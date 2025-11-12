Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Elections: Check Ward-Wise Reservation List For Upcoming PCMC Polls

Pimpri-Chinchwad: The draw for the reservation of seats for the Pune Municipal Corporation (PMC) elections was held on Tuesday at Prof. Ramkrushna More Auditorium in Chinchwad.
As per the draw, 64 of the 128 seats in the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) have been reserved for women. Among these, 35 seats fall under the General category, 17 are reserved for Other Backward Class (OBC) candidates, 10 for Scheduled Caste (SC) candidates, and 2 for Scheduled Tribe (ST) candidates. Among men, 36 seats are in the general category, 17 are reserved for OBCs, 10 for SCs, and 1 for STs.
The PMC has a total of 32 wards and four corporators per ward, which is a total of 128 seats.
Ward No. 1 (Chikhali Gaothan–More Wasti)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 2 (Moshi–Borhadewadi)
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 3 (Charholi–Dudulgaon)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 4 (Dighi–Bopkhel)
A - SC (Women)
B - ST
C - OBC (Women)
D - General
Ward No. 5 (Gawali Nagar–Chakrapani Wasahat)
A - OBC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 6 (Dhawade Wasti–Sadguru Nagar)
A - OBC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 7 (Bhosari Gaothan–Sandvik Colony)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 8 (Indrayani Nagar–Balaji Nagar)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 9 (Nehru Nagar–Kharalwadi)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 10 (Sambhaji Nagar–Morwadi)
A - SC (Women)
B - OBC (Women)
C - General
D - General
Ward No. 11 (Krishna Nagar–Gharakul Project)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 12 (Talawade Gaothan–Rupi Nagar)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 13 (Nigdi Gaothan–Yamuna Nagar)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 14 (Chinchwad Railway Station–Akurdi Gaothan)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 15 (Nigdi–Pradhikaran)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 16 (Ravet–Kiwale)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 17 (Walhekarwadi–Chinchwade Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 18 (Chinchwad Gaothan–Keshav Nagar)
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 19 (Empire Estate–Anand Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC (Women)
C - General
D - General
Ward No. 20 (Sant Tukaram Nagar–Kasarwadi)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 21 (Pimpri Gaon–Jijamata Hospital)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 22 (Kalewadi–Nade Nagar)
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 23 (Thergaon Gaothan–Padwal Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 24 (Ganesh Nagar–Padamji Paper Mill)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 25 (Punawale–Tathawade)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 26 (Pimple Nilakh–Kaspate Wasti)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 27 (Kalewadi–Rahatani Gaothan)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 28 (Pimple Saudagar)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 29 (Pimple Gurav–Javalkar Nagar)
A - SC (Women)
B - ST (Women)
C - OBC
D - General
Ward No. 30 (Dapodi–Phugewadi)
A - SC
B - ST (Women)
C - OBC
D - General (Women)
Ward No. 31 (Navi Sangvi–Vinayak Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 32 (Sangvi Gaothan)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Total: 32 Wards
Total Corporators: 128 (4 per ward)