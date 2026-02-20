 Ramadan 2026 Full Time-Table: Check Sehri & Iftar Timings In Mumbai For Ramzan 1447 Hijri
Ramadan 2026 Full Time-Table: Check Sehri & Iftar Timings In Mumbai For Ramzan 1447 Hijri

Ramadan, the holy month of fasting for Muslims, has begun, with devotees observing fasts from dawn to sunset. In Mumbai, Sehri starts at 5.51 am and Iftar at 6.40 pm on February 20, with timings gradually changing through March. The fast begins with Sehri and ends with Iftar after sunset prayers and meals.

Karishma Pranav BhavsarUpdated: Friday, February 20, 2026, 02:05 AM IST
article-image
Ramadan 2026 Full Time-Table: Check Sehri & Iftar Timings In Mumbai For Ramzan 1447 Hijri | Photo Credit: Canva

Mumbai: Ramadan, also known as Ramzan, is one of the most important festivals that is observed by Muslims around the world. The month-long festival is a time of spiritual reflection, self-discipline, and heightened religious consciousness, marked by fasting, prayer, and good deeds. During Ramadan, Muslims observe a 30-day period of fasting. The fast is done from dawn to sunset. The fast begins with the pre-dawn meal called Sehri and ends in the evening with Iftar.

What Is Sehri & Iftar?

Muslims start their fast after eating the Suhoor or Sehri in the early hours of the morning. It is eaten before dawn during Ramadan. They break the fast by eating the Iftar meal in the evening.

article-image

How is the Fast observed?

Muslims rise early before the Fajr prayer to eat Sehri, then refrain from food and drink throughout the daylight hours. The fast is broken at Iftari, traditionally starting with dates and water, followed by prayers and evening meals with family and friends.

Notably, the timings for these meals vary by city. Here is an approximate month-long Sehri and Iftar timing in Mumbai, according to Urdupoint.com.

Feb 20

Sehri: 5.51 am

Iftar: 6.40 pm

Feb 21

Sehri: 5.50 am

Iftar: 6.41 pm

Feb 22

Sehri: 5.49 am

Iftar: 6.41 pm

Feb 23

Sehri: 5.49 am

Iftar: 6.42 pm

Feb 24

Sehri: 5.48 am

Iftar: 6.42 pm

Feb 25

Sehri: 5.48 am

Iftar: 6.42 pm

Feb 26

Sehri: 5.47 am

Iftar: 6.43 pm

Feb 27

Sehri: 5.46 am

Iftar: 6.43 pm

Feb 28

Sehri: 5.46 am

Iftar: 6.43 pm

Mar 1

Sehri: 5.45 am

Iftar: 6.44 pm

Mar 2

Sehri: 5.44 am

Iftar: 6.44 pm

Mar 3

Sehri: 5.44 am

Iftar: 6.45 pm

Mar 4

Sehri: 5.43 am

Iftar: 6.45 pm

Mar 5

Sehri: 5.42 am

Iftar: 6.45 pm

Mar 6

Sehri: 5.41 am

Iftar: 6.45 pm

Mar 7

Sehri: 5.41 am

Iftar: 6.46 pm

Mar 8

Sehri: 5.40 am

Iftar: 6.46 pm

Mar 9

Sehri: 5.39 am

Iftar: 6.46 pm

Mar 10

Sehri: 5.38 am

Iftar: 6.47 pm

Mar 11

Sehri: 5.38 am

Iftar: 6.47 pm

Mar 12

Sehri: 5.37 am

Iftar: 6.47 pm

Mar 13

Sehri: 5.36 am

Iftar: 6.47 pm

Mar 14

Sehri: 5.35 am

Iftar: 6.48 pm

Mar 15

Sehri: 5.34 am

Iftar: 6.48 pm

Mar 16

Sehri: 5.34 am

Iftar: 6.48 pm

Mar 17

Sehri: 5.33 am

Iftar: 6.48 pm

Mar 18

Sehri: 5.32 am

Iftar: 6.49 pm

Mar 19

Sehri: 5.31 am

Iftar: 6.49 pm

Mar 20

Sehri: 5.30 am

Iftar: 6.49 pm

When Will Eid Be Celebrated In 2026?

Eid is expected to be celebrated on March 20, but the exact date will be determined only after the moon is sighted.

