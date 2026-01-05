 Pune Municipal Polls: These 13 Battles Will Decide Who Rules PMC
Pune Municipal Polls: These 13 Battles Will Decide Who Rules PMC

Several high-stakes and closely watched contests are expected across the city. While parties such as the Congress, Shiv Sena, NCP-SP, Shiv Sena (UBT), Maharashtra Navnirman Sena (MNS) and Vanchit Bahujan Aghadi (VBA) are not major contenders this time, they are likely to influence outcomes in select wards

Aakash SinghUpdated: Monday, January 05, 2026, 11:46 AM IST
article-image
Pune Municipal Polls: These 13 Battles Will Decide Who Rules PMC | Anand Chaini

The battle for Pune is intensifying as Deputy Chief Minister Ajit Pawar-led Nationalist Congress Party (NCP) takes the Bharatiya Janata Party (BJP) head-on in the civic polls.

Several high-stakes and closely watched contests are expected across the city. While parties such as the Congress, Shiv Sena, NCP-SP, Shiv Sena (UBT), Maharashtra Navnirman Sena (MNS) and Vanchit Bahujan Aghadi (VBA) are not major contenders this time, they are likely to influence outcomes in select wards.

Here’s a look at 13 key battles that could shape the outcome of the election:

1. Ward No. 5 (Kalyaninagar - Wadgaonsheri): Narayan Galande (BJP) vs Sachin Bhagat (NCP)

2. Ward No. 7 (Gokhalenagar - Wakadewadi): Rashmi Bhosale (BJP) vs Datta Bahirat (NCP)

3. Ward No. 8 (Aundh - Bopodi): Sunny Nimhan (BJP) vs Prakash Dhore (NCP)

4. Ward No. 9 (Sus - Baner - Pashan): Ganesh Kalamkar (BJP) vs Baburao Chandere (NCP)

5. Ward No. 9 (Sus - Baner - Pashan): Lahu Balwadkar (BJP) vs Amol Balwadkar (NCP)

6. Ward No. 12 (Shivajinagar - Model Colony): Nivedita Ekbote (BJP) vs Balasaheb Bodke (NCP)

7. Ward No. 14 (Koregaon Park - Mundhwa): Umesh Gaikwad (BJP) vs Sunil Gaikwad (NCP) vs Rajendra Wagaskar (MNS)

8. Ward No. 18 (Wanwadi - Salunkhe Vihar): Prashant Jagtap (Congress) vs Abhijeet Shivarkar (BJP)

9. Ward No. 24 (Kasba Peth - Kamala Nehru Hospital): Ganesh Bidkar (BJP) vs Pranav Dhangekar (Shiv Sena)

10. Ward No. 36 (Sahakarnagar - Padmavati): Subhash Jagtap (NCP) vs Veena Ghosh (BJP)

11. Ward No. 36 (Sahakarnagar - Padmavati): Mahesh Wabale (BJP) vs Aba Bagul (Shiv Sena)

12. Ward No. 38 (Balajinagar - Ambegaon - Katraj): Prakash Kadam (NCP) vs Vasant More (Shiv Sena-UBT) vs Swaraj Babar (Shiv Sena) vs Vyankoji Khopde (BJP)

13. Ward No. 40 (Kondhwa Budrk - Yewalewadi): Ranjana Tilekar (BJP) vs Gangadhar Badhe (NCP)

