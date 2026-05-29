MHADA Identifies 82 Highly Dangerous Cessed Buildings In South Mumbai Before Monsoon |

Mumbai: The Mumbai Building Repairs and Reconstruction Board (MBRRB) under MHADA has completed its annual pre-monsoon survey of old and dilapidated cessed buildings in South Mumbai. This year, 82 buildings have been identified as highly dangerous. These 82 buildings also include 43 buildings that were declared highly dangerous in the previous year.

A total of 2,736 tenants reside in these highly dangerous cessed buildings, including 2,256 residential and 480 non-residential occupants. The Board has issued notices to 176 residential occupants directing them to vacate their premises. Out of those served notices, 29 residential tenants/residents have been relocated to MHADA transit camps, while 36 residential tenants/residents have made alternative arrangements for their accommodation.

For the remaining occupants, eviction notices have been issued and the process of vacating the premises is underway by the Board. Since 2,102 tenants/residents will need to be accommodated in transit camps, necessary arrangements are being undertaken by the Board. As required, notices to vacate will be issued to residents/tenants of these highly dangerous buildings and further arrangements for their relocation to transit camps will be made accordingly.

The Board has appealed to all tenants of these highly dangerous buildings to cooperate with MHADA officials and staff in vacating the premises as required, and to follow all instructions issued for their own and their family members’ safety, so as to avoid any loss of life or property. The Board further informs that its control room is functioning round the clock; in case of any danger signs or incidents in the buildings, residents should immediately inform the control room at its Rajni Mahal, First Floor, 89–95, Tardeo Road, Tardeo.

The list of 82 highly dangerous buildings declared this year is as follows:

1. 30 C–30 D, Bomanji Lane

2. 120, Bora Bazaar Street

3. 15, Tandel Cross Lane

4. 100–102, Kambekar Street

5. 71–77, Samuel Street

6. Building No. 23–27, Banyan Street

7. Building No. 40, Bapu Court Street

8. Building No. 404–416, 416A, Sheikh Memon Street; 2–18, K. M. Sharma Marg; C 208–215 and 943–44/1212–15

9. Building No. 404-D, Kalbadevi Road, Mumbai

10. Building No. 157/3, Cavel Cross Lane No. 5, Mumbai

11. Building No. 83–85, Trinity Street

12. Building No. 377-A, J. S. S. Road, Mumbai

13. Building No. 7–9, Ropa Lane, Mumbai

14. Building No. 25, Nawroji Street, Mumbai

15. Building No. 22–34, V. P. Road, Mumbai

16. Building No. 51, First Carpenter Street, Mumbai

17. 31A, Mama Parmanand Marg, Girgaon, Mumbai 400004

18. 16–22A, Khattar Ali Lane, Girgaon, Mumbai 400004

19. 11–13, M. K. Road, Girgaon, Mumbai 400004

20. 5D, Dubhash Lane, Girgaon, Mumbai 400004

21. 316-AB, 11, V. P. Road, Girgaon, Mumbai 400004

22. 247-B, V. P. Road, Girgaon, Mumbai 400004

23. 144–168, Kalyan Building, Girgaon, Mumbai 400004

24. 88D–88G, Khadilkar Road, Girgaon, Mumbai 400004

25. 41–43–45, J. S. S. Road, Girgaon, Mumbai 400004

26. 14 (Mancharam Niwas), Shenvi Wadi, Girgaon, Mumbai 400004

27. 12 (Vishnu Niwas), Shenvi Wadi, Girgaon, Mumbai 400004

28. 21–BC, Khadilkar Road, Girgaon, Mumbai 400004

29. Building No. 314-B, V. P. Road, Girgaon, Mumbai 4

30. Building No. 5-J, Dubhash Lane, Girgaon, Mumbai 4

31. Building No. 66–66A, 68–68A, Tatya Gharpure Path, Girgaon, Mumbai 400004

32. 22, Matruvandana, Khetwadi 6th Lane

33. 2–8, Pawaiwala Street

34. 1, Khetwadi 12th Lane, Waghela Cooper

35. 427-E, M. S. Ali Road

36. 346–348A, Bellasis Road

37. 3, Raghavji Road, Mumbai

38. 25, Sussex Road, Mazgaon, Mumbai

39. 86B, Maplavi Motisha Lane, Mazgaon, Mumbai

40. 7–9A and 1–9, Hathi Baug Road

41. 10, Hathi Baug Road

42. 22, Naralwadi Road, Mazgaon, Mumbai

43. 5–13, Unwala Building, D. N. Singh Road, Hathi Baug Road

44. 26, Sussex Road, Mazgaon, Mumbai

45. 76, Tank Bandar Road

46. 145–159, Digvijay Mill Chawl, Kalachowki Road

47. 2–18, Babula Tank Road

48. Jaguli Building, Building No. 31–33, Sheikh Hafizuddin Marg / Sankli Street, Mumbai

49. Gujaria Building, Building No. 241–243, Maulana Azad Road, Mumbai

50. Building No. 440–442, Sir J. J. Road, Mumbai

51. Building No. 85–97, Sophia Zuber Road and 1–15, 1st Pir Khan Street, Mumbai

52. Building No. 67–81, Sophia Zuber Road, Mumbai

53. Building No. 9–11B, 89–103, 95–115, 103A, Maulana Azad Road, Mumbai

54. Building No. 50–64, Maulana Azad Road, Mumbai

55. Building No. 4–6–8, Maulana Azad Road, Mumbai

56. Building No. 180–196, Dimtimkar Road; 111–121, New Nagpada Road, Mariyam Manzil, Mumbai

57. Building No. 10, Maulana Azad Road, Mumbai

58. Building No. 12–20, Maulana Azad Road, Mumbai

59. Building No. 35, Kamathipura 10th Lane

60. Building No. 65–11, Kamathipura 11th Lane

61. Noor Manzil, Building No. 642–644, Falkland Road, Mumbai

62. Laxmi Building, Building No. 88–90, 90–92, Clare Road, Mumbai

63. Building No. 14-ABCD, Retable Street, Mumbai

64. Building No. 100D, New Star Mansion, K. K. Road

65. Koli Chawl No. 3–3A, Ganpatrao Kadam Marg

66. 38–40–40A, Laxmi Building, Bhausaheb Tondankar Marg, Elphinstone Road

67. 100E, Meher Lodge, K. K. Road, Saat Rasta

68. 373A, Sai Prasad, Murari Ghag Marg

69. 14, Fitwala Building, Elphinstone Road

70. 98, Haji Kasam Chawl, Shaheed Amar Sheikh Marg

71. 14–14A, 16–16E, Kharas Building, N. M. Joshi Marg

72. 48, Vira Building, Jagannath Bhatankar Road

73. 46, Daya Vira Building, Jagannath Bhatankar Road

74. 8–8C, 26–26F, Corner Chambers, Shivaji Park Road No. 5, Dadar, Mumbai (Cess No. GN-4878(1))

75. 43–45, Goregaonkar Wadi, Portuguese Church Road, Dadar (W), Cess Nos. GN-3238(2), GN-3236(4), GN-3238(1), GN-3236(3)

76. Hedavkar Wadi No. 2, D. S. Babrekar Marg, Gokhale Road (W), Dadar (W), Cess No. GN-4444(3)

77. 36, Kubal Niwas, Gokhale Road, Dadar (W), Mumbai

78. Building No. 39–39A and 41–41A, Ilam Mahal, S. K. Bole Road, Dadar (W), Mumbai–28

79. Building No. 20, Jamal House, Dargah Street, Mahim, Mumbai–16

80. Building No. 7A, Anand Bhavan (Old), Shivaji Park, Road No. 4, Dadar (W), Mumbai

81. Building No. 274–274A, Minerva Building, Cess No. FD-825 [1A], Madhavdas Pasta Road, Dadar (E), Mumbai 400012

82. Building No. 184–184F, Minerva Mansion, Cess No. FD-825 [1], Dr. B. A. Road, Dadar (E), Mumbai 400012