The Maharashtra state women’s commission chairperson, Rupali Chaknakar, has been asked to resign from her post by Maharashtra CM Devendra Fadanvis, sources said, as reported by news agency ANI. This comes after a video allegedly showing Rupali Chakankar washing the feet of Ashok Kharat went viral on social media.
CM Fadnavis Asks State Women's Commission Chairperson Rupali Chakankar To Resign After Video Of Her Washing Feet Of Rape Accused Ashok Thorat Goes Viral
Maharashtra CM Devendra Fadnavis has asked State Women’s Commission chairperson Rupali Chakankar to resign, sources told ANI. The move comes after a video allegedly showing Chakankar washing the feet of Ashok Kharat went viral on social media, triggering criticism and controversy over her conduct in the role.
Karishma Pranav BhavsarUpdated: Friday, March 20, 2026, 08:42 PM IST