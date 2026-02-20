Ramadan 2026 Full Time-Table: Check Sehri & Iftar Timings In Mumbai For Ramzan 1447 Hijri

Mumbai: Ramadan, also known as Ramzan, is one of the most important festivals that is observed by Muslims around the world. The month-long festival is a time of spiritual reflection, self-discipline, and heightened religious consciousness, marked by fasting, prayer, and good deeds. During Ramadan, Muslims observe a 30-day period of fasting. The fast is done from dawn to sunset. The fast begins with the pre-dawn meal called Sehri and ends in the evening with Iftar.
What Is Sehri & Iftar?
Muslims start their fast after eating the Suhoor or Sehri in the early hours of the morning. It is eaten before dawn during Ramadan. They break the fast by eating the Iftar meal in the evening.
How is the Fast observed?
Muslims rise early before the Fajr prayer to eat Sehri, then refrain from food and drink throughout the daylight hours. The fast is broken at Iftari, traditionally starting with dates and water, followed by prayers and evening meals with family and friends.
Notably, the timings for these meals vary by city. Here is an approximate month-long Sehri and Iftar timing in Mumbai, according to Urdupoint.com.
Feb 20
Sehri: 5.51 am
Iftar: 6.40 pm
Feb 21
Sehri: 5.50 am
Iftar: 6.41 pm
Feb 22
Sehri: 5.49 am
Iftar: 6.41 pm
Feb 23
Sehri: 5.49 am
Iftar: 6.42 pm
Feb 24
Sehri: 5.48 am
Iftar: 6.42 pm
Feb 25
Sehri: 5.48 am
Iftar: 6.42 pm
Feb 26
Sehri: 5.47 am
Iftar: 6.43 pm
Feb 27
Sehri: 5.46 am
Iftar: 6.43 pm
Feb 28
Sehri: 5.46 am
Iftar: 6.43 pm
Mar 1
Sehri: 5.45 am
Iftar: 6.44 pm
Mar 2
Sehri: 5.44 am
Iftar: 6.44 pm
Mar 3
Sehri: 5.44 am
Iftar: 6.45 pm
Mar 4
Sehri: 5.43 am
Iftar: 6.45 pm
Mar 5
Sehri: 5.42 am
Iftar: 6.45 pm
Mar 6
Sehri: 5.41 am
Iftar: 6.45 pm
Mar 7
Sehri: 5.41 am
Iftar: 6.46 pm
Mar 8
Sehri: 5.40 am
Iftar: 6.46 pm
Mar 9
Sehri: 5.39 am
Iftar: 6.46 pm
Mar 10
Sehri: 5.38 am
Iftar: 6.47 pm
Mar 11
Sehri: 5.38 am
Iftar: 6.47 pm
Mar 12
Sehri: 5.37 am
Iftar: 6.47 pm
Mar 13
Sehri: 5.36 am
Iftar: 6.47 pm
Mar 14
Sehri: 5.35 am
Iftar: 6.48 pm
Mar 15
Sehri: 5.34 am
Iftar: 6.48 pm
Mar 16
Sehri: 5.34 am
Iftar: 6.48 pm
Mar 17
Sehri: 5.33 am
Iftar: 6.48 pm
Mar 18
Sehri: 5.32 am
Iftar: 6.49 pm
Mar 19
Sehri: 5.31 am
Iftar: 6.49 pm
Mar 20
Sehri: 5.30 am
Iftar: 6.49 pm
When Will Eid Be Celebrated In 2026?
Eid is expected to be celebrated on March 20, but the exact date will be determined only after the moon is sighted.
