 32 Prasanna Manna/ Anannya Shinde bt Soham Gode/ Ninoshka Deodikar 15-7, 15-10; Satya Chauhan/Manasvi Chauhan bt Aayan Kapadia/Khushi Pahwa 15-12, 13-15, 15-13, Gaurang Katkar/ Niranjanee Deshpande bt Sarthak Kulkarni/ Tanishka Patil 15-10, 15-11, Apurv Davadate/Safa Shaikh bt Raghavendra Yadav/Sharvari Survase 9-15, 15-12, 15-12.
To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: