 Central Railway Announces 13-Hour Traffic & Power Block On Kalyan–Igatpuri Section; Several Outstation Trains Cancelled & Diverted - See Full List
Central Railway announced a 13-hour traffic and power block at Atgaon for Electronic Interlocking from 2:00 pm on June 6 to 3:00 am on June 7. Several outstation trains will be cancelled, diverted via Kalyan, Karjat, Pune, Daund, and Manmad, rescheduled, or short-terminated, including CSMT–Dhule, LTT–Ballia, and CSMT–Amritsar, affecting passengers across key routes.

Karishma Pranav BhavsarUpdated: Thursday, May 28, 2026, 03:02 PM IST
Mumbai: The Central Railway has announced that a 13-hour traffic and power block will be implemented at Atgaon on the Kalyan-Igatpuri section for Electronic Interlocking commissioning. According to Central Railway, the block will be carried out from 2.00 pm on June 6 to 3.00 am on June 7. During this period, several outstation trains will be cancelled, diverted, rescheduled, or short-terminated.

List of Cancelled Trains (June 6)

Train No. 11011 CSMT–Dhule (12.00 pm)

Train No. 11012 Dhule–CSMT (6.30 am)

Train No. 12109 CSMT–Manmad (6.15 pm)

Train No. 12110 Manmad–CSMT (6.02 am)

According to the Railways, several trains will be diverted via Kalyan, Karjat, Pune, Daund, and Manmad. These include:

Train No. 11071 LTT–Ballia

Train No. 01027 Dadar–Gorakhpur

Train No. 15066 Panvel–Gorakhpur

Train No. 11001 CSMT–Balharshah

Train No. 12131 Dadar–Sainagar Shirdi (via Kalyan, Karjat, Pune, and Sainagar Shirdi)

Train No. 17057 CSMT–Lingampalli (via Kalyan, Karjat, Pune, Daund, and Kurduvadi)

List of Rescheduled Trains (June 6)

Train No. 12809 CSMT–Howrah

Train No. 18029 LTT–Shalimar

Train No. 12167 LTT–Varanasi

Train No. 01079 CSMT–Gorakhpur

Train No. 11057 CSMT–Amritsar

Train No. 12141 LTT–Patliputra

List of Trains Rescheduled (June 7)

Train No. 12811 LTT–Hatia

Train No. 22177 CSMT–Varanasi

Train No. 02141 CSMT–Nagpur

Train No. 22538 Gorakhpur–CSMT

Short-Terminated Trains

Train No. 12072 Hingoli Deccan–CSMT (departing 4:15 am) will be short-terminated at Nashik.

Train No. 17611 Nanded–CSMT (departing 10:00 pm) will be short-terminated at Manmad.

Train No. 12071 CSMT–Hingoli Deccan (departing 4:15 am) will be short-terminated at Nashik.

Train No. 17611 CSMT–Nanded (departing 10:00 pm) will be short-terminated at Manmad.

