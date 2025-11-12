 Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Elections: Check Ward-Wise Reservation List For Upcoming PCMC Polls
e-Paper Get App
HomePunePimpri-Chinchwad Municipal Corporation Elections: Check Ward-Wise Reservation List For Upcoming PCMC Polls

Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Elections: Check Ward-Wise Reservation List For Upcoming PCMC Polls

As per the draw, 64 of the 128 seats in the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) have been reserved for women

Varad BhatkhandeUpdated: Wednesday, November 12, 2025, 01:52 PM IST
article-image
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Elections: Check Ward-Wise Reservation List For Upcoming PCMC Polls | Sourced

Pimpri-Chinchwad: The draw for the reservation of seats for the Pune Municipal Corporation (PMC) elections was held on Tuesday at Prof. Ramkrushna More Auditorium in Chinchwad.

As per the draw, 64 of the 128 seats in the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) have been reserved for women. Among these, 35 seats fall under the General category, 17 are reserved for Other Backward Class (OBC) candidates, 10 for Scheduled Caste (SC) candidates, and 2 for Scheduled Tribe (ST) candidates. Among men, 36 seats are in the general category, 17 are reserved for OBCs, 10 for SCs, and 1 for STs.

The PMC has a total of 32 wards and four corporators per ward, which is a total of 128 seats.

Read Also
Pimpri-Chinchwad: PCMC Announces Ward-Wise Reservation List For Upcoming Civic Elections - All You...
article-image

Ward No. 1 (Chikhali Gaothan–More Wasti)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General

FPJ Shorts
'It Will Happen': Abhishek Sharma’s New Tattoo Captures Fearless Mindset
'It Will Happen': Abhishek Sharma’s New Tattoo Captures Fearless Mindset
Gold Prices Climb ₹328 To ₹1,24,241 Per 10 Grams, Mirroring Gains In Global Markets Amid Renewed US Federal Reserve Optimism
Gold Prices Climb ₹328 To ₹1,24,241 Per 10 Grams, Mirroring Gains In Global Markets Amid Renewed US Federal Reserve Optimism
Bank Of Baroda Apprentice Recruitment 2025: Application Process For 2,700 Posts Begins; Check Eligibility Criteria & Other Details Here
Bank Of Baroda Apprentice Recruitment 2025: Application Process For 2,700 Posts Begins; Check Eligibility Criteria & Other Details Here
'Many Ministers Will Go To Jail...': Congress Leader Ramesh Chennithala On Sabarimala Gold Theft Case
'Many Ministers Will Go To Jail...': Congress Leader Ramesh Chennithala On Sabarimala Gold Theft Case

Ward No. 2 (Moshi–Borhadewadi)
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General

Ward No. 3 (Charholi–Dudulgaon)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General

Ward No. 4 (Dighi–Bopkhel)
A - SC (Women)
B - ST
C - OBC (Women)
D - General

Ward No. 5 (Gawali Nagar–Chakrapani Wasahat)
A - OBC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General

Ward No. 6 (Dhawade Wasti–Sadguru Nagar)
A - OBC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General

Ward No. 7 (Bhosari Gaothan–Sandvik Colony)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General

Read Also
Pune: Cybercriminals Send Fake Arrest Warrant With Nirmala Sitharaman’s Signature, Extort ₹99...
article-image

Ward No. 8 (Indrayani Nagar–Balaji Nagar)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 9 (Nehru Nagar–Kharalwadi)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 10 (Sambhaji Nagar–Morwadi)
A - SC (Women)
B - OBC (Women)
C - General
D - General

Ward No. 11 (Krishna Nagar–Gharakul Project)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 12 (Talawade Gaothan–Rupi Nagar)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 13 (Nigdi Gaothan–Yamuna Nagar)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 14 (Chinchwad Railway Station–Akurdi Gaothan)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 15 (Nigdi–Pradhikaran)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 16 (Ravet–Kiwale)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 17 (Walhekarwadi–Chinchwade Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General

Ward No. 18 (Chinchwad Gaothan–Keshav Nagar)
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General

Ward No. 19 (Empire Estate–Anand Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC (Women)
C - General
D - General

Ward No. 20 (Sant Tukaram Nagar–Kasarwadi)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General

Read Also
Royal Challengers Bengaluru’s Home Games To Be Played At Pune’s MCA Stadium? Here’s All You...
article-image

Ward No. 21 (Pimpri Gaon–Jijamata Hospital)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General

Ward No. 22 (Kalewadi–Nade Nagar)
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General

Ward No. 23 (Thergaon Gaothan–Padwal Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General

Ward No. 24 (Ganesh Nagar–Padamji Paper Mill)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 25 (Punawale–Tathawade)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 26 (Pimple Nilakh–Kaspate Wasti)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 27 (Kalewadi–Rahatani Gaothan)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 28 (Pimple Saudagar)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General

Ward No. 29 (Pimple Gurav–Javalkar Nagar)
A - SC (Women)
B - ST (Women)
C - OBC
D - General

Ward No. 30 (Dapodi–Phugewadi)
A - SC
B - ST (Women)
C - OBC
D - General (Women)

Ward No. 31 (Navi Sangvi–Vinayak Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General

Ward No. 32 (Sangvi Gaothan)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General

Total: 32 Wards
Total Corporators: 128 (4 per ward)

Follow us on

RECENT STORIES

Pune To Be India's First City With Fully Green Bus Fleet By December 2025

Pune To Be India's First City With Fully Green Bus Fleet By December 2025

Ahead of Local Body Polls, Nashik Collector Orders Strict Adherence To Model Code Of Conduct

Ahead of Local Body Polls, Nashik Collector Orders Strict Adherence To Model Code Of Conduct

Pimpri-Chinchwad: PCMC Reservation Draw Jolts Veteran Politicians, Forces Many To Field Women From...

Pimpri-Chinchwad: PCMC Reservation Draw Jolts Veteran Politicians, Forces Many To Field Women From...

Bhujbal-Kande Feud Casts Shadow Over Mahayuti Unity In Nashik

Bhujbal-Kande Feud Casts Shadow Over Mahayuti Unity In Nashik

PCMC's 'Sakhi Aangan' To Generate Rs 10 Lakh Monthly For Women SHGs

PCMC's 'Sakhi Aangan' To Generate Rs 10 Lakh Monthly For Women SHGs