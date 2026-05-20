 Mumbai Players Launch Dominant U-19 Badminton Campaign With Straight-Set Wins At Yonex Sunrise State Selection Tournament
Mumbai players Jayden Noronha, Gowtham K Hari and Harshit Mahimkar opened with straight-game wins in the Yonex Sunrise State U-19 Badminton Selection Tournament, organisers said. GMBA organised the event, promoted by Badminton Gurukul and hosted by Willingdon SC, where Mumbai Suburb and Greater Mumbai shuttlers advanced from boys' singles Round 128 on the opening day.

Haridev PushparajUpdated: Wednesday, May 20, 2026, 05:27 PM IST
Players in action at Yonex Sunrise Maharashtra State 1st Junior (U-19) Badminton Selection Tournament 2026 |

Mumbai players made confident beginnings to their campaign, scoring straightforward wins to advance in the Yonex Sunrise State U-19 Badminton Selection Tournament, organized by GMBA, promoted by Badminton Gurukul and hosted by Willingdon SC.

Jayden Noronha and Gowtham Hari of Mumbai Suburban, outplayed Thane’s Hardik Motwani and Amravati’s Parth yadeTa 15-8, 15-8 and 15-5, 15-4 resepectively, while Greater Mumbai’s Harshit Maimkar got the better of Ahilyanagar’s Mithilesh Pawar 15-6, 15-5.

In the Boys U-19 doubles round of 32 matches, Suhar Nayse (Nagpur) and Satya Chauhan (Mumbai Suburban) defeated Apurv Davadte (Thane) and Tanishq Kenjale (Pune) 17-15, 16-14 in a closely contested encounter.

BRIEF SCORE

BS U19

R128

Jayden Noronha, Mumbai Suburb, def. Hardik Motwani, Thane, 15-8 15-8; Harshit Mahimkar, Greater Mumbai, def. Mithilesh Pawar, Ahilyanagar, 15-6 15-5; Gowtham K Hari, Mumbai Suburb, def. Parth Tayade, Amravati, 15-5 15-4; Om Warbhe, Chandrapur, def. Jinay Sakariya, Thane, 17-15 15-7

BD U19

R32

Sairaj Nayse, Nagpur, and Satya Chauhan, Mumbai Suburb, def. Apurv Davadate, Thane, and Tanishq Kenjale, Pune, 17-15 16-14; Mukkesh Yadavar, Raigad, and Pravit Sahu, Mumbai Suburb, def. Aditya Khamkar, Satara, and Atharva Rane, Mumbai Suburb, 15-12 15-11; Raghavendra Yadav, Pune, and Yash More, Parbhani, def. Arjun Pawar, Ratnagiri, and Aryan Gada, Thane, 15-12 17-19 15-9; Aditya Poojary and Prasanna Manna, Sangli, def. Raj Munde, Beed, and Shaurya Sanap, Ratnagiri, 15-9 15-8

