Pune Zilla Parishad-Panchayat Samiti Elections On February 7: District-Wise Total Number Of Voters & How To Check Your Name In Voting List

The Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections, which were scheduled to be held on February 5, were postponed by the Maharashtra State Election Commission to February 7 after the death of Ajit Pawar in a tragic plane crash in Pune’s Baramati district on January 28.
In Pune, the elections are being held in 13 talukas. A total of 29.72 lakh voters will exercise their right to vote, including 15.22 lakh male, 14.50 lakh female and 91 transgender voters.
We take a look at the district-wise voters:
Daund – 2,73,100 (1,32,678 female, 1,40,415 male and 7 transgender voters)
Shirur – 3,01,786 (1,48,434 female, 1,53,339 male and 13 transgender voters)
Maval – 2,00,316 (98,226 female, 1,02,082 male and 8 transgender voters)
Mulshi – 1,73,401 (77,483 female, 95,913 male and 3 transgender voters)
Haveli – 2,51,433 (1,20,702 female, 1,30,821 male and 10 transgender voters)
Khed – 2,95,824 (1,44,597 female, 1,51,223 male and 7 transgender voters)
Baramati – 2,62,642 (1,29,571 female, 1,35,062 male and 9 transgender voters)
Indapur – 3,21,002 (1,56,576 female, 1,64,409 male and 17 transgender voters)
Velhe – 55,230 (28,898 female, 26,334 male and 2 transgender voters)
Purandar – 1,89,403 (94,129 female, 95,271 male and 3 transgender voters)
Ambegaon – 1,84,052 (90,857 female, 93,189 male and 6 transgender voters)
Junnar – 3,07,260 (1,51,409 female, 1,55,806 male and 5 transgender voters)
Bhor – 1,54,810 (76,457 female, 78,352 male and 1 transgender voter)
How to check your name in the voting list?
1. Download the ‘Matadhikar’ app from the Play Store
2. Click on ‘Search Voter List’
3. Search by name or EPIC number
4. Select your local civic body
5. Select your district
6. Enter your full name or EPIC number and click on search