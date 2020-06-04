Coronavirus in Thane: List of COVID-19 containment zones in Thane city, Kalwa, Diva and Mumbra issued by TMC as of June 4

The COVID-19 tally in Thane district of Maharashtra rose to 9,484 on Wednesday as 422 more people were found to have contracted the infection.

With the death of 12 patients, the number of dead in the district rose to 295, the administration said. The death toll in Thane city crossed the 100-mark and reached 103 on Wednesday.

Maharashtra recorded a new high of 122 Covid-19 deaths on Wednesday, taking the state toll zooming past the 2,500 mark to touch 2,587 fatalities even as the state grappled with the Cyclone Nisarga fury. The state recorded its highest single-day death figure on Wednesday, making it the fourth time it has crossed the 100-plus toll in 8 days. The previous high of three-figure tallies were - 103 on June 2, 105 on May 27 and the second-highest 116 on May 29.