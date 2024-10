Navratri 2024: 'Jai Ambe Gauri' Maa Durga Aarti With Hindi & English Lyrics (Watch Video)

Shardiya Navratri 2024 | FPJ

Navratri is one of the most significant Indian festivals dedicated to Maa Durga, observed for nine days. It occurs four times a year, including two Gupt Navratri. The two main observances are Chaitra Navratri, which takes place in the month of Chaitra, and Shardiya Navratri, occurring in Ashwin. This year, Shardiya Navratri began on October 3 and will conclude on October 12, 2024.

One of the essential rituals of the Shardiya Navratri festival is performing puja, where devotees worship Goddess Durga and sing devotional Maa Durga aartis. While there are several aartis that we sing during the puja rituals, one of the most prominent and standard is the "Jai Ambe Gauri" aarti. This aarti is recited on most occasions related to Maa Ambe Ji. The puja is incomplete without performing this Maa Durga aarti song.

Jai Ambe Gauri Maa Durga Aarti with Hindi lyrics

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।

तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी॥

जय अम्बे गौरी

माँग सिन्दूर विराजत, टीको मृगमद को।

उज्जवल से दोउ नैना, चन्द्रवदन नीको॥

जय अम्बे गौरी

कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै।

रक्तपुष्प गल माला, कण्ठन पर साजै॥

जय अम्बे गौरी

केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्परधारी।

सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी॥

जय अम्बे गौरी

कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती।

कोटिक चन्द्र दिवाकर, सम राजत ज्योति॥

जय अम्बे गौरी

शुम्भ-निशुम्भ बिदारे, महिषासुर घाती।

धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती॥

जय अम्बे गौरी

चण्ड-मुण्ड संहारे, शोणित बीज हरे।

मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे॥

जय अम्बे गौरी

ब्रहमाणी रुद्राणीतुम कमला रानी।

आगम-निगम-बखानी, तुम शिव पटरानी॥

जय अम्बे गौरी

चौंसठ योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरूँ।

बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरु॥

जय अम्बे गौरी

तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता।

भक्तन की दु:ख हरता, सुख सम्पत्ति करता॥

जय अम्बे गौरी

भुजा चार अति शोभित, वर-मुद्रा धारी।

मनवान्छित फल पावत, सेवत नर-नारी॥

जय अम्बे गौरी

कन्चन थाल विराजत, अगर कपूर बाती।

श्रीमालकेतु में राजत, कोटि रतन ज्योति॥

जय अम्बे गौरी

श्री अम्बेजी की आरती, जो कोई नर गावै।

कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावै॥

जय अम्बे गौरी

Jai Ambe Gauri Maa Durga Aarti with English lyrics

Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri।

Tumako Nishidina Dhyawata, Hari Brahma Shivari॥

Jai Ambe Gauri

Manga Sindura Virajata, Tiko Mrigamada Ko।

Ujjavala Se Dou Naina, Chandravadana Niko॥

Jai Ambe Gauri

Kanaka Samana Kalewara, Raktambara Rajai।

Raktapushpa Gala Mala, Kanthana Para Sajai॥

Jai Ambe Gauri

Kehari Vahana Rajata, Khadga Khapparadhari।

Sura-Nara-Muni-Jana Sevata, Tinake Dukhahari॥

Jai Ambe Gauri

Kanana Kundala Shobhita, Nasagre Moti।

Kotika Chandra Diwakara, Sama Rajata Jyoti॥

Jai Ambe Gauri

Shumbha-Nishumbha Bidare, Mahishasura Ghati।

Dhumra Vilochana Naina, Nishidina Madamati॥

Jai Ambe Gauri

Chanda-Munda Sanhare, Shonita Bija Hare।

Madhu-Kaitabha Dou Mare, Sura Bhayahina Kare॥

Jai Ambe Gauri

Brahmani Rudrani Tuma Kamala Rani।

Agama-Nigama-Bakhani, Tuma Shiva Patarani॥

Jai Ambe Gauri

Chausatha Yogini Mangala Gavata, Nritya Karata Bhairun।

Bajata Tala Mridanga, Aru Bajata Damaru॥

Jai Ambe Gauri

Tuma Hi Jaga Ki Mata, Tuma Hi Ho Bharata।

Bhaktana Ki Dukha Harata, Sukha Sampatti Karata॥

Jai Ambe Gauri

Bhuja Chara Ati Shobhita, Vara-Mudra Dhari।

Manavanchhita Phala Pavata, Sevata Nara-Nari॥

Jai Ambe Gauri

Kanchana Thala Virajata, Agara Kapura Bati।

Shrimalaketu Mein Rajata, Koti Ratana Jyoti॥

Jai Ambe Gauri

Shri Ambeji Ki Aarti, Jo Koi Nara Gavai।

Kahata Shivananda Swami, Sukha Sampatti Pavai॥

Jai Ambe Gauri