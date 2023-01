Shattila Ekadashi: Tithi, shubh muhurat, vrat vidhi, and holy chants to recite during this auspicious day

Shattila Ekadashi | Photo credits: Pinterest

As per the Hindu calendar, Shattila Ekadashi falls on January 18 this year. The auspicious day coincides with the Krishna Paksha of Magh month. Shattila Ekadashi is also called ‘Tilda.’

Hindus worship Lord Vishnu on Shattila Ekadashi, and devotees who fast on this day are believed to be rewarded with ‘Moksha’. Practising this day, devotees also donate ‘til’ on Ekadashi to get rid of their past sins.

Here are all the details you need to know about the Tithi and Muhurat for Shattila Ekadashi.

Shattila Ekadashi Tithi:

Ekadashi Tithi Begins - 06:05 PM on Jan 17, 2023

Ekadashi Tithi Ends - 04:03 PM on Jan 18, 2023

Shattila Ekadashi Shubh Muhurat:

Shubh Muhurat: 4:30 AM to 8:00 AM on January 18, 2023

Shattila Ekadashi Parana Time:

Parana Time - 07:15 AM to 09:22 AM on January 19, 2023

Shattila Ekadashi Vrat Vidhi:

Devotees usually wake up early and take a holy bath at the time of sunrise.

Eating til early in the morning is also considered to be auspicious.

While fasting on Ekadashi is not mandatory, many voluntarily fast to be blessed by Lord Vishnu. One can either observe a full or partial fast on Ekadashi. During the fast, one cannot consume any food grains, rice and pulses.

Read Also Guiding Light: Spirituality is extraordinary Greed

Shattila Ekadashi Mantra and Aarti:

Lord Vishnu Mantra

ऊं नारायणाय विद्महे,

वासुदेवाय धीमहि,

तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।

‘नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये, सहस्त्रपादाक्षि शिरोरु बाहवे,

सहस्त्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्रकोटि युग धारिणे नम:।।’

ऊं नमो भगवते वासुदेवाय।

ऊं नमो नारायणाय नम:।

ऊं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः।

ऊं विष्णवे नमः।

शांता कारम भुजङ्ग शयनम पद्म नाभं सुरेशम।

विश्वाधारं गगनसद्र्श्यं मेघवर्णम शुभांगम।

लक्ष्मी कान्तं कमल नयनम योगिभिर्ध्यान नग्म्य्म।

वन्दे विष्णुम भवभयहरं सर्व लोकैकनाथम।।

Lord Vishnu Aarti

जय जगदीश हरे, प्रभु! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट, छन में दूर करे॥ जय जगदीश हरे

जो ध्यावै फल पावै, दु:ख बिनसै मनका।

सुख सम्पत्ति घर आवै, कष्ट मिटै तनका॥ जय जगदीश हरे

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी॥ जय जगदीश हरे

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी।

पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी॥ जय जगदीश हरे

तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता।

मैं मुरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ जय जगदीश हरे

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूँ दयामय, तुमको मैं कुमती॥ जय जगदीश हरे

दीनबन्धु, दु:खहर्ता तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पडा तेरे॥ जय जगदीश हरे

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढाओ, संतन की सेवा॥ जय जगदीश हरे

जय जगदीश हरे, प्रभु! जय जगदीश हरे।

मायातीत, महेश्वर मन-वच-बुद्धि परे॥ जय जगदीश हरे

आदि, अनादि, अगोचर, अविचल, अविनाशी।

अतुल, अनन्त, अनामय, अमित, शक्ति-राशि॥ जय जगदीश हरे

अमल, अकल, अज, अक्षय, अव्यय, अविकारी।

सत-चित-सुखमय, सुन्दर शिव सत्ताधारी॥ जय जगदीश हरे

विधि-हरि-शंकर-गणपति-सूर्य-शक्तिरूपा।

विश्व चराचर तुम ही, तुम ही विश्वभूपा॥ जय जगदीश हरे

माता-पिता-पितामह-स्वामि-सुहृद्-भर्ता।

विश्वोत्पादक पालक रक्षक संहर्ता॥ जय जगदीश हरे

साक्षी, शरण, सखा, प्रिय प्रियतम, पूर्ण प्रभो।

केवल-काल कलानिधि, कालातीत, विभो॥ जय जगदीश हरे

राम-कृष्ण करुणामय, प्रेमामृत-सागर।

मन-मोहन मुरलीधर नित-नव नटनागर॥ जय जगदीश हरे

सब विधि-हीन, मलिन-मति, हम अति पातकि-जन।

प्रभुपद-विमुख अभागी, कलि-कलुषित तन मन॥ जय जगदीश हरे

आश्रय-दान दयार्णव! हम सबको दीजै।

पाप-ताप हर हरि! सब, निज-जन कर लीजै॥ जय जगदीश हरे

Lord Krishna is also worshiped on the occasion of Shattila Ekadashi. His idol is immersed in water with til as per rituals.

Devotees come together worship Lord Vishnu and Krishna on this day. People often come together with relatives and friends to sing bhajans and offer prayers.

(If you have a story, you have our ears, be a citizen journalist and send us your story here. To receive our E-paper on WhatsApp daily, please click here. To receive it on Telegram, please click here. We permit sharing of the paper's PDF on WhatsApp and other social media platforms.)