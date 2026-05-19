Maharashtra State Junior Badminton Tournament 2026: Pravit Sahu, Jayden Noronha Register Wins In U-19 Singles

Young badminton players compete in the under-19 category during the Maharashtra State Junior selection tournament in Worli | File Photo

Mumbai, May 19: Pravit Sahu and Jayden Noronha registered victories in the under-19 boys' singles Round of 128 matches of the first Maharashtra State Junior badminton selection tournament at the Willingdon Sports Club, Worli, on Tuesday. Sahu from Mumbai Suburban beat Nivaan Shah of Greater Mumbai 15-13, 15-10, while Jayden from Mumbai Suburban defeated Hardik Motwani of Thane 15-8, 15-8. Mayuresh-Rishabh win doubles tie In the U-19 doubles Round of 32 matches, Mayuresh Sonawane and Rishabh Gajwani defeated Nivaan Shah and Shrayaansh Jajoo 15-6, 15-9. Boys' singles results Boys' singles: U-19: Round of 128: Adarsh Panjwani bt Siddharth Panicker w.o.; Mayuresh Sonawane bt Kabir Kosambia 15-5, 15-13; Aarav Agnihotri bt Ruturaj Chipat, w.o.; Piyush Chaudhari bt Vihaan Rathi 15-13, 16-14; Darsh Sarda bt S Karnik 15-10, 15-10; S Khorate, Pune, bt Aditya Khamkar 15-3, 15-8; P Sahu bt Nivaan Shah 15-13, 15-10; A Kadam (5) bt Raj Munde, Beed, 15-5, 15-6; J Noronha bt H Motwani, Thane, 15-8, 15-8; A Deshmukh bt S Mhapankar 15-6, 15-3; V Pardeshi bt N Gokhale 15-4, 15-12; Y Gaurav Sinha bt A Anand 15-3, 15-9; H Bhosale bt Arav Chawla 15-4, 15-11; O Warbhe bt J Sakariya 17-15, 15-7; R Kukkadwal bt N Gujare 17-15, 15-9; M Yadavar bt A Kulkarni 13-15, 15-9, 15-8; S Satpute bt E Dsouza 15-11, 15-11; C More bt A Jadhav, w.o.; S Patankar (10) bt S Gode, 15-7, 15-9; H Mahimkar bt M Pawar, 15-6, 15-5; A Kapadia bt O Haralekar, 15-7, 15-8; J Suthar bt G Katkar, 15-12, 15-4; N Katre (8) bt A Kharade, 15-2, 15-4; S Made bt S Munshettiwar, 15-12, 15-1; A Poojary bt A Raisurana, 15-12, 15-12; R Gajwani bt N Surve, w.o.; A Adey (13) bt S Jajoo, 15-7, 15-5; P Shinde bt G Ughade, 15-3, 15-4; G K Hari bt P Tayade, 15-5, 15-4; A Goswami bt S Sanap, 15-3, 15-13; L A Singha bt A Kharade, 15-6, 15-2; Y More bt H Viswanathan, 15-8, 15-9; A Minda bt T Chavan, 15-10, 15-9; R Patil bt A Rane, 15-13, 15-8; D Kankal bt A Gada, 12-15, 18-16, 15-8; S Tambe bt S Kulkarni, 15-6, 15-12; K Sawale bt N Bhanushali, 15-7, 15-13; O Joshi bt A Rudagi, 15-5, 15-9; A Pawar bt A Parekh, 15-4, 15-6; P Manna bt P Gawade, 15-9, 15-5; T Ade bt T Kakraniya, 15-2, 15-5; S Arya bt D Bangari, 15-6, 15-4; U Deshmukh bt S Nayse, 15-13, 15-13; H Nerkar bt V Purohit, 15-4, 15-5; T Kenjale bt P Gupta, 15-6, 15-5; T Mehendale bt J Mehta, 15-7, 15-9; E Uppu bt D Rainak, w.o.; A Parker bt M Kamble, 9-15, 15-13, 15-11; T Samal bt N Sahoo, 15-11, 15-11; A Sharma bt S Shah, 15-4, 15-1; I Wankhede bt H Patil, 15-12, 15-7; R Yadav bt S Nalawade, 11-15, 15-12, 15-7; P Pathak bt C Singhania, 15-7, 10-15, 15-10; D Nikam bt H Bhatkar, 15-12, 15-11; S Chaure bt A Rathod, 15-7, 15-6; H Singh bt R Mascarenhas, 15-11, 15-13; V Negi bt G Mehandiratta, 12-15, 16-14, 15-13; R Wadate bt N Pitale, 15-5, 17-15; D Gonsalves bt A Bondarwad, 15-8, 15-13; Y Bhongle bt A Abhyankar, 15-4, 15-5; S Maslekar bt S Lal, 15-3, 15-9. Boys' doubles results Boys' doubles: U-19: Round of 32: M Sonawane/R Gajwani bt N Shah/S Jajoo 15-6, 15-9; S Shelar/U Deshmukh bt A Jadhav/D Rainak w.o.