MHADA Identifies 82 Highly Dangerous Cessed Buildings In South Mumbai Before Monsoon

Mumbai: The Mumbai Building Repairs and Reconstruction Board (MBRRB) under MHADA has completed its annual pre-monsoon survey of old and dilapidated cessed buildings in South Mumbai. This year, 82 buildings have been identified as highly dangerous. These 82 buildings also include 43 buildings that were declared highly dangerous in the previous year.
A total of 2,736 tenants reside in these highly dangerous cessed buildings, including 2,256 residential and 480 non-residential occupants. The Board has issued notices to 176 residential occupants directing them to vacate their premises. Out of those served notices, 29 residential tenants/residents have been relocated to MHADA transit camps, while 36 residential tenants/residents have made alternative arrangements for their accommodation.
For the remaining occupants, eviction notices have been issued and the process of vacating the premises is underway by the Board. Since 2,102 tenants/residents will need to be accommodated in transit camps, necessary arrangements are being undertaken by the Board. As required, notices to vacate will be issued to residents/tenants of these highly dangerous buildings and further arrangements for their relocation to transit camps will be made accordingly.
The Board has appealed to all tenants of these highly dangerous buildings to cooperate with MHADA officials and staff in vacating the premises as required, and to follow all instructions issued for their own and their family members’ safety, so as to avoid any loss of life or property. The Board further informs that its control room is functioning round the clock; in case of any danger signs or incidents in the buildings, residents should immediately inform the control room at its Rajni Mahal, First Floor, 89–95, Tardeo Road, Tardeo.
The list of 82 highly dangerous buildings declared this year is as follows:
1. 30 C–30 D, Bomanji Lane
2. 120, Bora Bazaar Street
3. 15, Tandel Cross Lane
4. 100–102, Kambekar Street
5. 71–77, Samuel Street
6. Building No. 23–27, Banyan Street
7. Building No. 40, Bapu Court Street
8. Building No. 404–416, 416A, Sheikh Memon Street; 2–18, K. M. Sharma Marg; C 208–215 and 943–44/1212–15
9. Building No. 404-D, Kalbadevi Road, Mumbai
10. Building No. 157/3, Cavel Cross Lane No. 5, Mumbai
11. Building No. 83–85, Trinity Street
12. Building No. 377-A, J. S. S. Road, Mumbai
13. Building No. 7–9, Ropa Lane, Mumbai
14. Building No. 25, Nawroji Street, Mumbai
15. Building No. 22–34, V. P. Road, Mumbai
16. Building No. 51, First Carpenter Street, Mumbai
17. 31A, Mama Parmanand Marg, Girgaon, Mumbai 400004
18. 16–22A, Khattar Ali Lane, Girgaon, Mumbai 400004
19. 11–13, M. K. Road, Girgaon, Mumbai 400004
20. 5D, Dubhash Lane, Girgaon, Mumbai 400004
21. 316-AB, 11, V. P. Road, Girgaon, Mumbai 400004
22. 247-B, V. P. Road, Girgaon, Mumbai 400004
23. 144–168, Kalyan Building, Girgaon, Mumbai 400004
24. 88D–88G, Khadilkar Road, Girgaon, Mumbai 400004
25. 41–43–45, J. S. S. Road, Girgaon, Mumbai 400004
26. 14 (Mancharam Niwas), Shenvi Wadi, Girgaon, Mumbai 400004
27. 12 (Vishnu Niwas), Shenvi Wadi, Girgaon, Mumbai 400004
28. 21–BC, Khadilkar Road, Girgaon, Mumbai 400004
29. Building No. 314-B, V. P. Road, Girgaon, Mumbai 4
30. Building No. 5-J, Dubhash Lane, Girgaon, Mumbai 4
31. Building No. 66–66A, 68–68A, Tatya Gharpure Path, Girgaon, Mumbai 400004
32. 22, Matruvandana, Khetwadi 6th Lane
33. 2–8, Pawaiwala Street
34. 1, Khetwadi 12th Lane, Waghela Cooper
35. 427-E, M. S. Ali Road
36. 346–348A, Bellasis Road
37. 3, Raghavji Road, Mumbai
38. 25, Sussex Road, Mazgaon, Mumbai
39. 86B, Maplavi Motisha Lane, Mazgaon, Mumbai
40. 7–9A and 1–9, Hathi Baug Road
41. 10, Hathi Baug Road
42. 22, Naralwadi Road, Mazgaon, Mumbai
43. 5–13, Unwala Building, D. N. Singh Road, Hathi Baug Road
44. 26, Sussex Road, Mazgaon, Mumbai
45. 76, Tank Bandar Road
46. 145–159, Digvijay Mill Chawl, Kalachowki Road
47. 2–18, Babula Tank Road
48. Jaguli Building, Building No. 31–33, Sheikh Hafizuddin Marg / Sankli Street, Mumbai
49. Gujaria Building, Building No. 241–243, Maulana Azad Road, Mumbai
50. Building No. 440–442, Sir J. J. Road, Mumbai
51. Building No. 85–97, Sophia Zuber Road and 1–15, 1st Pir Khan Street, Mumbai
52. Building No. 67–81, Sophia Zuber Road, Mumbai
53. Building No. 9–11B, 89–103, 95–115, 103A, Maulana Azad Road, Mumbai
54. Building No. 50–64, Maulana Azad Road, Mumbai
55. Building No. 4–6–8, Maulana Azad Road, Mumbai
56. Building No. 180–196, Dimtimkar Road; 111–121, New Nagpada Road, Mariyam Manzil, Mumbai
57. Building No. 10, Maulana Azad Road, Mumbai
58. Building No. 12–20, Maulana Azad Road, Mumbai
59. Building No. 35, Kamathipura 10th Lane
60. Building No. 65–11, Kamathipura 11th Lane
61. Noor Manzil, Building No. 642–644, Falkland Road, Mumbai
62. Laxmi Building, Building No. 88–90, 90–92, Clare Road, Mumbai
63. Building No. 14-ABCD, Retable Street, Mumbai
64. Building No. 100D, New Star Mansion, K. K. Road
65. Koli Chawl No. 3–3A, Ganpatrao Kadam Marg
66. 38–40–40A, Laxmi Building, Bhausaheb Tondankar Marg, Elphinstone Road
67. 100E, Meher Lodge, K. K. Road, Saat Rasta
68. 373A, Sai Prasad, Murari Ghag Marg
69. 14, Fitwala Building, Elphinstone Road
70. 98, Haji Kasam Chawl, Shaheed Amar Sheikh Marg
71. 14–14A, 16–16E, Kharas Building, N. M. Joshi Marg
72. 48, Vira Building, Jagannath Bhatankar Road
73. 46, Daya Vira Building, Jagannath Bhatankar Road
74. 8–8C, 26–26F, Corner Chambers, Shivaji Park Road No. 5, Dadar, Mumbai (Cess No. GN-4878(1))
75. 43–45, Goregaonkar Wadi, Portuguese Church Road, Dadar (W), Cess Nos. GN-3238(2), GN-3236(4), GN-3238(1), GN-3236(3)
76. Hedavkar Wadi No. 2, D. S. Babrekar Marg, Gokhale Road (W), Dadar (W), Cess No. GN-4444(3)
77. 36, Kubal Niwas, Gokhale Road, Dadar (W), Mumbai
78. Building No. 39–39A and 41–41A, Ilam Mahal, S. K. Bole Road, Dadar (W), Mumbai–28
79. Building No. 20, Jamal House, Dargah Street, Mahim, Mumbai–16
80. Building No. 7A, Anand Bhavan (Old), Shivaji Park, Road No. 4, Dadar (W), Mumbai
81. Building No. 274–274A, Minerva Building, Cess No. FD-825 [1A], Madhavdas Pasta Road, Dadar (E), Mumbai 400012
82. Building No. 184–184F, Minerva Mansion, Cess No. FD-825 [1], Dr. B. A. Road, Dadar (E), Mumbai 400012