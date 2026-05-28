Central Railway Announces 13-Hour Traffic & Power Block On Kalyan–Igatpuri Section; Several Outstation Trains Cancelled & Diverted - See Full List

Mumbai: The Central Railway has announced that a 13-hour traffic and power block will be implemented at Atgaon on the Kalyan-Igatpuri section for Electronic Interlocking commissioning. According to Central Railway, the block will be carried out from 2.00 pm on June 6 to 3.00 am on June 7. During this period, several outstation trains will be cancelled, diverted, rescheduled, or short-terminated.
List of Cancelled Trains (June 6)
Train No. 11011 CSMT–Dhule (12.00 pm)
Train No. 11012 Dhule–CSMT (6.30 am)
Train No. 12109 CSMT–Manmad (6.15 pm)
Train No. 12110 Manmad–CSMT (6.02 am)
According to the Railways, several trains will be diverted via Kalyan, Karjat, Pune, Daund, and Manmad. These include:
Train No. 11071 LTT–Ballia
Train No. 01027 Dadar–Gorakhpur
Train No. 15066 Panvel–Gorakhpur
Train No. 11001 CSMT–Balharshah
Train No. 12131 Dadar–Sainagar Shirdi (via Kalyan, Karjat, Pune, and Sainagar Shirdi)
Train No. 17057 CSMT–Lingampalli (via Kalyan, Karjat, Pune, Daund, and Kurduvadi)
List of Rescheduled Trains (June 6)
Train No. 12809 CSMT–Howrah
Train No. 18029 LTT–Shalimar
Train No. 12167 LTT–Varanasi
Train No. 01079 CSMT–Gorakhpur
Train No. 11057 CSMT–Amritsar
Train No. 12141 LTT–Patliputra
List of Trains Rescheduled (June 7)
Train No. 12811 LTT–Hatia
Train No. 22177 CSMT–Varanasi
Train No. 02141 CSMT–Nagpur
Train No. 22538 Gorakhpur–CSMT
Short-Terminated Trains
Train No. 12072 Hingoli Deccan–CSMT (departing 4:15 am) will be short-terminated at Nashik.
Train No. 17611 Nanded–CSMT (departing 10:00 pm) will be short-terminated at Manmad.
Train No. 12071 CSMT–Hingoli Deccan (departing 4:15 am) will be short-terminated at Nashik.
Train No. 17611 CSMT–Nanded (departing 10:00 pm) will be short-terminated at Manmad.
