PCMC Elections 2026: 128 Seats, 32 Wards, Multiple Alliances -- Check Full List Of Candidates Here!

Pimpri-Chinchwad: The political atmosphere in Pimpri Chinchwad has reached a fever pitch as the municipal elections for a total of 128 seats approach. With candidates finalised across 32 wards, the competition has intensified significantly. The battle is particularly fierce in 17 key wards where high-profile figures are set for a direct face-off.
In these battleground wards, former corporators, ruling party leaders, former opposition leaders, and various high-ranking office bearers are pitted against one another. Also, the alliance dynamics have created unique scenarios on the ground. In Ward 24, a strategic alliance has been formed between the Eknath Shinde-led Shiv Sena and the Ajit Pawar-led Nationalist Congress Party (NCP). According to the seat-sharing agreement, both the Shinde Sena and the NCP will field two candidates each in this ward.
However, a major shift occurred in the same ward for the BJP. After the 'AB' forms, which are official party nomination forms of three BJP candidates, were rejected, the party is now left with only one candidate contesting under the 'Lotus' symbol in that specific area. As all major parties have fielded candidates across the 128 seats, the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) General Elections 2025-26 have officially entered their final and most competitive phase.
Following Is The Ward-Wise List Of All Candidates Who Will Contest The PCMC Elections 2026:
Ward Number 1
A Seat
1) Vijay Govind Jhare – Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
2) Suresh Ranganath Mhetre - Bharatiya Janata Party (BJP)
3) Vikas Namdev Sane - Nationalist Congress Party (NCP)
4) Birudev Manka Mote - Vanchit Bahujan Aghadi (VBA)
B Seat
1) Sadhana Netaji Kashidh - NCP
2) Sonam Vinayak More - BJP
C Seat
1) Sangeeta Prabhakar Tamhane - NCP
2) Sheetal Jitendra Yadav - BJP
D Seat
1) Rahul Kumar Sarjerao Bhosale - Shiv Sena (UBT)
2) Ganesh Dattatraya Mayekar - BJP
3) Akash Vitthal Shinde - Indian National Congress
4) Yash Dattatraya Sane - NCP
5) Pravin Dhondiba Patil - Independent
6) Santosh Lingappa Sane - Independent
Ward Number 2
A Seat
1) Sujata Nilesh Borate - BJP
2) Rupali Parshuram Alhat - NCP
B Seat
1) Sarika Nitin Borate - BJP
2) Ashwini Santosh Jadhav - NCP
C Seat
1) Rahul Gulab Jadhav - BJP
2) Vishal Vilas Aher - NCP
3) Rohit Walmik Jagtap - Shiv Sena (Eknath Shinde)
4) Santosh Kisan Kasbe - VBA
5) Dnyaneshwar Dattu Borhade - Independent
6) Sunil Ramling Kadam - Independent
D Seat
1) Nikhil Shivaji Borhade - BJP
2) Vasant Prabhakar Borate - NCP
3) Laxman Ramesh Thorat - Independent
Ward Number 3
A Seat
1) Rekha Rahul Ovhal - Shiv Sena (UBT)
2) Sarika Ravindra Gaikwad - BJP
3) Gauri Madhukar Narsinge - Congress
4) Anuradha Deepak Salunkhe - NCP
5) Aarti Prakash Gawai - Independent
6) Punam Dayanand Magar - Independent
7) Janhavi Nemanand Rasage - Independent
B Seat
1) Prakash Baban Alhat - NCP
2) Nitin Appa Kalje - BJP
3) Dnyaneshwar Suresh Borate - Independent
C Seat
1) Punam Amit Tapkir - NCP
2) Archana Rajesh Raste - BJP
D Seat
1) Imran Mustaq Khan - Aam Aadmi Party (AAP)
2) Sachin (Bhau) Tapkir - BJP
3) Laxman Sopan Saste - NCP
Ward Number 4
A Seat
1) Shruti Vikas Dolas - BJP
2) Pratibha Abhimanyu Dorkar - NCP
3) Anjali Sachin Sarode - Congress
4) Bharati Sudam Bhise - VBA
5) Sunita Rajendra Chajchidak - Independent
B Seat
1) Mangesh Shivaji Asawale - NCP
2) Krushna Bhikaji Surkule - BJP
C Seat
1) Shradha Yogesh Akulwar - NCP
2) Nani aka Hirabai Govardhan Ghule - BJP
D Seat
1) Uday Dattatraya Gaikwad - BJP
2) Manisha Maruti Parande - Shiv Sena
3) Chandrakant Sahebrao Walke - NCP
4) Bhagyadev Eknath Ghule - Independent
5) Savita Santosh Ghule - Independent
6) Rajendra Mansingh Chajchidak - Independent
Ward Number 5
A Seat
1) Anuradha Devidas Gophane - BJP
2) Bhimabai Popat Phuge - NCP
B Seat
1) Sagar Balasaheb Gawali - BJP
2) Amar Parshuam Phuge - NCP
C Seat
1) Priyanka Pravin Barse - NCP
2) Kavita Vinayak Bhongale - BJP
3) Kalpana Ranganath Shete - Shiv Sena (UBT)
4) Vidyalata Ashok Kamlekar - Independent
D Seat
1) Adv Rahul Balasaheb Gawali - NCP
2) Haresh Bajirao Dolas - Congress
3) Jalindar Kisan Shinde - BJP
4) Dilip Dnyandev Sawant - Shiv Sena (UBT)
Ward Number 6
A Seat
1) Rekha Devram Devkar - BJP
2) Indubai Laxman Ghanwat - Congress
3) Jaya Vishal Landge - AAP
4) Varsha Ganesh Badhe - NCP
B Seat
1) Ravi Laxman Landge - BJP (Won Uncontested)
C Seat
1) Rajshri Rajendra Landge - BJP
2) Priyanka Mayur Lande - NCP
D Seat
1) Yogesh Sopan Landge - BJP
2) Santosh Kaluram Landge - NCP
Ward Number 7
A Seat
1) Viraj Vishwanath Lande - NCP
2) Santosh Anna Dnyaneshwar Londhe - BJP
B Seat
1) Sonali Dattatraya Gavhane - BJP
2) Anuradha Sushil Landge - NCP
C Seat
1) Rani Ashok Pathare - BJP
2) Ashiwni Nilesh Phuge - NCP
3) Priyanka Suresh Dolas - VBA
D Seat
1) Mangesh Anand Ambekar - AAP
2) Amol Madhukar Dolas - NCP
3) Nitin Dnyaneshwar Landge - BJP
Ward Number 8
A Seat
1) Suhas Laxman Kamble - BJP
2) Amit Jalindar Kamble - Congress
3) Dhammadeep Sunil Lagade - Bahujan Samaj Party (BSP)
4) Niket Chandrakant Shinde - AAP
5) Seema Ravindra Sawale - NCP
6) Datta Macchindra Shete - Shiv Sena (UBT)
7) Mahendra Laxman Sarode - Shiv Sena
8) Satyavan Bhanudas Kamble - VBA
9) Girish Mohan Waghmare - Independent
10) Sunil Dhondu Gaikwad - Independent
11) Vaishnavi Subhash Waghmare - Independent
B Seat
1) Namrata Yogesh Lndhe - BJP
2) Rajshri Arvind Gagare - NCP
3) Hina Firoz Tamboli - VBA
4) Mangal Govind Chunchune - Independent
C Seat
1) Nilima Shivraj Landge - BJP
2) Prajakta Santosh Patil - Congress
3) Ashwini Sanjay Wabale - NCP
4) Sarita Yogesh Kurhade - Shiv Sena (UBT)
5) Madhuri Nilesh Mutake - Shiv Sena
6) Samina Ayaj Shaikh - VBA
7) Laxmi Baba Jadhav - Nationalist Republican Party
D Seat
1) Vilas Hanumantrao Madigeri - BJP
2) Prakash Dhirendra Jha - Congress
3) Kuldeep Sunil Lagade - BSP
4) Tushar Bhivaji Sahane - NCP
5) Manoj Rajkumar Chauhan - Sanay Chhatrapati Shasan
6) Javed Rashid Shaha – Pimpri-Chinchwad Parivartan Vikas Aghadi
7) Prashant Vishnu Bachute - VBA
8) Babasaheb Kaluram Jadhav - Swarajya Shakti Sena
9) Salar Umarsaheb Shaikh - Welfare Party of India
10) Abhishek Vilas Madigeri - Independent
11) Balasaheb Bhausaheb More - Independent
12) Govind Haribhau Chunchune - Independent
13) Kalinder Gulab Shaikh - Independent
Ward Number 9
A Seat
1) Kamlesh Dashrath Walke - BJP
2) Umesh Ram Khandare - Congress
3) Baba Balu Kamble - BSP
4) Siddharth Anna Bansode - NCP
5) Sagar Gopal Suryawanshi - Shiv Sena (UBT)
6) Dhammaraj Navnath Salwe - NCP-Sharadchandra Pawar (NCP-SP)
7) Shubham Ram Tandale - Shiv Sena
8) Ashok Chandrakant Bansode - VBA
9) Bhikaram Kisan Kamble - Republican Sena
10) Akshay Sanjay Telangi - Independent
11) Pravin Rambhau Kamble - Independent
B Seat
1) Samrin Rafiq Qureshi - Congress
2) Minaj Faruq Inamdar - BJP
3) Anita Sanjay Mangodekar - Shiv Sena
4) Vaishali Dnyandev Ghodekar - NCP
5) Asman Imran Shaikh - NCP-SP
C Seat
1) Sheetal Samir Masulkar - BJP
2) Manusha Sumant Garud - Congress
3) Asha Hanumant Bhosale - BSP
4) Rasika Vishal Masulkar - NCP
5) Baby Chandrakant Bochkure - NCP-SP
6) Sarala Vijay Salve - VVA
7) Alisha Ajij Shaikh - Independent
8) Reshma Rahim Syed - Independent
9) Kanchan Ravi Waghmare (Gavhane) - Independent
10) Chaya Sanjay Jagdale - Independent
D Seat
1) Sadguru Mahadev Kadam - BJP
2) Ashok Bhagwan Dhaygude - Congress
3) Rahul Hanumantrao Bhosale - NCP
4) Mahesh Ramrao Masolkar - NCP-SP
5) Ganesh Sudhakar Jadhav - Shiv Sena (UBT)
6) Rekha Ishwar Kamble - VBA
7) Jaid Akbar Shaikh - Independent
8) Mangal Bhikaram Kamble - Independent
Ward Number 10
A Seat
1) Rupali Anna Gaikwad - Shiv Sena (UBT)
2) Anuradha Ganpat Gorakhe - BJP
3) Nilima Rupesh Pawar - NCP
4) Rama Satish Bhosale - Congress
5) Payal Santosh Ransingh - AAP
6) Sharda Raju Bansode - VBA
7) Bhagyashree Rajendra Kasbe - Independent
8) Minatai Yadav Khilare - Independent
B Seat
1) Supriya Mahesh Chandgude - BJP (Won Uncontested)
C Seat
1) Kushagra Ashok Kadam - BJP
2) Sandeep Shrirang Chavan - NCP
3) Gautam Vikram Tayade - AAP
4) Kailas Shankar Durge - Maharashtra Navnirman Sena (MNS)
5) Nilesh Vinayak Kumbhar - Sanay Chhatrapati Shasan
6) Nitin Kisan Chavan - Independent
7) Dattatraya Baburao More - Independent
8) Sajjan Rajesh Dashrath - Independent
D Seat -
1) Bramhanand Chandrakant Jadhav - AAP
2) Harshakumar Shivram Mahadik - MNS
3) Rahul Malhari Sonawane - BSP
4) Satish Madhukar Kshirsagar - NCP
5) Tushar Raghunath Hinge - BJP
6) Duryodhan Raju Kadam - VBA
7) Vitthal Baburao Kalse - Independent
8) Santosh Gurunath Pawar - Independent
9) Shishir Yashwant Mahabaleshwar - Independent
Ward Number 11
A Seat
1) Vishwas Bhagwan Gajarmal - Shiv Sena (UBT)
2) Kundan Ambadas Gaikwad - BJP
3) Maruti Ganpat Jadhav - NCP
4) Akshay Bhima Bobade - Shiv Sena
5) Sunil Prabhu Gaikwad - VBA
7) Avinash Goroba Jogdand - Sanay Chhatrapati Shasan
8) Dnyaneshwar Mahadev Udage - Independent
9) Ay. Babasaheb Govindji Kamble - Independent
10) Milind Rohidas Kamble - Independent
11) Sunanda Baban Kamble - Independent
12) Vikasraje Bapu Kedari - Independent
13) Vinod Jagannat Gaikwad - Independent
14) Pandurang Kondiba Patole - Independent
15) Rama Rajendra Bansode - Independent
16) Nildhwaj Ramchandra Mane - Independent
17) Sachin Uddhav Shinde - Independent
B Seat
1) Jyoti Vinod Gophane - Shiv Sena
2) Subhadra Ishwar Thombare - Congress
3) Sujata Haridas Vidhate - AAP
4) Rita Sachin Sanap - BJP
5) Mayuri Nilesh Sane - NCP
6) Mangal Ashok Sonawane - Shiv Sena (UBT)
7) Shobha Mangesh Khandagale - Independent
8) Archana Yogesh Sonawane - Independent
C Seat
1) Mohar Yuvraj Kokate - Shiv Sena (UBT)
2) Yogita Dnyaneshwar Nagargoje - BJP
3) Satyabhama Sanjay Newale - Congress
4) Praniti Aniket Babar - Shiv Sena
5) Shalaka Sudhakar Kondawar - Sanay Chhatrapati Shasan
6) Rayisa Khadir Pathan - Independent
D Seat
1) Kashinath Sambhaji Jagtap - Shiv Sena (UBT)
2) Nilesh Madhukar Newale - BJP
3) Narayan Sadashiv Bahirwade - NCP
4) Kunal Sudam Wakte - AAP
5) Moij Ismail Bagwan - VBA
6) Suraj Chandrakant Gaikwad - Independent
7) Dhanraj Satish Jadhav - Independent
8) Santosh Dattatraya Shendge - Independent
Ward Number 12
A Seat
1) Sandeep Jalam Jadhav - Shiv Sena
2) Amol Tukaram Bhalekar - Shiv Sena (UBT)
3) Pravin Mahadev Bhalekar - BJP
4) Sharad Vasant Bhalekar - NCP
5) Gorakhnath Anandrao Lohar - Congress
B Seat
1) Sheetal Dhananjay Varnekar - BJP
2) Charulata Ritesh Sonawane - NCP
C Seat
1) Sheetal Swapnil Jewale - AAP
2) Shivani Dadasaheb Narale - BJP
3) Seema Dhananjay Bhalekar - NCP
4) Kashalya Dattatraya Solankar - Rashtriya Samaj Pakshya (RSP)
D Seat
1) Swapnil Channapa Jewale - AAP
2) Pankaj Dattatraya Bhalekar - NCP
3) Shantaram Kondiba Bhalekar - BJP
4) Shaukat Ali Shaiknoor Shaikh - Congress
5) Prakash Shamrao Jadhav - Independent
Ward Number 13
A Seat
1) Tanaji Vitthal Khade - NCP
2) Ravindra Kashinath Khilare - Shiv Sena (UBT)
3) Shashikiran Pandharinath Gawali - MNS
4) Suraj Chandrakant Gaikwad - Congress
5) Anil Abhiman Gholap - BJP
6) Pramod Rajnikant Kshirsagar - BSP
7) Sagar Bhausaheb Khandagade - Pimpri-Chinchwad Parivartan Vikas Aghadi
8) Deepak Govind Bhalerao - VBA
9) Kiran Baban Gaikwad - Independent
10) Shirish Jagdish Jaide - Independent
11) Raju Ramdas Kate - Independent
B Seat
1) Archana Akshay Karande - BJP
2) Priya Prasad Kolte - NCP
3) Sangeeta Sham Pawar - Shiv Sena (UBT)
4) Shubhangi Sanjay Borhade - Shiv Sena
5) Ganga Suraj Dongare - VBA
6) Vinita Vijay Ambrekar - Independent
7) Jayashree Jagannath Deshmane - Independent
8) Manasi Dilip Pawar - Independent
C Seat
1) Sulbha Rambhau Ubale - Shiv Sena
2) Manisha Surendra Kulkarni - BJP
3) Ashwini Sachin Chikhale - MNS
4) Vaishali Phulchand Pawar - Congress
5) Shilpa Suraj Gaikwad - VBA
6) Shahnaj Shafiulla Shaikh - Independent
D Seat
1) Santosh Shamrao Kawade - NCP
2) Uttamrao Prakash Kendale - BJP
3) Sushil Atmaram Gawali - BSP
4) Sachin Tukaram Chikhale - MNS
5) Satish Jagdish Maral - Shiv Sena (UBT)
6) Tanaji Hiraman Shinde - Shiv Sena
7) Imtiaz Khan - VBA
8) Rajanikant Uttam Kshirsagar - Bahujan Republican Socialist Party
9) Saroj Shrinivas Kadam - Independent
10) Rupesh Narayan Jadhav - Independent
11) Abu Hobale Khudubuddin - Independent
Ward Number 14
A Seat
1) Vishal Balasaheb Kalbhor - NCP
2) Kailas Ganpat Kute - BJP
3) Nikhil Umakant Bhapkar - Shiv Sena (UBT)
4) Maruti Sahebrao Bhapkar - Shiv Sena
5) Vaijnath Ajinath Shirsath - AAP
6) Mohammad Tohid Shaikh - Independent
B Seat
1) Vaishali Jalindar Kalbhor - NCP
2) Aditi Vishnu Chawriya - MNS
3) Meenal Vishal Yadav - BJP
4) Manisha Chandrakant Shinde - Shiv Sena
5) Gulnaj Ramuddin Shaikh - Bharatiya Communist Party (Marxist)
6) Archana Atul Sonawane - AAP
C Seat
1) Deepa Mahesh Kate - Shiv Sena
2) Yogita Kisan Kamble - Shiv Sena (UBT)
3) Aishwarya Amit Babar - BJP
4) Aruna Ganesh Langote - NCP
5) Nirmala Dadaso Mane - Independent
D Seat
1) Pramod Prabhakar Kute - NCP
2) Makardhwaj Ramkawal Yadav - Congress
3) Prasad Shankar Shetty - BJP
4) Nilesh Jalindar Kamble - Independent
5) Kiran Chandrakant Deshmukh - Independent
6) Abhay Baban Bhandare - Independent
Ward 15
A Seat
1) Dhananjay Vitthal Kalbhor - NCP
2) Sandesh Peter Jagtap - Congress
3) Samir Dilip Jawalkar - Shiv Sena
4) Sharad Dattaram Misal - BJP
B Seat
1) Reema Pravin Mengale - AAP
2) Shailaja Avinash More - BJP
3) Pritamrani Prakash Shinde - NCP
C Seat
1) Swati Chandrakant Danawale - MNS
2) Sharmila Raju Babar - BJP
3) Sarita Arun Mane - NCP
D Seat
1) Amit Rajendra Gawade - BJP
2) Chandramani Govind Jawale - AAP
3) Mahesh Basanna Birajdar - Congress
4) Chetan Gautam Bendre - Shiv Sena
5) Nilesh Dnyandev Shinde - NCP
Ward Number 16
A Seat
1) Balasaheb Namdev Ovhal - Shiv Sena
2) Shreya Akshay Taras Gaikwad - NCP
3) Dharmapal Yashwantrao Tantarpale - BJP
4) Vicky Rohidas Pasote - AAP
5) Archana Roman Raut - Congress
6) Sunil Uttam More - VBA
7) Rajesh Surendra Vhatkar - Sanay Chhatrapati Shasan
8) Rohit Laxman Chandane - Independent
9) Santosh Prabhakar Mhaske - Independent
10) Suraj Subhash Yadav - Independent
11) Nivedita Vikas Waghmare - Independent
12) Nitin Shahaji Waghmare - Independent
B Seat
(Full details to be disclosed after the hearings on objections)
C Seat
1) Reshma Bapuji Katale - Shiv Sena
2) Asha Tanaji Bhondve - NCP
3) Sunita Tukaram Bhondve - Congress
4) Sangita Rajendra Bhondve - BJP
5) Riya Rohit Sarnobat - VBA
6) Punam Santosh Mhaske - Independent
D Seat
1) Majhar Sher Mohammad Khan - Congress
2) Nilesh Gulab Taras - Shiv Sena
3) Shivkumar Basawraj Bansode - AAP
4) Deepak Madhukar Bhondve - BJP
5) Moreshwar Mahadu Bhondve - NCP
6) Santosh Raghunath Suryawanshi - BSP
7) Kamlesh Gautam Rananware - VBA
8) Sachin Arun Siddhe - Sanay Chhatrapati Shasan
Ward Number 17
A Seat
1) Manisha Rajesh Arsul - NCP
2) Sujata Ajay Gaikwad - AAP
3) Anita Malhari Bhandari - BSP
4) Vijaya Suresh Manmode - Congress
5) Asha Dnyaneshwar Suryawanshi - BJP
6) Jayashri Sunil Sonawane - Shiv Sena
7) Bhagyashri Akshay Chavan - Independent
B Seat
1) Sachin Bapu Chaudhary - BSP
2) Namdev Janardan Dhake - BJP
3) Tushar Shirish Patil - Congress
4) Bhausaheb Sopanrao Bhoir - NCP
5) Ravindra Shantaram Mahajan - Shiv Sena (UBT)
6) Rahul Nivrutti Madane - AAP
7) Shubham Dilip Walhekar - Shiv Sena
C Seat
1) Nisha Pritam Chinchwade - Shiv Sena
2) Jyoti Sandeep Bhalake - Shiv Sena (UBT)
3) Pallavi Sudhir Walhekar - BJP
4) Shobha Tanaji Walhekar - NCP
5) Supriya Bharat Walhekar - Congress
D Seat
1) Shekhar Baban Chinchwade - NCP
2) Sachin Bajirao Chinchwade - BJP
3) Vijay Omprakash Chandal - AAP
4) Dnyaneshwar Mauli Gangaram Jagtap - Shiv Sena
5) Kiran Dnyaneshwar Dalvi - Shiv Sena (UBT)
6) Rajendra Atmaram Pawar - BSP
7) Amit Dattatraya Bhoite - Congress
Ward Number 18
A Seat
1) Puja Prashant Agadnyan - NCP
2) Aparna Nilesh Doke - BJP
B Seat
1) Manisha Yogesh Chinchwade - BJP
2) Jyoti Sachin Nimbalkar - CP
3) Rafiya Imran Panchale - Shiv Sena (UBT)
4) Adv. Bhagyashree Nikhil Bhoir - Congress
C Seat
1) Anant Subhash Korhale - NCP
2) Sagar Madhukar Chinchwade - NCP-SP
3) Rahul Sunita Rajendra Palande - Shiv Sena (UBT)
4) Adv. Moreshwar Dnyaneshwar Shedage - BJP
D Seat
1) Ashwini Gajanan Chinchwade Patil - NCP
2) Sachin Arun Dongadu - Shiv Sena (UBT)
3) Adv Sachin Laxman Pawar - AAP
4) Suresh Shivaji Bhoir - BJP
5) Tushar Digambar Londhe - BSP
6) Rajendra Tanaji Gawade - Independent
Ward Number 19
A Seat
1) Indu Narayan Sarpate - BSP
2) Madhura Netaji Shinde - BJP
3) Lata Khandu Shinde - MNS
4) Reena Lahu Torane - NCP
5) Puja Sachin Sabale - Shiv Sena
6) Pramila Limbaraj Kamble - VBA
7) Anjali Nitin Waghmare - Pimpri-Chinchwad Parivartan Vikas Aghadi
8) Seema Ganesh Kapase - Independent
9) Vandana Chandrakant Mane - Independent
10) Manish Uttam Hirve - Independent
B Seat
1) Rohit Ramchandra Bhat - Congress
2) Tahir Maqsood Bhaldar - Shiv Sena (UBT)
3) Deepak Hiralal Mewani - NCP
4) Sheetal aka Vijay Gorakh Shinde - BJP
5) Vikas Bacchu Tamchikar - Independent
6) Akshay Manoj Machare - Independent
C Seat
1) Sanita Dhanraj Aswani - NCP
2) Nikita Dilip Kamble - AAP
3) Jayashri Vasant Gawade - BJP
4) Anita Suresh Bhandari - Independent
5) Laxmi Devendra Devkar - Independent
6) Savita Shailendra More - Independent
D Seat
1) Rohit Dilip Golande - Shiv Sena
2) Akash Pankaj Chaturvedi - Shiv Sena (UBT)
3) Mandar Moreshwar Deshpande - BJP
4) Kaluram Maruti Pawar - NCP
5) Navnath Dashrath Mhaske - AAP
6) Chandrakant Bhagwat Sonawane - BSP
7) Deepak Ramesh Shrivastav - Congress
8) Jitu Gurbaksha Pehlani - Pimpri-Chinchwad Parivartan Vikas Aghadi
9) Aniket Dhondiba Sonawane - VBA
10) Datta Govardhan Katare - Independent
11) Sunil Madhukar Kale - Independent
12) Pratapsingh Misraj Khairariya - Independent
13) Lakhan Ashok More - Independent
Ward 17
A Seat
1) Kiran Gopal Khajekar - Congress
2) Dr Sulakshana Shilwant Dhar - NCP-SP
3) Jitendra Babasaheb Nanaware - NCP
4) Sandeep Arun Bagade - BJP
5) Suresh Haribhau Bhise - AAP
6) Vinod Namdev Waghmare - Shiv Sena
7) Sagar Babasaheb Waghmare - BSP
8) Mandakini Satyavan Gaikwad - Independent
9) Dunghav Akshay Prakash - Independent
10) Hemant Arjun More - Independent
B Seat
1) Neelam Santosh Mhatre - NCP-SP
2) Manisha Sham Lande - NCP
3) Rashmi Yuvraj Lande - BJP
4) Vaishali Rajesh Wabale - Shiv Sena
5) Seema Manoj Borase - Independent
C Seat
1) Varsha Sarjerao Jagtap - NCP
2) Sujata Sunil Palande - BJP
3) Sweety Nilesh Malatpure - Shiv Sena
4) Sanjana Sanjay Yadav - Shiv Sena (UBT)
D Seat
1) Satish Narayan Nagargoje - BJP
2) Rajan Challapan Pille - Congress
3) Yogeshkumar Mangalsen Behl - NCP
4) Shubham Pandharilal Yadav - AAP
5) Rajesh Chimanrao Wabale - Shiv Sena
6) Dinananth Gopal Joshi - Independent
Ward Number 21
A Seat
1) Nikita Arjun Kadam - NCP
2) Ashwini Ashish Jadhav - Shiv Sena
3) Monika Suresh Nikalje - BJP
4) Panchaphula Kacharu Gaikwad - VBA
B Seat
1) Ganesh Ramrao Dhakane - BJP
2) Sandeep Balkrushna Waghere - NCP
C Seat
1) Puja Bharat Ingale - Shiv Sena (UBT)
2) Priyanka Sunil Kudale - NCP
3) Usha Sanjog Waghere Patil - BJP
D Seat
1) Dabbu aka Hiranand Aswani - NCP
2) Nanik aka Naresh Ramchandra Punjabi - BJP
3) Raju Sudam Bhalerao - MNS
4) Abdul Shahbuddin Shaikh - Independent
Ward Number 22
A Seat
1) Monika Navnath Nade - NCP
2) Nita Vilas Padale - BJP
3) Puja Akshay Mane - AAP
4) Vijaya Vijay Sutar - Shiv Sena
5) Pratiksha Ramesh Waghere - Independent
B Seat
1) Usha Dilip Kale - NCP
2) Komal Sachin Kale - BJP
3) Sayali Kiran Nade - BJP
4) Sujata Haresh Nakhate - Shiv Sena (UBT)
5) Anita Balaji Panchal - Shiv Sena
6) Pratibha Pramod Tamhankar - Independent
7) Jyoti Sukhlal Bharati - Independent
C Seat
1) Saurabh Shamrao Kale - Congress
2) Macchindra Bhausaheb Tapkir - NCP
3) Vinod Jaywant Nade - BJP
4) Sunil Pandurang Palkar - Shiv Sena
5) Akshay Gangaram Mane - AAP
6) Sanjay Baban Gaykhe - Prahar Janshakti Party
7) Anand Suresh Mole - Hindu Rashtra Sangh
8) Jitendra Prakash Mote - VBA
D Seat
1) Santosh Ankush Kokane - NCP
2) Gaurav Sambhaji Nade - Shiv Sena (UBT)
3) Adv. Mangesh Macchindra Nade - Shiv Sena
4) Adv. Harshad Suresh Nade - BJP
5) Ravibhau Ramesh Nangare - Congress
6) Vinayak Sopan Ovhal - VBA
7) Swapnil Bhimrao Ovhal - Independent
8) Prakash Sukhlal Ovhal - Independent
9) Anil Shripati Sonawane - Independent
10) Sachin Vasant Sonkamble - Independent
Ward Number 23
A Seat
1) Saroj Amol Kuchekar - Congress
2) Neha Rakesh Jagtap - Shiv Sena
3) Savita Anil Jadhav - Shiv Sena (UBT)
4) Manisha Pramod Pawar - BJP
5) Malika Nitin Sakale - NCP
6) Kanchan Amol Jawale - Independent
7) Sushma Dinkar Jawale - Independent
8) Rekha Narendra Mane - Independent
B Seat
1) Tanaji Haribhau Barne - BJP
2) Vishal Nandu Barne - NCP
3) Santosh Gulab Barne - Shiv Sena
4) Bharat Narayan Mahanwar - VBA
C Seat
1) Sonali Sandeep Gade - BJP
2) Santoshi Mayur Pawar - Shiv Sena
3) Yogita Mahesh Barne - NCP
D Seat
1) Kanifnath Dattatraya Barne - Shiv Sena (UBT)
2) Abhishek Govind Barne - BJP
3) Pravind Ramchandra Barne - NCP
4) Dhanaji Madhukar Yelkar - Congress
5) Hamid Jainuddin Shaikh
Ward Number 24
A Seat
1) Vishwajeet Shrirang Barne - Shiv Sena
2) Siddheshwar Balasaheb Barne - BJP
B Seat
1) Varsha Sachin Bhosale - NCP
2) Rupali Balasaheb Gujar - Independent
3) Shalinitai Kantilal Gujar - Independent
4) Nisha Aniket Prabhu Tamhane - Independent
5) Resma Santosh Kshirsagar - Independent
C Seat
1) Maya Santosh Barne - NCP
2) Karishma Sunny Barne - Independent
D Seat
1) Nilesh Hiraman Barne - Shiv Sena
2) Jeevan Bhartiya Navale - Sanay Chhatrapati Shasan
3) Ganesh Dattoba Gujar - Independent
4) Sachin Suresh Bhosale - Independent
Ward Number 25
A Seat
1) Shambhu Ashok Ovhal - Shiv Sena
2) Sagar Vijay Ovhal - Shiv Sena (UBT)
3) Raosaheb Manik Dongare - AAP
4) Swapnil Bhagirath Bansode - Congress
5) Vikram Bhaskar Waghmare - BJP
6) Ramchandra Maruti Gaikwad - Independent
7) Shubhangi Eknath Chavan - Independent
8) Balaji Laxman Jagtap - Independent
9) Pradnya Kunal Wawhalkar - Independent
B Seat
1) Rekha Rajesh Darshale - NCP
2) Reshma Chetan Bhujbal - BJP
3) Ankita Tushar Bhumkar - Congress
C Seat
1) Arpita Ajit Pawar - Shiv Sena
2) Chitra Sandeep Pawar - NCP
3) Prafulla Shailendra Motling - Congress
4) Shruti Ramchandra Wakadkar - BJP
D Seat
1) Mayur Pandurang Kalate - NCP
2) Rahul Tanaji Kalate - BJP
3) Chetan Mahadev Pawar - Shiv Sena (UBT)
4) Dr Dhundiraj Padmanabhan Deshpande - Independent
Ward Number 26
A Seat
1) Vinay Ramesh Gaikwad - BJP
2) Sanket Shamrao Jagtap - NCP-SP
3) Nitin Vijay Patekar - AAP
4) Amit Suresh Kamble - Independent
5) Tushar Machindra Kamble - Independent
6) Sharad Gaikwad - Independent
7) Sagar Sunil Pawar - Independent
B Seat
1) Sarika Ganesh Kaspate - NCP-SP
2) Aarti Suresh Chondhe - BJP
C Seat
1) Sneha Ranjit Kalate - BJP
2) Seema Shirish Sathe - NCP-SP
3) Meera Digambar Kadam - Independent
D Seat
1) Sandeep Arun Kaspate - BJP
2) Tushar Gajanan Kamathe - NCP-SP
3) Raju Baban Kale - AAP
4) Shantanu Vilasrao Nandgude - Independent
Ward Number 27
A Seat
1) Bhaiiya Harishchandra Gaikwad - Shiv Sena
2) Balasaheb (Baba) Tribhuvan - BJP
3) Sumit Raghunath Dolas - NCP
4) Tukaram Sadashiv Shinde - MNS
5) Maruti Bhagwan Dakhale - Independent
B Seat
1) Savita Balkrushna Khule - BJP
2) Ashwini Chandrakant Tapkir - NCP
C Seat
1) Archana Vinod Tapkir - BJP
2) Anita Devidas aka Appa Tambe - Shiv Sena
3) Anita Kailas Thopate - NCP
4) Vanita Raju Nakhate - Shiv Sena (UBT)
D Seat
1) Sagar Khandusheth Kokane - NCP
2) Chandrakant Anna Barku Nakhate - BJP
Ward 28
A Seat
1) Umesh Ganesh Kate - NCP
2) Shatrughna Sitaram Kate - BJP
3) Vishal Anantrao Jadhav - Congress
B Seat
1) Anita Sandeep Kate - BJP
2) Sheetal Vitthal Kate - NCP
C Seat
1) Minakshi Anil Kate - NCP
2) Anita Machindra Tutare - Shiv Sena (UBT)
3) Kunda Sanjay Bhise - BJP
D Seat
1) Sandesh Ramchandra Kate - BJP
2) Vitthal Krushnaji Kate - NCP
3) Vrushabh Prashant Gaikwad - Independent
Ward 29
A Seat
1) Ravina Sagar Andholkar - BJP
2) Kunda Gautam Dolas - NCP
3) Pornima Devram Amrao - Independent
B Seat
1) Sunit Dishan Kolapkar - NCP
2) Shakuntala Balasaheb Dharade - BJP
C Seat
1) Shashikant Ganpat Kadam - BJP
2) Vaishali Rahul Jawalkar - Shiv Sena
3) Raju Rama Lokhande - NCP
D Seat
1) Sham Shantaram Jagtap - BJP
2) Tanaji Dattatraya Jawalkar - NCP
3) Ritesh Baburao Awalekar - Independent
4) Suryakant Dashrath Dillikar - Independent
5) Sanjivani Prabhakar Puranik - Independent
Ward Number 30
Seat A
1) Sandeep Shantaram Gaikwad - Shiv Sena
2) Raju Vishwanath Bansode - NCP
3) Sarthak Sanjay Barathe - Congress
4) Gopal Prakash More - Shiv Sena (UBT)
5) Chandrakanta Laxman Sonkamble - BJP
6) Mayur Subhash Gaikwad - Pimpri-Chinchwad Parivartan Vikas Aghadi
7) Sanjay Sopan Kamble - VBA
8) Asmita Asit Kamble - Independent
9) Ravindra Laxman Kamble - Independent
10) Sukhanand Ram Kamble - Independent
11) Mukunda Ananda Ovhal - Independent
12) Amol Ashok Jamdade - Independent
Seat B
1) Parvati Anant Khamkar – Shiv Sena (UBT)
2) Amruta Ananta Jangle – Shiv Sena
3) Usha Ankush Mundhe – BJP
4) Pratiksha Rajendra Langhi – NCP
5) Vandana Suresh Mohandule – VBA
6) Mathura Sunil Bhoir – Independent
Seat C
1) Maithili Raju Kadam – AAP
2) Swati Chandrakant Kate – NCP
3) Sandhya Surdas Gaikwad – Shiv Sena
4) Sushma Govind Gawade – Shiv Sena (UBT)
5) Rekha Sudhir Jam – MNS
6) Pratibha Raghunath Jawalkar – BJP
7) Swati Dilip Kadam – VBA
8) Rupali Vikas Lande – Independent
9) Dipali Sanjay Kanse – Independent
Seat D
1) Rohit Sudam Kate – NCP
2) Sanjay Keshavrao Kate – BJP
3)Tushar Sandrao Navale – Shiv Sena (UBT)
4) Kiran Balasaheb Mote – Shiv Sena
5) Akil Ahmed Shaikh – AAP
6) Jannatbi Ibrahim Syed – NCP
7) Asma Hasmuddin Shaikh – VBA
8) Suvarna Vinod Kute – Independent
9) Shivaji Nagu Kurhadkar – Independent
10) Pramod Prahlad Gaikwad – Independent
11) Ganesh Baban Jawalkar – Independent
12) Gajanan Mahadu Dhawade – Independent
13) Rajkumar Ghanshyam Pardeshi – Independent
14) Yallappa Bhimappa Valdor – Independent
Ward Number 32
A Seat
1) Durgakaur Mansingh Adiyal – BJP
2) Dipti Kamble – NCP
3) Manisha Ashwin Khude – Shiv Sena
4) Rekha Harish Gaikwad – BSP
5) Pornima Devram Aamrao – Independent
6) Sneha Raju Kamble – Independent
7) Sunanda Satish Kate – Independent
8) Jaya Bakaso alias Balasaheb Sonawane – Independent
Seat B
1) Prashant Babanrao Kadlag – Shiv Sena
2) Rajendra Ganpat Jagtap – NCP
3) Dnyaneshwar Baturao Jagtap – BJP
4) Sadar Sunil Pardeshi – Independent
Seat C
1) Pallavi Mahesh Jagtap – BJP
2) Uma Shivaji Padule – NCP
3) Aarti Sambhaji Bhegade – Shiv Sena
4) Archana Shankar Kamble – Independent
5) Monika Satish Kajwe – Independent
6) Payal Amit Pasarnikar – Independent
Seat D
1) Navnath Dattu Jagtap – BJP
2) Amit Arun Nimbalkar – Shiv Sena (UBT)
3) Arun Shripati Pawar – NCP
4) Meghrajraje Siddharth Lokhande – Shiv Sena
Ward Number 32
Seat A
1) Trupti Santosh Kamble – BJP
2) Jyoti Suvarnakumar Gaikwad – Shiv Sena (UBT)
3) Sarika Krishna Bhandalkar – Shiv Sena
4) Kamble Nisha Vasant – NCP
5) Sujata Gautam Nikalje – VBA
6) Pranya Shaktigupta Gaikwad – Independent
7) Tejashree Dhananjay Dhore – Independent
8) Jyoti Bhikaji Shinde – Independent
Seat B
1) Harshal Machhindra Dhore – BJP
2) Nilima Mahesh Bhagwat – Shiv Sena
3) Prasad Uttam Shinde – NCP
4) Reshma Chetan Shinde – Shiv Sena (UBT)
5) Poonam Hiraman Jadhav – Independent
Seat C
1) Ujjwala Sunil Dhore – NCP
2) Ushatai Manohar Dhore – BJP
3) Varsha Nikhil Pongade – Shiv Sena (UBT)
4) Archana Shankar Kamble – Independent
5) Sonawane Sharda Hiren – Independent
Seat D
1) Milind Mohan Phadtare – Congress
2) Sumit Arvind Bhosale – Shiv Sena
3) Atul Arvind Shitole – NCP
4) Prashant Krishnarao Shitole – BJP
5) Raju Dattu Sawale – MNS
6) Dhananjay Subhash Kamble – VBA
7) Rajendra Maruti Kate – Independent
8) Dilip Marutrao Tanpure – Independent
9) Ravindra Vinayak Pardhe – Independent
10) Subhash Shravan Bhandare – Independent